https://ukraina.ru/20220804/1037282911.html

"Внешнеполитический алкоголик": Байдена призвали посчитать деньги

"Внешнеполитический алкоголик": Байдена призвали посчитать деньги

"Внешнеполитический алкоголик": Байдена призвали посчитать деньги

К кризису удержания мирового влияния США приводит безрассудное поведение американского президента Джо Байдена, который испытывает такую же зависимость к конфликтам, как алкоголик к бутылке. Такое мнение в статье для портала The American Conservative 4 августа выразил обозреватель Дуг Бэндоу

2022-08-04T12:02

2022-08-04T12:02

2022-08-04T12:02

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Бэндоу также подчеркнул, что ни одно государство, переживающее подобный экономический кризис, не ведет себя так же агрессивно, как США. По его мнению, Вашингтону пора перестать "играть настолько раздутую международную роль" и задуматься о материальном, ведь США тратит на мифическую "национальную безопасность" огромные деньги."Надвигающийся долговой кризис будет иметь, по крайней мере, один положительный момент: заставит американцев наконец-то переосмыслить внешнюю политику США", — резюмировал Бэндоу.

https://ukraina.ru/20220804/1037280067.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, джо байден, сша, вашингтон, алкоголик, деньги