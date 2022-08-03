Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину - 03.08.2022 Украина.ру
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Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину
Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину - 03.08.2022 Украина.ру
Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину
Поставки западного оружия на Украину "не очень" помогают Киеву и затягивают конфликт, заявил бывший глава британской партии лейбористов Джереми Корбин, об этом сообщило издание The Sun 2 августа
2022-08-03T17:49
2022-08-03T17:49
новости
борис джонсон
великобритания
парламент
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Кроме того, Корбин уверен, что кто-то должен выступить посредником в мирных переговорах, если ООН не справляется с этой задачей. По его мнению, это может быть одно из арабских государств."Едва ли кто-нибудь из мировых лидеров использует слово "мир". Они всегда используют язык войны и еще более воинственного конфликта", - заявил он.Такое мнение политика вызвало резкую критику со стороны как оппонентов, так и союзников. В британском парламенте его назвали "глубоко безответственным политиком".
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новости, борис джонсон, великобритания, парламент

Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину

17:49 03.08.2022
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Великобритании
Парламентские выборы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Поставки западного оружия на Украину "не очень" помогают Киеву и затягивают конфликт, заявил бывший глава британской партии лейбористов Джереми Корбин, об этом сообщило издание The Sun 2 августа
Кроме того, Корбин уверен, что кто-то должен выступить посредником в мирных переговорах, если ООН не справляется с этой задачей. По его мнению, это может быть одно из арабских государств.
"Едва ли кто-нибудь из мировых лидеров использует слово "мир". Они всегда используют язык войны и еще более воинственного конфликта", - заявил он.
Такое мнение политика вызвало резкую критику со стороны как оппонентов, так и союзников. В британском парламенте его назвали "глубоко безответственным политиком".
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Заголовок открываемого материала
18:00"Железные каски". Военный эксперт о том, чего по-прежнему не хватает ополченцам ДНР
17:49Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину
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