https://ukraina.ru/20220803/1037265335.html
Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ
Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ - 03.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ
Изначально перед подразделениями, стоящими на донецком направлении, стояла задача сдерживания ВСУ. Но ещё в начале марта она поменялась, и 107-й батальон "Русский резерв" начал наступление на Марьинку. Об этом рассказал военкор и ополченец Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T17:30
2022-08-03T17:30
2022-08-03T17:30
новости
россия
всу
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/49/1034064927_0:340:3037:2048_1920x0_80_0_0_d269feb3f9696245864c2c0fc76e174d.jpg.webp
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "там просто ад. Этого даже не описать словами".Эксперт отметил, что батальон состоял из резервистов: процентов сорок из личного состава имели опыт боевых действий ранее, процентов тридцать — опыт срочной службы, остальные о войне знали только из фильмов и компьютерных игр.При этом за два месяца батальон при поддержке кадровых частей взломал оборону противника и занял где-то сорок процентов Марьинки, подчеркнул он.Что же касается других направлений, то наши войска прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с нашими частями, перерезавшими трассу Авдеевка — Константиновка, добавил специалист.Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/49/1034064927_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_f4c654ccb6454acf9f98b26495280feb.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, авдеевка
Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ
Изначально перед подразделениями, стоящими на донецком направлении, стояла задача сдерживания ВСУ. Но ещё в начале марта она поменялась, и 107-й батальон "Русский резерв" начал наступление на Марьинку. Об этом рассказал военкор и ополченец Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "там просто ад. Этого даже не описать словами".
Эксперт отметил, что батальон состоял из резервистов: процентов сорок из личного состава имели опыт боевых действий ранее, процентов тридцать — опыт срочной службы, остальные о войне знали только из фильмов и компьютерных игр.
При этом за два месяца батальон при поддержке кадровых частей взломал оборону противника и занял где-то сорок процентов Марьинки, подчеркнул он.
"Потом, вследствие того, что наши кадровые части были переброшены на луганский фронт, наше наступление забуксовало. Сейчас мы вновь начинаем подавлять огневые точки противника и продвигаемся вперёд. Я активно слежу за этим направлением, ибо в "Русском резерве" служит очень много моих сослуживцев с легендарных времён — 2014—2015 годов", - указал Матюшин.
Что же касается других направлений, то наши войска прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с нашими частями, перерезавшими трассу Авдеевка — Константиновка, добавил специалист.
Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель, заключил собеседник издания.