Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса - 03.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса
Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса - 03.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса
Неудивительно, что отдельные участки обороны ВСУ в Донбассе различаются по прочности. Российские войска находят слабое место, пробиваю его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T17:00
2022-08-03T17:00
новости
россия
всу
донбасс
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Иногда продвижение российских войск в Донбассе вообще это объясняется субъективными моментами, когда какая-нибудь рота достигает тактического успеха, продвигается, а за ней кто-то другой продвигается, пояснил эксперт.Поэтому сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев. Мы будем действовать через одного. Сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, россия, всу, донбасс

Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса

17:00 03.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Неудивительно, что отдельные участки обороны ВСУ в Донбассе различаются по прочности. Российские войска находят слабое место, пробиваю его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Иногда продвижение российских войск в Донбассе вообще это объясняется субъективными моментами, когда какая-нибудь рота достигает тактического успеха, продвигается, а за ней кто-то другой продвигается, пояснил эксперт.
"В какой-то момент наступает перенапряжение и большой участок фронта схлопывается. Этого перенапряжения может и не наступить. Противник может понять, что конфигурация изменилась и надо оттуда канать", - указал Норин.
Поэтому сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев. Мы будем действовать через одного. Сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка, заключил собеседник издания.
 
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