Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ - 03.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220803/1037262952.html
Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ
Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ - 03.08.2022 Украина.ру
Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ
В Донбассе сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T16:32
2022-08-03T16:32
новости
всу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8011976e2b2d059b5af0559d4ee7d87.jpg
Российские войска будут действовать по принципу "через одного": сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Это продлится несколько месяцев, рассуждает эксперт.По его мнению, Донбасс при имеющихся характере боевых действий мы пройдем, но возникнет вопрос, что дальше, потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество людей.Хотя мобилизация не означает, что мы бросим срочников в уличные бои. Они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b4f4cc861d5f6776d3f4adb647346c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, россия

Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ

16:32 03.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
В Донбассе сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Российские войска будут действовать по принципу "через одного": сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Это продлится несколько месяцев, рассуждает эксперт.
"Мы находим слабое место, пробиваем его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит", - указал Норин.
По его мнению, Донбасс при имеющихся характере боевых действий мы пройдем, но возникнет вопрос, что дальше, потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество людей.
Хотя мобилизация не означает, что мы бросим срочников в уличные бои. Они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00"Железные каски". Военный эксперт о том, чего по-прежнему не хватает ополченцам ДНР
17:49Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину
17:35Бригада украинских десантников просит присвоить ей имя нацистского коллаборанта Шухевича
17:33Условие, при котором начнётся война на Тайване: китаист Тавровский дал расклад. Видео
17:30Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ
17:21Экономический крах Киева, Майдан и Тайвань: что говорили об Украине в мире 3 августа
17:16Украинские вояки открыто заявляют мирным жителям, что используют их как "живой щит"
17:00Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса
16:57Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа
16:56Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа
16:49Как, воюя за чужие интересы, можно лишиться своего государства: опыт Ногайской орды
16:47В Германии нашли единственный способ избежать энергетической катастрофы
16:36Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая
16:32Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ
16:16Алексей Анпилогов: ВСУ боятся наступления России на Днепр, поэтому выжигают Донбасс
16:15"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию
16:14Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео
15:58Геннадий Алехин: В Харьковской области на нас работают наводчики - неравнодушные граждане
15:02Пхеньян рассматривает возможность визита главы ДНР Пушилина в Северную Корею
15:02"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране
Лента новостейМолния