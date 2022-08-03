https://ukraina.ru/20220803/1037266089.html
"Железные каски". Военный эксперт о том, чего по-прежнему не хватает ополченцам ДНР
"Железные каски". Военный эксперт о том, чего по-прежнему не хватает ополченцам ДНР - 03.08.2022 Украина.ру
"Железные каски". Военный эксперт о том, чего по-прежнему не хватает ополченцам ДНР
У подразделений Народной милиции ДНР с вооружением и обмундированием дела обстоят довольно сложно. В армии по-прежнему не хватает бронежилетов. Ополченцы носят стальной шлем образца 1940 года, из-за чего их прозвали Железные каски. Об этом рассказал военкор и ополченец Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T18:00
2022-08-03T18:00
2022-08-03T18:00
новости
днр
ополченцы
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Эксперт также отметил, что у ополченцев из тяжёлого на вооружении только минометы. Все остальное передается из кадровых частей, которые до недавнего времени были массово задействованы на луганском направлении, поэтому им приходилось пользоваться трофеями.Собеседник издания добавил, что коренного перелома на донецком направлении следует ждать к концу августа. При этом для мирных жителей Донецка и Макеевки это будут поистине страшными днями, несмотря на наши успехи на фронте, потому что ВСУ, ментально убившие в себе русского, при своем отступлении будут по максимуму физически уничтожать людей, не захотевших этого сделать.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, ополченцы
"Железные каски". Военный эксперт о том, чего по-прежнему не хватает ополченцам ДНР
У подразделений Народной милиции ДНР с вооружением и обмундированием дела обстоят довольно сложно. В армии по-прежнему не хватает бронежилетов. Ополченцы носят стальной шлем образца 1940 года, из-за чего их прозвали Железные каски. Об этом рассказал военкор и ополченец Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт также отметил, что у ополченцев из тяжёлого на вооружении только минометы. Все остальное передается из кадровых частей, которые до недавнего времени были массово задействованы на луганском направлении, поэтому им приходилось пользоваться трофеями.
"Я уже не говорю про современные виды вооружения такие как ПНВ (приборы ночного видения), БПЛА и средства борьбы с ними, которые поставляются в армию в основном волонтёрами. В частности, в 107-й батальон были доставлены два БПЛА "Мавик" при содействии вашего скромного слуги, политолога Кирилла Черкашина и журналиста Первого канала Тимофея Ермакова", - привел пример Матюшин.
Собеседник издания добавил, что коренного перелома на донецком направлении следует ждать к концу августа. При этом для мирных жителей Донецка и Макеевки это будут поистине страшными днями, несмотря на наши успехи на фронте, потому что ВСУ, ментально убившие в себе русского, при своем отступлении будут по максимуму физически уничтожать людей, не захотевших этого сделать.