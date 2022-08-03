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Бригада украинских десантников просит присвоить ей имя нацистского коллаборанта Шухевича

Бригада украинских десантников просит присвоить ей имя нацистского коллаборанта Шухевича - 03.08.2022 Украина.ру

Бригада украинских десантников просит присвоить ей имя нацистского коллаборанта Шухевича

Военнослужащие отдельной 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ обратились начальству с просьбой присвоить бригаде имя главаря ОУН-УПА* Романа Шухевича, сообщает 24 канал 3 августа

2022-08-03T17:35

2022-08-03T17:35

2022-08-03T17:35

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В комментарии каналу военнослужащий бригады Игорь Флерко назвал эту инициативу "гениальной" и отметил, что, "к сожалению", ни одна бригада ВСУ не носит имя ни одного деятеля ОУН* или УПА*."Я просмотрел, сколько наших бригад носят то или иное имя украинских деятелей – таких бригад немало, например, 14 бригада князя Романа Великого, 24 бригада имени Короля Данила, но ни одна – деятеля ОУН* или УПА*. А ведь это невероятно важный период в освободительной истории Украины", - заявил он.Флерко добавил, что бригада "достойна такой чести", и украсил свою речь несколькими нацистскими призывами к убийствам русских.Губернатор Львовской области Максим Козицкий поддержал инициативу десантников.Ранее в интервью изданию Украина.ру медиадеятель, заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев пояснил, что "СБУ копирует бандподполье Романа Шухевича: пятерки, десятки, так называемые провиды, когда люди из других ячеек не знали друг друга, даже если жили рядом. Была хорошая конспирация".* Организация, запрещенная в Российской Федерации

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, националисты, всу, оун-упа, львов