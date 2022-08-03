В Германии нашли единственный способ избежать энергетической катастрофы
Чтобы избежать неминуемой энергетической катастрофы, ФРГ необходимо отказаться от "бессмысленной санкционной политики против России", заявил 1 августа лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, передает Freie Welt
"Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока — 2" не должен быть табу", — объяснил он.
По мнению политика, план немецкого правительства по распределению газа, который должен вступить в силу с октября, перекладывает на потребителей дополнительные расходы газовых концернов, что является недопустимым.
Со среды, 27 июля, "Газпром" сократил поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть теперь Европа получает по "СП" примерно 33 миллиона кубометров голубого топлива ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов.
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