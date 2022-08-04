"Есть серьезная преграда": российский доброволец назвал причину затишья под Святогорском
© commons.wikimedia.orgСеверский Донец, православная Свято-Успенская Святогорская лавра, cтатуя Артёма на меловой горе, Святогорск, Донецкая область
На славянско-краматорском направлении спецоперации, в районе города Святогорск (ДНР), в настоящее время наблюдается затишье. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
По его словам, одной из причин такого положения является "очень длинная путаная река" Северский Донец.
Северский Донец является преградой. В каких-то местах мы его форсировали, в каких-то мы не можем еще это сделать, но это будет сделано. Я думаю, сейчас просто у нас идет накопление резервов
Он добавил, что после ротации войск, и получения пополнений освобождение ДНР на этом направлении продолжится. Нынешнее затишье – обычная военная пауза.
2 августа, 06:45Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и АртемовскаВСУ будут смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого ВС РФ нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артемовском, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.