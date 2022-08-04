"Внешнеполитический алкоголик": Байдена призвали посчитать деньги
К кризису удержания мирового влияния США приводит безрассудное поведение американского президента Джо Байдена, который испытывает такую же зависимость к конфликтам, как алкоголик к бутылке. Такое мнение в статье для портала The American Conservative 4 августа выразил обозреватель Дуг Бэндоу
"Президент Джо Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика. Он не может насытиться вмешательством Соединенных Штатов в дела мира. Хотя он вывел американские войска из бесконечной афганской заварухи, втянул США в опасный опосредованный конфликт с Россией, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением. Откуда у него деньги, необходимые для участия в таком числе конфликтов? США движутся к национальному банкротству", — считает автор статьи.
Бэндоу также подчеркнул, что ни одно государство, переживающее подобный экономический кризис, не ведет себя так же агрессивно, как США. По его мнению, Вашингтону пора перестать "играть настолько раздутую международную роль" и задуматься о материальном, ведь США тратит на мифическую "национальную безопасность" огромные деньги.
"Надвигающийся долговой кризис будет иметь, по крайней мере, один положительный момент: заставит американцев наконец-то переосмыслить внешнюю политику США", — резюмировал Бэндоу.