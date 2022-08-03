https://ukraina.ru/20220803/1037269379.html
Украина обсуждает с США срыв референдумов на освобождённых РФ территориях
Украина обсуждает с США срыв референдумов на освобождённых РФ территориях - 03.08.2022 Украина.ру
Украина обсуждает с США срыв референдумов на освобождённых РФ территориях
Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией территориях, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в издании "Укринформ"
2022-08-03T18:24
2022-08-03T18:24
2022-08-03T18:24
референдум
россия
украина
новости
дмитрий кулеба
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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По его словам, 1 августа состоялся телефонный разговор в двухстороннем формате. Со стороны Украины помимо него участвовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.По его словам, Украине и ее союзникам нужно не угрожать России последствиями, а сосредоточиться на предотвращении.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. В свою очередь, глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.Замглавы администрации Херсонского региона Кирилл Стремоусов 1 августа заявил, что регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
референдум, россия, украина, новости, дмитрий кулеба
Украина обсуждает с США срыв референдумов на освобождённых РФ территориях
Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией территориях, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в издании "Укринформ"
По его словам, 1 августа состоялся телефонный разговор в двухстороннем формате. Со стороны Украины помимо него участвовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.
У нас был длительный телефонный разговор... мы в том числе говорили о намерениях России де-факто аннексировать новые оккупированные территории Украины, и как нам предотвратить этот сценарий
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
По его словам, Украине и ее союзникам нужно не угрожать России последствиями, а сосредоточиться на предотвращении.
Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно – провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо поменять логику
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. В свою очередь, глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.
Замглавы администрации Херсонского региона Кирилл Стремоусов 1 августа заявил, что регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.