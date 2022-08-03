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Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса

Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса - 03.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса

Неудивительно, что отдельные участки обороны ВСУ в Донбассе различаются по прочности. Российские войска находят слабое место, пробиваю его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-03T17:00

2022-08-03T17:00

2022-08-03T17:00

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Иногда продвижение российских войск в Донбассе вообще это объясняется субъективными моментами, когда какая-нибудь рота достигает тактического успеха, продвигается, а за ней кто-то другой продвигается, пояснил эксперт.Поэтому сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев. Мы будем действовать через одного. Сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс