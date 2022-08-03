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Украина обсуждает с США срыв референдумов на освобождённых РФ территориях

Украина обсуждает с США срыв референдумов на освобождённых РФ территориях - 03.08.2022 Украина.ру

Украина обсуждает с США срыв референдумов на освобождённых РФ территориях

Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией территориях, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в издании "Укринформ"

2022-08-03T18:24

2022-08-03T18:24

2022-08-03T18:24

референдум

россия

украина

новости

дмитрий кулеба

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По его словам, 1 августа состоялся телефонный разговор в двухстороннем формате. Со стороны Украины помимо него участвовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.По его словам, Украине и ее союзникам нужно не угрожать России последствиями, а сосредоточиться на предотвращении.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. В свою очередь, глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.Замглавы администрации Херсонского региона Кирилл Стремоусов 1 августа заявил, что регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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референдум, россия, украина, новости, дмитрий кулеба