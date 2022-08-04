"Есть серьезная преграда": российский доброволец назвал причину затишья под Святогорском - 04.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Есть серьезная преграда": российский доброволец назвал причину затишья под Святогорском
"Есть серьезная преграда": российский доброволец назвал причину затишья под Святогорском - 04.08.2022 Украина.ру
"Есть серьезная преграда": российский доброволец назвал причину затишья под Святогорском
На славянско-краматорском направлении спецоперации, в районе города Святогорск (ДНР), в настоящее время наблюдается затишье. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
2022-08-04T10:59
2022-08-04T10:59
спецоперация
новости
союз добровольцев донбасса
святогорск
днр
боевые действия
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По его словам, одной из причин такого положения является "очень длинная путаная река" Северский Донец.Он добавил, что после ротации войск, и получения пополнений освобождение ДНР на этом направлении продолжится. Нынешнее затишье – обычная военная пауза.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
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новости, союз добровольцев донбасса, святогорск, днр, боевые действия

"Есть серьезная преграда": российский доброволец назвал причину затишья под Святогорском

10:59 04.08.2022
 
© commons.wikimedia.orgСеверский Донец, православная Свято-Успенская Святогорская лавра, cтатуя Артёма на меловой горе, Святогорск, Донецкая область
Северский Донец, православная Свято-Успенская Святогорская лавра, cтатуя Артёма на меловой горе, Святогорск, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© commons.wikimedia.org
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На славянско-краматорском направлении спецоперации, в районе города Святогорск (ДНР), в настоящее время наблюдается затишье. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
По его словам, одной из причин такого положения является "очень длинная путаная река" Северский Донец.

Северский Донец является преградой. В каких-то местах мы его форсировали, в каких-то мы не можем еще это сделать, но это будет сделано. Я думаю, сейчас просто у нас идет накопление резервов

Сергей Фомченков
Командир отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса
Он добавил, что после ротации войск, и получения пополнений освобождение ДНР на этом направлении продолжится. Нынешнее затишье – обычная военная пауза.
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 06:45
Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и АртемовскаВСУ будут смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого ВС РФ нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артемовском, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
 
СпецоперацияНовостиСоюз добровольцев ДонбассаСвятогорскДНРбоевые действия
 
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