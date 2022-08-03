Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине
18:59 03.08.2022 (обновлено: 19:28 03.08.2022)
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
© AP / Sergei Grits
В Евросоюзе назвали точное число украинских беженцев и рассказали о проблемах, связанных с миграцией, бывший канцлер ФРГ Шрёдер рассказал о переговорах, дружбе с Путиным и украинском зерне, Денис Пушилин может отправиться с визитом в Северную Корею.
В Евросоюзе посчитали украинских переселенцев
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что с февраля 2022 года в Евросоюз прибыло 8 миллионов граждан Украины. Эти данные она привела в ходе пресс-конференции по итогам своей встречи с министром МВД Украины Денисом Монастырским в украинской столице.
Однако, заверила она, часть этих беженцев уже покинули Европу, вернувшись на Украину, и даже среди тех, кто подал заявки на получение статуса временного убежища (4 миллиона человек), не все находятся на территории ЕС.
В свою очередь телеканал "Аль-джазира" представил данные, согласно которым не менее пяти миллионов из общего числа беженцев, восьми миллионов, остановились на территории Польши.
Ранее специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру объяснял, что что прибытие миллионов украинских беженцев взвинтили стоимость аренды жилья цены на ипотеку, что вызвало серьезное недовольство в Польше. А льготы, которые получают украинцы, заставляют поляков ощущать дискриминацию.
Также, в ходе своего выступления на форуме Global Policy президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поток украинских беженцев вызвал наибольший миграционный кризис в истории Евросоюза, при этом украинские и международные социологи заявляли, что значительная часть переселенцев не вернутся домой.
В частности, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что проблемой для возвращения на родину станет негативное отношение оставшейся части украинцев к тем, кто выехал.
Бывший канцлер Германии Шрёдер вызвал резонанс в мировой полемике вокруг Украины
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern заявил, что достижение договорённости по экспорту украинского зерна — хороший признак, который показывает, что и прекращение огня на Украине возможно.
Кремль хочет решения путем переговоров, и это хорошая новость. (...) Сделка по зерну является первым, который, возможно, может быть постепенно расширен и до прекращения огня.
Тем более резонансным вышло заявление Шрёдера, что, по сообщению Минобороны Турции 3 августа, судно Razoni груженное украинской кукурузой достигло входа в пролив Босфор на Черном море и было досмотрено совместной комиссией России и Украины при посредничестве Турции и ООН договорённостей о возобновлении экспорта украинского зерна.
Кроме того, Шрёдер усомнился в том, что конфликт между Россией и Украиной не может быть решен за столом переговоров и отметил, что решение может быть найдено со временем "может быть, в следующем поколении".
Агентство Reuters, комментируя интервью немецкого политика, напомило о его традиционно хороших отношениях с Россией и о его визите в Москву, и встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию. Позже его супруга Со Ен Ким-Шредер пояснила изданию Spiegel, что политик приехал ради переговоров по энергетической политике. Однако российская сторона этот факт не подтвердила.
Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье? Хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров. В конце концов, уже был переговорный подход в кризисе между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте.
Дружеский союз ДНР и КНДР
В среду 3 августа посол России в КНДР Александр Мацегора заявил о возможности визита главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в КНДР.
Как только ограничения будут ослаблены, отношения между двумя странами вступят в практическую фазу, в том числе и в плане организации встреч на уровне руководства…В настоящее время эта инициатива находится на рассмотрении наших корейских коллег.
Ранее о вероятности такого визита говорил сам Пушилин: он отмечал, что готов встретиться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Накануне заявления политика, посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР Ольга Макеева обсудили развитие экономического сотрудничества между странами.
13 июля Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.