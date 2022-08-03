https://ukraina.ru/20220803/1037245854.html
"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца
"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца - 03.08.2022 Украина.ру
"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм подтвердил, что цель США и Киева – сражаться до последнего украинца, об этом он заявил 3 августа в эфире канала Golden state
2022-08-03T12:33
2022-08-03T12:33
2022-08-03T12:33
новости
сенатор
сша
украина
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Ранее он внес в Конгресс США резолюцию, позволяющую внести Россию в список государств-террористов, если это потребуется в будущем.Также он критиковал администрацию президента США Джо Байдена за задержки поставок на Украину дальнобойных РСЗО, называя действия президента "предательством".
https://ukraina.ru/20220721/1036712664.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сенатор, сша, украина
"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм подтвердил, что цель США и Киева – сражаться до последнего украинца, об этом он заявил 3 августа в эфире канала Golden state