https://ukraina.ru/20220803/1037255071.html

Мария Захарова не исключает разрыва дипломатических отношений с США. Видео

Мария Захарова не исключает разрыва дипломатических отношений с США. Видео - 03.08.2022 Украина.ру

Мария Захарова не исключает разрыва дипломатических отношений с США. Видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США, объявив Россию "спонсором терроризма", могут спровоцировать разрыв дипломатических... Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T14:51

2022-08-03T14:51

2022-08-03T14:51

видео

захарова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США, объявив Россию "спонсором терроризма", могут спровоцировать разрыв дипломатических отношений между двумя странами. Подробности - в видеоматериале. Напомним, 27 июля Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. Поводом для соответствующего решения в документе называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Ранее с призывом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма к Вашингтону обратился Киев. В данный список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". О намерении внести аналогичный документ на рассмотрение Палаты представителей заявила группа конгрессменов от обеих партий

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