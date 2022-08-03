https://ukraina.ru/20220803/1037267909.html

Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину

Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину - 03.08.2022 Украина.ру

Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину

Поставки западного оружия на Украину "не очень" помогают Киеву и затягивают конфликт, заявил бывший глава британской партии лейбористов Джереми Корбин, об этом сообщило издание The Sun 2 августа

2022-08-03T17:49

2022-08-03T17:49

2022-08-03T17:49

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Кроме того, Корбин уверен, что кто-то должен выступить посредником в мирных переговорах, если ООН не справляется с этой задачей. По его мнению, это может быть одно из арабских государств."Едва ли кто-нибудь из мировых лидеров использует слово "мир". Они всегда используют язык войны и еще более воинственного конфликта", - заявил он.Такое мнение политика вызвало резкую критику со стороны как оппонентов, так и союзников. В британском парламенте его назвали "глубоко безответственным политиком".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, борис джонсон, великобритания, парламент