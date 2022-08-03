Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине - 03.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220803/1037270004.html
Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине
Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине - 03.08.2022 Украина.ру
Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине
В Евросоюзе назвали точное число украинских беженцев и рассказали о проблемах, связанных с миграцией, бывший канцлер ФРГ Шрёдер рассказал о переговорах, дружбе... Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T18:59
2022-08-03T19:28
хроники
беженцы
денис пушилин
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/17/1033601703_0:0:8470:4764_1920x0_80_0_0_3ca2364c37cbf9cf1662d400f808faa0.jpg
В Евросоюзе назвали точное число украинских беженцев и рассказали о проблемах, связанных с миграцией, бывший канцлер ФРГ Шрёдер рассказал о переговорах, дружбе с Путиным и украинском зерне, Денис Пушилин может отправиться с визитом в Северную Корею.В Евросоюзе посчитали украинских переселенцевЕврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что с февраля 2022 года в Евросоюз прибыло 8 миллионов граждан Украины. Эти данные она привела в ходе пресс-конференции по итогам своей встречи с министром МВД Украины Денисом Монастырским в украинской столице.Однако, заверила она, часть этих беженцев уже покинули Европу, вернувшись на Украину, и даже среди тех, кто подал заявки на получение статуса временного убежища (4 миллиона человек), не все находятся на территории ЕС.В свою очередь телеканал "Аль-джазира" представил данные, согласно которым не менее пяти миллионов из общего числа беженцев, восьми миллионов, остановились на территории Польши.Ранее специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру объяснял, что что прибытие миллионов украинских беженцев взвинтили стоимость аренды жилья цены на ипотеку, что вызвало серьезное недовольство в Польше. А льготы, которые получают украинцы, заставляют поляков ощущать дискриминацию.Также, в ходе своего выступления на форуме Global Policy президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поток украинских беженцев вызвал наибольший миграционный кризис в истории Евросоюза, при этом украинские и международные социологи заявляли, что значительная часть переселенцев не вернутся домой.В частности, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что проблемой для возвращения на родину станет негативное отношение оставшейся части украинцев к тем, кто выехал.Бывший канцлер Германии Шрёдер вызвал резонанс в мировой полемике вокруг УкраиныБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern заявил, что достижение договорённости по экспорту украинского зерна — хороший признак, который показывает, что и прекращение огня на Украине возможно.Тем более резонансным вышло заявление Шрёдера, что, по сообщению Минобороны Турции 3 августа, судно Razoni груженное украинской кукурузой достигло входа в пролив Босфор на Черном море и было досмотрено совместной комиссией России и Украины при посредничестве Турции и ООН договорённостей о возобновлении экспорта украинского зерна.Кроме того, Шрёдер усомнился в том, что конфликт между Россией и Украиной не может быть решен за столом переговоров и отметил, что решение может быть найдено со временем "может быть, в следующем поколении".Агентство Reuters, комментируя интервью немецкого политика, напомило о его традиционно хороших отношениях с Россией и о его визите в Москву, и встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.Ранее в СМИ появилась информация, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию. Позже его супруга Со Ен Ким-Шредер пояснила изданию Spiegel, что политик приехал ради переговоров по энергетической политике. Однако российская сторона этот факт не подтвердила.Дружеский союз ДНР и КНДРВ среду 3 августа посол России в КНДР Александр Мацегора заявил о возможности визита главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в КНДР.Ранее о вероятности такого визита говорил сам Пушилин: он отмечал, что готов встретиться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Накануне заявления политика, посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР Ольга Макеева обсудили развитие экономического сотрудничества между странами.13 июля Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.
https://ukraina.ru/20220803/1037262127.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/17/1033601703_0:0:7530:5647_1920x0_80_0_0_09ec6af42137a5ddceb249beb337914a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, беженцы, денис пушилин, германия

Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине

18:59 03.08.2022 (обновлено: 19:28 03.08.2022)
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP / Sergei Grits
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
В Евросоюзе назвали точное число украинских беженцев и рассказали о проблемах, связанных с миграцией, бывший канцлер ФРГ Шрёдер рассказал о переговорах, дружбе с Путиным и украинском зерне, Денис Пушилин может отправиться с визитом в Северную Корею.
В Евросоюзе посчитали украинских переселенцев
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что с февраля 2022 года в Евросоюз прибыло 8 миллионов граждан Украины. Эти данные она привела в ходе пресс-конференции по итогам своей встречи с министром МВД Украины Денисом Монастырским в украинской столице.
Однако, заверила она, часть этих беженцев уже покинули Европу, вернувшись на Украину, и даже среди тех, кто подал заявки на получение статуса временного убежища (4 миллиона человек), не все находятся на территории ЕС.
В свою очередь телеканал "Аль-джазира" представил данные, согласно которым не менее пяти миллионов из общего числа беженцев, восьми миллионов, остановились на территории Польши.
Ранее специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру объяснял, что что прибытие миллионов украинских беженцев взвинтили стоимость аренды жилья цены на ипотеку, что вызвало серьезное недовольство в Польше. А льготы, которые получают украинцы, заставляют поляков ощущать дискриминацию.
Также, в ходе своего выступления на форуме Global Policy президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поток украинских беженцев вызвал наибольший миграционный кризис в истории Евросоюза, при этом украинские и международные социологи заявляли, что значительная часть переселенцев не вернутся домой.
В частности, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что проблемой для возвращения на родину станет негативное отношение оставшейся части украинцев к тем, кто выехал.
Бывший канцлер Германии Шрёдер вызвал резонанс в мировой полемике вокруг Украины
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern заявил, что достижение договорённости по экспорту украинского зерна — хороший признак, который показывает, что и прекращение огня на Украине возможно.
Кремль хочет решения путем переговоров, и это хорошая новость. (...) Сделка по зерну является первым, который, возможно, может быть постепенно расширен и до прекращения огня.
Тем более резонансным вышло заявление Шрёдера, что, по сообщению Минобороны Турции 3 августа, судно Razoni груженное украинской кукурузой достигло входа в пролив Босфор на Черном море и было досмотрено совместной комиссией России и Украины при посредничестве Турции и ООН договорённостей о возобновлении экспорта украинского зерна.
Кроме того, Шрёдер усомнился в том, что конфликт между Россией и Украиной не может быть решен за столом переговоров и отметил, что решение может быть найдено со временем "может быть, в следующем поколении".
Агентство Reuters, комментируя интервью немецкого политика, напомило о его традиционно хороших отношениях с Россией и о его визите в Москву, и встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию. Позже его супруга Со Ен Ким-Шредер пояснила изданию Spiegel, что политик приехал ради переговоров по энергетической политике. Однако российская сторона этот факт не подтвердила.
Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье? Хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров. В конце концов, уже был переговорный подход в кризисе между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте.
Дружеский союз ДНР и КНДР
В среду 3 августа посол России в КНДР Александр Мацегора заявил о возможности визита главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в КНДР.
Как только ограничения будут ослаблены, отношения между двумя странами вступят в практическую фазу, в том числе и в плане организации встреч на уровне руководства…В настоящее время эта инициатива находится на рассмотрении наших корейских коллег.
Ранее о вероятности такого визита говорил сам Пушилин: он отмечал, что готов встретиться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Накануне заявления политика, посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР Ольга Макеева обсудили развитие экономического сотрудничества между странами.
13 июля Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.
Освобожденные от украинских войск Камышеваха и Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
16:57Спецоперация
Хроника событий на Украине на 17:00 3 августаВСУ обстреливают церкви, в Кремле подтвердили заявление Герхарда Шрёдера, в Херсонской области сделают возможной отправку крупных партий сельхозпродукции в РФ
 
ХроникибеженцыДенис ПушилинГермания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему
19:00Не Россия. Военный эксперт о том, кто на самом деле оставил ВСУ в Донбассе без артиллерии
18:59Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине
18:30Военный эксперт объяснил, с чем столкнулась Россия, когда стала чистить Соледар от ВСУ
18:24Украина обсуждает с США срыв референдумов на освобождённых РФ территориях
18:00"Железные каски". Военный эксперт о том, чего по-прежнему не хватает ополченцам ДНР
17:49Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину
17:35Бригада украинских десантников просит присвоить ей имя нацистского коллаборанта Шухевича
17:33Условие, при котором начнётся война на Тайване: китаист Тавровский дал расклад. Видео
17:30Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ
17:21Экономический крах Киева, Майдан и Тайвань: что говорили об Украине в мире 3 августа
17:16Украинские вояки открыто заявляют мирным жителям, что используют их как "живой щит"
17:00Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса
16:57Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа
16:56Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа
16:49Как, воюя за чужие интересы, можно лишиться своего государства: опыт Ногайской орды
16:47В Германии нашли единственный способ избежать энергетической катастрофы
16:36Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая
16:32Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ
16:16Алексей Анпилогов: ВСУ боятся наступления России на Днепр, поэтому выжигают Донбасс
Лента новостейМолния