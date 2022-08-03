https://ukraina.ru/20220803/1037265335.html

Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ

Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ - 03.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ

Изначально перед подразделениями, стоящими на донецком направлении, стояла задача сдерживания ВСУ. Но ещё в начале марта она поменялась, и 107-й батальон "Русский резерв" начал наступление на Марьинку. Об этом рассказал военкор и ополченец Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-03T17:30

2022-08-03T17:30

2022-08-03T17:30

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авдеевка

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "там просто ад. Этого даже не описать словами".Эксперт отметил, что батальон состоял из резервистов: процентов сорок из личного состава имели опыт боевых действий ранее, процентов тридцать — опыт срочной службы, остальные о войне знали только из фильмов и компьютерных игр.При этом за два месяца батальон при поддержке кадровых частей взломал оборону противника и занял где-то сорок процентов Марьинки, подчеркнул он.Что же касается других направлений, то наши войска прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с нашими частями, перерезавшими трассу Авдеевка — Константиновка, добавил специалист.Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, авдеевка