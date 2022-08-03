Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа - 03.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220803/1037264057.html
Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа
Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа - 03.08.2022 Украина.ру
Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа
Союзные войска в Донбассе продвигаются медленно, потому что максимально сохраняют личный состав, ВСУ могут собрать ударный артиллерийский кулак, а российский флот активно модернизируется
2022-08-03T16:56
2022-08-03T16:56
сво
флот
украина
донбасс
всу
россия
сша
китай
нэнси пелоси
виталий третьяков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037264581_237:241:1402:896_1920x0_80_0_0_b0576e5f652e3b6c638811aed9ca523c.jpg
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 3 августа.СВО: три направленияО текущей тактике союзных войск в СВО рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.По его словам, сейчас на первое место вышли артиллерийские дуэли и действия в условиях насыщенных агломераций, а также действия батальонно-тактических групп (БТГ). По сути, это усиленный мотострелковый батальон, а в нынешней ситуации уж слишком усиленный. В нем есть и артиллерия, и танки, и даже медицинские подразделения.Алехин признаёт: да, многие говорят, что операция идёт медленно. Но командиры на местах уверены, что только такая тактика оправдана. Потому что никто не отменял главной задачи – минимизация потерь личного состава."В условиях такой артиллерийской войны, когда Запад не только дает Украине не только старье из Восточной Европы, но и новое оружие – пошел замес очень основательный.А почему медленно? Попробуйте это все взломать. Можно идти в лоб и использовать классические схемы, но мы потеряем много людей. Пусть будет продвижение в 300-500 метров. Все зависит от сил и средств, от конкретной обстановки и от поставленной задачи", – заявил эксперт.Он также отметил, что основные боевые действия, исходя из поставленной задачи по ликвидации группировки ВСУ в Донбассе, будут решаться на трех направлениях: Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев и Харьков-Донбасс.Донбасс: бои у Соледара и ударный кулак ВСУРанее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По мнению Киселева, город может перейти под контроль уже через три-четыре дня.В то же время военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов считает, что это слишком оптимистичная оценка – ситуация там не настолько замечательная.Эксперт сообщил, что, по последним подтвержденным сообщениям, мы лишь зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои."Северск-Соледар-Артемовск – это цепочка передовых городов, которые несколько задержат продвижение союзных войск на основную линию обороны ВСУ между Славянском, Краматорском, Дружковкой, Константиновке, уходящую к Горловке и Дзержинску и к Авдеевке возле Донецка.Сейчас союзные войска прощупывают эту линию обороны в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений.Отмечу, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены из Песок отступать, неся огромные потери", – заявил Анпилогов.Также возможно, говорит он, что Украина готовится к контрнаступлению, сформировала ударный артиллерийский кулак, поэтому оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы держала оборону.Как модернизируется российский флотЭксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о возрождении российского флота, его глубокой модернизации, в число которых входит также перевооружение флота на ракеты "Циркон".Эти ракеты, пояснил Ераносян, адаптированы к пусковым установкам, которые уже есть на кораблях."Появление гиперзвукового оружия, в частности, ракет "Циркон", которые бьют на дальность тысячу километров – это означает, что Россия уверенно идет к тому, что будет контролировать мировой океан. В этом смысле мы говорим и о возрождении Средиземноморской эскадры", – пояснил эксперт.Также появились "Буяны" – малые ракетные корабли, которые имеют на вооружение ракеты "Калибр". Возможно перемещение этих кораблей для усиления одного флота другим по нашим внутренним водным артериям."Это говорит о взаимодействии флотов, о мгновенном реагировании России на любые угрозы, которые могут возникнуть на том или ином театре военных действий.Если, например, возникнет угроза в Арктике, туда могут быть запросто переброшены корабли с Балтийского флота. Если будет угроза на Каспии, Черноморский флот поможет", – сообщил Ераносян.В целом же, убеждён эксперт, можно смело говорить о резком усилении всех четырех флотов и флотилий – и это качественное усиление.Фактор Пелоси. Как Китай ответит СШАВо вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. В среду Пелоси встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.На фоне визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.В свою очередь в Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.Китай проиграл политическую партию: американцы продемонстрировали свою силу, что они делают, что хотят, считает политолог и медиаэксперт Виталий Третьяков.Впрочем, остаётся шанс, что Китай еще ответит: например, отзовёт посла или экономически ударит по США.В целом, говорит политолог, это демонстрирует остающуюся мощь США."Ясное дело, что Китай попытается оказать максимальное негативное воздействие на экономики США и Тайваня. Не знаю, правда, насколько велики такие возможности, и как далеко они пойдут. Но первые меры уже объявлены – замораживание инвестпроектов на территории США, экономические санкции против Тайваня.Второе – усиление вооруженных сил Китая, прежде всего, военно-морских. Потому что Тайвань, как американский непотопляемый авианосец, соответствующим образом вооруженный мешает Китаю развивать свое военное присутствие в регионе", – рассказал Третьяков.Он добавил, что есть и позитивный момент: эта ситуация сближает Китай с Россией."Очевидно, это приведет к дальнейшей синхронизации в дипломатическом и военном плане с Российской Федерацией", – прогнозирует эксперт.
https://ukraina.ru/20220803/1037248838.html
https://ukraina.ru/20220803/1037259974.html
https://ukraina.ru/20220803/1037243945.html
https://ukraina.ru/20220718/1036537692.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037264581_268:271:1101:896_1920x0_80_0_0_306cb282d4a587aaaf6fc5916e99fb7a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, флот, украина, донбасс, всу, россия, сша, китай, нэнси пелоси, виталий третьяков, геннадий алехин, владимир ераносян, алексей анпилогов

Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа

16:56 03.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Союзные войска в Донбассе продвигаются медленно, потому что максимально сохраняют личный состав, ВСУ могут собрать ударный артиллерийский кулак, а российский флот активно модернизируется
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 3 августа.
СВО: три направления
О текущей тактике союзных войск в СВО рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
По его словам, сейчас на первое место вышли артиллерийские дуэли и действия в условиях насыщенных агломераций, а также действия батальонно-тактических групп (БТГ). По сути, это усиленный мотострелковый батальон, а в нынешней ситуации уж слишком усиленный. В нем есть и артиллерия, и танки, и даже медицинские подразделения.
Алехин признаёт: да, многие говорят, что операция идёт медленно. Но командиры на местах уверены, что только такая тактика оправдана. Потому что никто не отменял главной задачи – минимизация потерь личного состава.
Геннадий Алехин интервью
15:58
Геннадий Алехин: В Харьковской области на нас работают наводчики - неравнодушные граждане
"В условиях такой артиллерийской войны, когда Запад не только дает Украине не только старье из Восточной Европы, но и новое оружие – пошел замес очень основательный.
А почему медленно? Попробуйте это все взломать. Можно идти в лоб и использовать классические схемы, но мы потеряем много людей. Пусть будет продвижение в 300-500 метров. Все зависит от сил и средств, от конкретной обстановки и от поставленной задачи", – заявил эксперт.
Он также отметил, что основные боевые действия, исходя из поставленной задачи по ликвидации группировки ВСУ в Донбассе, будут решаться на трех направлениях: Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев и Харьков-Донбасс.
Донбасс: бои у Соледара и ударный кулак ВСУ
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По мнению Киселева, город может перейти под контроль уже через три-четыре дня.
В то же время военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов считает, что это слишком оптимистичная оценка – ситуация там не настолько замечательная.
Эксперт сообщил, что, по последним подтвержденным сообщениям, мы лишь зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои.
Алексей Анпилогов интервью
16:16
Алексей Анпилогов: ВСУ боятся наступления России на Днепр, поэтому выжигают Донбасс
"Северск-Соледар-Артемовск – это цепочка передовых городов, которые несколько задержат продвижение союзных войск на основную линию обороны ВСУ между Славянском, Краматорском, Дружковкой, Константиновке, уходящую к Горловке и Дзержинску и к Авдеевке возле Донецка.
Сейчас союзные войска прощупывают эту линию обороны в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений.
Отмечу, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены из Песок отступать, неся огромные потери", – заявил Анпилогов.
Также возможно, говорит он, что Украина готовится к контрнаступлению, сформировала ударный артиллерийский кулак, поэтому оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы держала оборону.
Как модернизируется российский флот
Эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о возрождении российского флота, его глубокой модернизации, в число которых входит также перевооружение флота на ракеты "Циркон".
Эти ракеты, пояснил Ераносян, адаптированы к пусковым установкам, которые уже есть на кораблях.
"Появление гиперзвукового оружия, в частности, ракет "Циркон", которые бьют на дальность тысячу километров – это означает, что Россия уверенно идет к тому, что будет контролировать мировой океан. В этом смысле мы говорим и о возрождении Средиземноморской эскадры", – пояснил эксперт.
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
13:35Спецоперация
Владимир Ераносян: Британия паникует - мы можем одним выстрелом лишить ее ядерного оружия
Также появились "Буяны" – малые ракетные корабли, которые имеют на вооружение ракеты "Калибр". Возможно перемещение этих кораблей для усиления одного флота другим по нашим внутренним водным артериям.
"Это говорит о взаимодействии флотов, о мгновенном реагировании России на любые угрозы, которые могут возникнуть на том или ином театре военных действий.
Если, например, возникнет угроза в Арктике, туда могут быть запросто переброшены корабли с Балтийского флота. Если будет угроза на Каспии, Черноморский флот поможет", – сообщил Ераносян.
В целом же, убеждён эксперт, можно смело говорить о резком усилении всех четырех флотов и флотилий – и это качественное усиление.
Фактор Пелоси. Как Китай ответит США
Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. В среду Пелоси встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
На фоне визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.
В свою очередь в Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
Китай проиграл политическую партию: американцы продемонстрировали свою силу, что они делают, что хотят, считает политолог и медиаэксперт Виталий Третьяков.
Впрочем, остаётся шанс, что Китай еще ответит: например, отзовёт посла или экономически ударит по США.
В целом, говорит политолог, это демонстрирует остающуюся мощь США.
"Ясное дело, что Китай попытается оказать максимальное негативное воздействие на экономики США и Тайваня. Не знаю, правда, насколько велики такие возможности, и как далеко они пойдут. Но первые меры уже объявлены – замораживание инвестпроектов на территории США, экономические санкции против Тайваня.
Второе – усиление вооруженных сил Китая, прежде всего, военно-морских. Потому что Тайвань, как американский непотопляемый авианосец, соответствующим образом вооруженный мешает Китаю развивать свое военное присутствие в регионе", – рассказал Третьяков.
Виталий Третьяков
18 июля, 12:56
Виталий Третьяков о том, почему американцы уезжают с Украины и что скоро будет в Киеве
Он добавил, что есть и позитивный момент: эта ситуация сближает Китай с Россией.
"Очевидно, это приведет к дальнейшей синхронизации в дипломатическом и военном плане с Российской Федерацией", – прогнозирует эксперт.
 
СВОфлотУкраинаДонбассВСУРоссияСШАКитайНэнси ПелосиВиталий ТретьяковГеннадий АлехинВладимир ЕраносянАлексей Анпилогов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00"Железные каски". Военный эксперт о том, чего по-прежнему не хватает ополченцам ДНР
17:49Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину
17:35Бригада украинских десантников просит присвоить ей имя нацистского коллаборанта Шухевича
17:33Условие, при котором начнётся война на Тайване: китаист Тавровский дал расклад. Видео
17:30Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ
17:21Экономический крах Киева, Майдан и Тайвань: что говорили об Украине в мире 3 августа
17:16Украинские вояки открыто заявляют мирным жителям, что используют их как "живой щит"
17:00Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса
16:57Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа
16:56Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа
16:49Как, воюя за чужие интересы, можно лишиться своего государства: опыт Ногайской орды
16:47В Германии нашли единственный способ избежать энергетической катастрофы
16:36Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая
16:32Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ
16:16Алексей Анпилогов: ВСУ боятся наступления России на Днепр, поэтому выжигают Донбасс
16:15"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию
16:14Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео
15:58Геннадий Алехин: В Харьковской области на нас работают наводчики - неравнодушные граждане
15:02Пхеньян рассматривает возможность визита главы ДНР Пушилина в Северную Корею
15:02"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране
Лента новостейМолния