https://ukraina.ru/20220803/1037264057.html
Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа
Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа - 03.08.2022 Украина.ру
Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа
Союзные войска в Донбассе продвигаются медленно, потому что максимально сохраняют личный состав, ВСУ могут собрать ударный артиллерийский кулак, а российский флот активно модернизируется
2022-08-03T16:56
2022-08-03T16:56
2022-08-03T16:56
сво
флот
украина
донбасс
всу
россия
сша
китай
нэнси пелоси
виталий третьяков
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Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 3 августа.СВО: три направленияО текущей тактике союзных войск в СВО рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.По его словам, сейчас на первое место вышли артиллерийские дуэли и действия в условиях насыщенных агломераций, а также действия батальонно-тактических групп (БТГ). По сути, это усиленный мотострелковый батальон, а в нынешней ситуации уж слишком усиленный. В нем есть и артиллерия, и танки, и даже медицинские подразделения.Алехин признаёт: да, многие говорят, что операция идёт медленно. Но командиры на местах уверены, что только такая тактика оправдана. Потому что никто не отменял главной задачи – минимизация потерь личного состава."В условиях такой артиллерийской войны, когда Запад не только дает Украине не только старье из Восточной Европы, но и новое оружие – пошел замес очень основательный.А почему медленно? Попробуйте это все взломать. Можно идти в лоб и использовать классические схемы, но мы потеряем много людей. Пусть будет продвижение в 300-500 метров. Все зависит от сил и средств, от конкретной обстановки и от поставленной задачи", – заявил эксперт.Он также отметил, что основные боевые действия, исходя из поставленной задачи по ликвидации группировки ВСУ в Донбассе, будут решаться на трех направлениях: Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев и Харьков-Донбасс.Донбасс: бои у Соледара и ударный кулак ВСУРанее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По мнению Киселева, город может перейти под контроль уже через три-четыре дня.В то же время военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов считает, что это слишком оптимистичная оценка – ситуация там не настолько замечательная.Эксперт сообщил, что, по последним подтвержденным сообщениям, мы лишь зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои."Северск-Соледар-Артемовск – это цепочка передовых городов, которые несколько задержат продвижение союзных войск на основную линию обороны ВСУ между Славянском, Краматорском, Дружковкой, Константиновке, уходящую к Горловке и Дзержинску и к Авдеевке возле Донецка.Сейчас союзные войска прощупывают эту линию обороны в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений.Отмечу, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены из Песок отступать, неся огромные потери", – заявил Анпилогов.Также возможно, говорит он, что Украина готовится к контрнаступлению, сформировала ударный артиллерийский кулак, поэтому оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы держала оборону.Как модернизируется российский флотЭксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о возрождении российского флота, его глубокой модернизации, в число которых входит также перевооружение флота на ракеты "Циркон".Эти ракеты, пояснил Ераносян, адаптированы к пусковым установкам, которые уже есть на кораблях."Появление гиперзвукового оружия, в частности, ракет "Циркон", которые бьют на дальность тысячу километров – это означает, что Россия уверенно идет к тому, что будет контролировать мировой океан. В этом смысле мы говорим и о возрождении Средиземноморской эскадры", – пояснил эксперт.Также появились "Буяны" – малые ракетные корабли, которые имеют на вооружение ракеты "Калибр". Возможно перемещение этих кораблей для усиления одного флота другим по нашим внутренним водным артериям."Это говорит о взаимодействии флотов, о мгновенном реагировании России на любые угрозы, которые могут возникнуть на том или ином театре военных действий.Если, например, возникнет угроза в Арктике, туда могут быть запросто переброшены корабли с Балтийского флота. Если будет угроза на Каспии, Черноморский флот поможет", – сообщил Ераносян.В целом же, убеждён эксперт, можно смело говорить о резком усилении всех четырех флотов и флотилий – и это качественное усиление.Фактор Пелоси. Как Китай ответит СШАВо вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. В среду Пелоси встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.На фоне визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.В свою очередь в Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.Китай проиграл политическую партию: американцы продемонстрировали свою силу, что они делают, что хотят, считает политолог и медиаэксперт Виталий Третьяков.Впрочем, остаётся шанс, что Китай еще ответит: например, отзовёт посла или экономически ударит по США.В целом, говорит политолог, это демонстрирует остающуюся мощь США."Ясное дело, что Китай попытается оказать максимальное негативное воздействие на экономики США и Тайваня. Не знаю, правда, насколько велики такие возможности, и как далеко они пойдут. Но первые меры уже объявлены – замораживание инвестпроектов на территории США, экономические санкции против Тайваня.Второе – усиление вооруженных сил Китая, прежде всего, военно-морских. Потому что Тайвань, как американский непотопляемый авианосец, соответствующим образом вооруженный мешает Китаю развивать свое военное присутствие в регионе", – рассказал Третьяков.Он добавил, что есть и позитивный момент: эта ситуация сближает Китай с Россией."Очевидно, это приведет к дальнейшей синхронизации в дипломатическом и военном плане с Российской Федерацией", – прогнозирует эксперт.
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https://ukraina.ru/20220803/1037243945.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, флот, украина, донбасс, всу, россия, сша, китай, нэнси пелоси, виталий третьяков, геннадий алехин, владимир ераносян, алексей анпилогов
Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа
Союзные войска в Донбассе продвигаются медленно, потому что максимально сохраняют личный состав, ВСУ могут собрать ударный артиллерийский кулак, а российский флот активно модернизируется
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 3 августа.
О текущей тактике союзных войск в СВО рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
По его словам, сейчас на первое место вышли артиллерийские дуэли и действия в условиях насыщенных агломераций, а также действия батальонно-тактических групп (БТГ). По сути, это усиленный мотострелковый батальон, а в нынешней ситуации уж слишком усиленный. В нем есть и артиллерия, и танки, и даже медицинские подразделения.
Алехин признаёт: да, многие говорят, что операция идёт медленно. Но командиры на местах уверены, что только такая тактика оправдана. Потому что никто не отменял главной задачи – минимизация потерь личного состава.
"В условиях такой артиллерийской войны, когда Запад не только дает Украине не только старье из Восточной Европы, но и новое оружие – пошел замес очень основательный.
А почему медленно? Попробуйте это все взломать. Можно идти в лоб и использовать классические схемы, но мы потеряем много людей. Пусть будет продвижение в 300-500 метров. Все зависит от сил и средств, от конкретной обстановки и от поставленной задачи", – заявил эксперт.
Он также отметил, что основные боевые действия, исходя из поставленной задачи по ликвидации группировки ВСУ в Донбассе, будут решаться на трех направлениях: Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев и Харьков-Донбасс.
Донбасс: бои у Соледара и ударный кулак ВСУ
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По мнению Киселева, город может перейти под контроль уже через три-четыре дня.
В то же время военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов считает, что это слишком оптимистичная оценка – ситуация там не настолько замечательная.
Эксперт сообщил, что, по последним подтвержденным сообщениям, мы лишь зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои.
"Северск-Соледар-Артемовск – это цепочка передовых городов, которые несколько задержат продвижение союзных войск на основную линию обороны ВСУ между Славянском, Краматорском, Дружковкой, Константиновке, уходящую к Горловке и Дзержинску и к Авдеевке возле Донецка.
Сейчас союзные войска прощупывают эту линию обороны в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений.
Отмечу, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены из Песок отступать, неся огромные потери", – заявил Анпилогов.
Также возможно, говорит он, что Украина готовится к контрнаступлению, сформировала ударный артиллерийский кулак, поэтому оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы держала оборону.
Как модернизируется российский флот
Эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о возрождении российского флота, его глубокой модернизации, в число которых входит также перевооружение флота на ракеты "Циркон".
Эти ракеты, пояснил Ераносян, адаптированы к пусковым установкам, которые уже есть на кораблях.
"Появление гиперзвукового оружия, в частности, ракет "Циркон", которые бьют на дальность тысячу километров – это означает, что Россия уверенно идет к тому, что будет контролировать мировой океан. В этом смысле мы говорим и о возрождении Средиземноморской эскадры", – пояснил эксперт.
Также появились "Буяны" – малые ракетные корабли, которые имеют на вооружение ракеты "Калибр". Возможно перемещение этих кораблей для усиления одного флота другим по нашим внутренним водным артериям.
"Это говорит о взаимодействии флотов, о мгновенном реагировании России на любые угрозы, которые могут возникнуть на том или ином театре военных действий.
Если, например, возникнет угроза в Арктике, туда могут быть запросто переброшены корабли с Балтийского флота. Если будет угроза на Каспии, Черноморский флот поможет", – сообщил Ераносян.
В целом же, убеждён эксперт, можно смело говорить о резком усилении всех четырех флотов и флотилий – и это качественное усиление.
Фактор Пелоси. Как Китай ответит США
Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. В среду Пелоси встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
На фоне визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.
В свою очередь в Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
Китай проиграл политическую партию: американцы продемонстрировали свою силу, что они делают, что хотят, считает политолог и медиаэксперт Виталий Третьяков.
Впрочем, остаётся шанс, что Китай еще ответит: например, отзовёт посла или экономически ударит по США.
В целом, говорит политолог, это демонстрирует остающуюся мощь США.
"Ясное дело, что Китай попытается оказать максимальное негативное воздействие на экономики США и Тайваня. Не знаю, правда, насколько велики такие возможности, и как далеко они пойдут. Но первые меры уже объявлены – замораживание инвестпроектов на территории США, экономические санкции против Тайваня.
Второе – усиление вооруженных сил Китая, прежде всего, военно-морских. Потому что Тайвань, как американский непотопляемый авианосец, соответствующим образом вооруженный мешает Китаю развивать свое военное присутствие в регионе", – рассказал Третьяков.
Он добавил, что есть и позитивный момент: эта ситуация сближает Китай с Россией.
"Очевидно, это приведет к дальнейшей синхронизации в дипломатическом и военном плане с Российской Федерацией", – прогнозирует эксперт.