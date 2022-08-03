https://ukraina.ru/20220803/1037267562.html
Условие, при котором начнётся война на Тайване: китаист Тавровский дал расклад. Видео
Условие, при котором начнётся война на Тайване: китаист Тавровский дал расклад. Видео - 03.08.2022 Украина.ру
Условие, при котором начнётся война на Тайване: китаист Тавровский дал расклад. Видео
Востоковед, журналист Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань, антикитайскую "истерию" в Белом Доме, а также... Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T17:33
2022-08-03T17:33
2022-08-03T17:33
видео
тавровский
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Востоковед, журналист Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань, антикитайскую "истерию" в Белом Доме, а также рассказал, после каких событий Китай начнет возвращать Тайвань:00:59 - Каких последствий ожидать от визита Нэнси Пелоси на Тайвань?08:21 - Почему американский политический класс настроен резко против Пекина?12:21 - Какова вероятность полномасштабного военного конфликта между КНР и Тайванем?13:46 - Как обострение ситуации может отразиться на внутренней политике Китая?21:50 - Кто может оказать помощь Тайваню?Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В среду Пелоси завершила 20-часовой визит на Тайвань, вылетев с острова на самолете.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, тавровский, видео
Востоковед, журналист Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань, антикитайскую "истерию" в Белом Доме, а также рассказал, после каких событий Китай начнет возвращать Тайвань:
00:59 - Каких последствий ожидать от визита Нэнси Пелоси на Тайвань?
08:21 - Почему американский политический класс настроен резко против Пекина?
12:21 - Какова вероятность полномасштабного военного конфликта между КНР и Тайванем?
13:46 - Как обострение ситуации может отразиться на внутренней политике Китая?
21:50 - Кто может оказать помощь Тайваню?
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В среду Пелоси завершила 20-часовой визит на Тайвань, вылетев с острова на самолете.