https://ukraina.ru/20220803/1037262952.html
Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ
Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ - 03.08.2022 Украина.ру
Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ
В Донбассе сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T16:32
2022-08-03T16:32
2022-08-03T16:32
новости
всу
россия
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Российские войска будут действовать по принципу "через одного": сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Это продлится несколько месяцев, рассуждает эксперт.По его мнению, Донбасс при имеющихся характере боевых действий мы пройдем, но возникнет вопрос, что дальше, потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество людей.Хотя мобилизация не означает, что мы бросим срочников в уличные бои. Они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b4f4cc861d5f6776d3f4adb647346c6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия
Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ
В Донбассе сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Российские войска будут действовать по принципу "через одного": сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Это продлится несколько месяцев, рассуждает эксперт.
"Мы находим слабое место, пробиваем его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит", - указал Норин.
По его мнению, Донбасс при имеющихся характере боевых действий мы пройдем, но возникнет вопрос, что дальше, потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество людей.
Хотя мобилизация не означает, что мы бросим срочников в уличные бои. Они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта, заключил собеседник издания.