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Мария Захарова не исключает разрыва дипломатических отношений с США. Видео
Мария Захарова не исключает разрыва дипломатических отношений с США. Видео - 03.08.2022 Украина.ру
Мария Захарова не исключает разрыва дипломатических отношений с США. Видео
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США, объявив Россию "спонсором терроризма", могут спровоцировать разрыв дипломатических... Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T14:51
2022-08-03T14:51
2022-08-03T14:51
видео
захарова
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США, объявив Россию "спонсором терроризма", могут спровоцировать разрыв дипломатических отношений между двумя странами. Подробности - в видеоматериале. Напомним, 27 июля Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. Поводом для соответствующего решения в документе называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Ранее с призывом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма к Вашингтону обратился Киев. В данный список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". О намерении внести аналогичный документ на рассмотрение Палаты представителей заявила группа конгрессменов от обеих партий
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, захарова, видео
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США, объявив Россию "спонсором терроризма", могут спровоцировать разрыв дипломатических отношений между двумя странами. Подробности - в видеоматериале.
Напомним, 27 июля Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. Поводом для соответствующего решения в документе называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Ранее с призывом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма к Вашингтону обратился Киев. В данный список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". О намерении внести аналогичный документ на рассмотрение Палаты представителей заявила группа конгрессменов от обеих партий