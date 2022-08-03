Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ - 03.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ
Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ - 03.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ
Изначально перед подразделениями, стоящими на донецком направлении, стояла задача сдерживания ВСУ. Но ещё в начале марта она поменялась, и 107-й батальон "Русский резерв" начал наступление на Марьинку. Об этом рассказал военкор и ополченец Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T17:30
2022-08-03T17:30
новости
россия
всу
авдеевка
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "там просто ад. Этого даже не описать словами".Эксперт отметил, что батальон состоял из резервистов: процентов сорок из личного состава имели опыт боевых действий ранее, процентов тридцать — опыт срочной службы, остальные о войне знали только из фильмов и компьютерных игр.При этом за два месяца батальон при поддержке кадровых частей взломал оборону противника и занял где-то сорок процентов Марьинки, подчеркнул он.Что же касается других направлений, то наши войска прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с нашими частями, перерезавшими трассу Авдеевка — Константиновка, добавил специалист.Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, авдеевка

Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ

17:30 03.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Изначально перед подразделениями, стоящими на донецком направлении, стояла задача сдерживания ВСУ. Но ещё в начале марта она поменялась, и 107-й батальон "Русский резерв" начал наступление на Марьинку. Об этом рассказал военкор и ополченец Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "там просто ад. Этого даже не описать словами".
Эксперт отметил, что батальон состоял из резервистов: процентов сорок из личного состава имели опыт боевых действий ранее, процентов тридцать — опыт срочной службы, остальные о войне знали только из фильмов и компьютерных игр.
При этом за два месяца батальон при поддержке кадровых частей взломал оборону противника и занял где-то сорок процентов Марьинки, подчеркнул он.
"Потом, вследствие того, что наши кадровые части были переброшены на луганский фронт, наше наступление забуксовало. Сейчас мы вновь начинаем подавлять огневые точки противника и продвигаемся вперёд. Я активно слежу за этим направлением, ибо в "Русском резерве" служит очень много моих сослуживцев с легендарных времён — 2014—2015 годов", - указал Матюшин.
Что же касается других направлений, то наши войска прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с нашими частями, перерезавшими трассу Авдеевка — Константиновка, добавил специалист.
Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУАвдеевка
 
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