https://ukraina.ru/20220803/1037260384.html

В Германии нашли единственный способ избежать энергетической катастрофы

В Германии нашли единственный способ избежать энергетической катастрофы - 03.08.2022 Украина.ру

В Германии нашли единственный способ избежать энергетической катастрофы

Чтобы избежать неминуемой энергетической катастрофы, ФРГ необходимо отказаться от "бессмысленной санкционной политики против России", заявил 1 августа лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, передает Freie Welt

2022-08-03T16:47

2022-08-03T16:47

2022-08-03T16:47

новости

газ

германия

северный поток-2

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"Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока — 2" не должен быть табу", — объяснил он.По мнению политика, план немецкого правительства по распределению газа, который должен вступить в силу с октября, перекладывает на потребителей дополнительные расходы газовых концернов, что является недопустимым.Со среды, 27 июля, "Газпром" сократил поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть теперь Европа получает по "СП" примерно 33 миллиона кубометров голубого топлива ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов.

https://ukraina.ru/20220803/1037231078.html

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2022

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новости, газ, германия, северный поток-2