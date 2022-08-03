https://ukraina.ru/20220803/1037270004.html

Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине

Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине - 03.08.2022 Украина.ру

Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине

В Евросоюзе назвали точное число украинских беженцев и рассказали о проблемах, связанных с миграцией, бывший канцлер ФРГ Шрёдер рассказал о переговорах, дружбе... Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T18:59

2022-08-03T18:59

2022-08-03T19:28

хроники

беженцы

денис пушилин

германия

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В Евросоюзе назвали точное число украинских беженцев и рассказали о проблемах, связанных с миграцией, бывший канцлер ФРГ Шрёдер рассказал о переговорах, дружбе с Путиным и украинском зерне, Денис Пушилин может отправиться с визитом в Северную Корею.В Евросоюзе посчитали украинских переселенцевЕврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что с февраля 2022 года в Евросоюз прибыло 8 миллионов граждан Украины. Эти данные она привела в ходе пресс-конференции по итогам своей встречи с министром МВД Украины Денисом Монастырским в украинской столице.Однако, заверила она, часть этих беженцев уже покинули Европу, вернувшись на Украину, и даже среди тех, кто подал заявки на получение статуса временного убежища (4 миллиона человек), не все находятся на территории ЕС.В свою очередь телеканал "Аль-джазира" представил данные, согласно которым не менее пяти миллионов из общего числа беженцев, восьми миллионов, остановились на территории Польши.Ранее специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру объяснял, что что прибытие миллионов украинских беженцев взвинтили стоимость аренды жилья цены на ипотеку, что вызвало серьезное недовольство в Польше. А льготы, которые получают украинцы, заставляют поляков ощущать дискриминацию.Также, в ходе своего выступления на форуме Global Policy президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поток украинских беженцев вызвал наибольший миграционный кризис в истории Евросоюза, при этом украинские и международные социологи заявляли, что значительная часть переселенцев не вернутся домой.В частности, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что проблемой для возвращения на родину станет негативное отношение оставшейся части украинцев к тем, кто выехал.Бывший канцлер Германии Шрёдер вызвал резонанс в мировой полемике вокруг УкраиныБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern заявил, что достижение договорённости по экспорту украинского зерна — хороший признак, который показывает, что и прекращение огня на Украине возможно.Тем более резонансным вышло заявление Шрёдера, что, по сообщению Минобороны Турции 3 августа, судно Razoni груженное украинской кукурузой достигло входа в пролив Босфор на Черном море и было досмотрено совместной комиссией России и Украины при посредничестве Турции и ООН договорённостей о возобновлении экспорта украинского зерна.Кроме того, Шрёдер усомнился в том, что конфликт между Россией и Украиной не может быть решен за столом переговоров и отметил, что решение может быть найдено со временем "может быть, в следующем поколении".Агентство Reuters, комментируя интервью немецкого политика, напомило о его традиционно хороших отношениях с Россией и о его визите в Москву, и встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.Ранее в СМИ появилась информация, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию. Позже его супруга Со Ен Ким-Шредер пояснила изданию Spiegel, что политик приехал ради переговоров по энергетической политике. Однако российская сторона этот факт не подтвердила.Дружеский союз ДНР и КНДРВ среду 3 августа посол России в КНДР Александр Мацегора заявил о возможности визита главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в КНДР.Ранее о вероятности такого визита говорил сам Пушилин: он отмечал, что готов встретиться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Накануне заявления политика, посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР Ольга Макеева обсудили развитие экономического сотрудничества между странами.13 июля Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, беженцы, денис пушилин, германия