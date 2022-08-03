"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца - 03.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220803/1037245854.html
"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца
"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца - 03.08.2022 Украина.ру
"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм подтвердил, что цель США и Киева – сражаться до последнего украинца, об этом он заявил 3 августа в эфире канала Golden state
2022-08-03T12:33
2022-08-03T12:33
новости
сенатор
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102015/40/1020154029_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fb09c648c9506f675409068fb593a63c.jpg
Ранее он внес в Конгресс США резолюцию, позволяющую внести Россию в список государств-террористов, если это потребуется в будущем.Также он критиковал администрацию президента США Джо Байдена за задержки поставок на Украину дальнобойных РСЗО, называя действия президента "предательством".
https://ukraina.ru/20220721/1036712664.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102015/40/1020154029_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_9b07c9299c7f65f8a5994bf80da50f56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сенатор, сша, украина

"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца

12:33 03.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм подтвердил, что цель США и Киева – сражаться до последнего украинца, об этом он заявил 3 августа в эфире канала Golden state
Мне нравится путь, по которому мы идем. Пока мы помогаем Украине оружием, в котором она нуждается, и экономической поддержкой, она будут бороться до последнего человека.
Линдси Грэм
Сенатор США
Ранее он внес в Конгресс США резолюцию, позволяющую внести Россию в список государств-террористов, если это потребуется в будущем.
Также он критиковал администрацию президента США Джо Байдена за задержки поставок на Украину дальнобойных РСЗО, называя действия президента "предательством".
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 07:37
Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на УкраинеГруппа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине "геноцидом" и представила соответствующую резолюцию. Документ опубликовали на сайте комитета сената по международным отношениям
 
НовостисенаторСШАУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Пхеньян рассматривает возможность визита главы ДНР Пушилина в Северную Корею
15:02"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране
14:51Мария Захарова не исключает разрыва дипломатических отношений с США. Видео
14:46В Совфеде назвали "близнецами" визит Пелоси на Тайвань и приезд Нуланд на Майдан
14:23В августе двадцать второго. Бабушка приехала
14:21Шредер назвал абсурдом намерения Киева захватить Крым
14:06Испытано на себе: Российский университет спецназа
14:00Хроника событий на Украине на 14:00 3 августа
13:53Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР
13:53Разлет поколений. Дети и внуки вождей проигнорировали дело отцов и дедов
13:44Вместе против Запада. Африка поддерживает Россию в спецоперации на Украине
13:36Эксперт: главный выгодоприобретатель тайваньского сюжета – Кремль
13:35Владимир Ераносян: Британия паникует - мы можем одним выстрелом лишить ее ядерного оружия
13:23"Теперь у товарища Си есть 100 дней": эксперты о визите Пелоси на Тайвань
13:07Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео
13:01Украинское минное поле: Подорвавшийся катер не смогли поднять из-за подрыва плавкрана
12:52Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать
12:44Правый фланг: премьер-министр Венгрии Орбан провел переговоры с Трампом
12:33"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца
11:51В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины
Лента новостейМолния