https://ukraina.ru/20220803/1037237018.html
В МИД объяснили, почему приобретение Украиной ядерного оружия может быть катастрофой
В МИД объяснили, почему приобретение Украиной ядерного оружия может быть катастрофой - 03.08.2022 Украина.ру
В МИД объяснили, почему приобретение Украиной ядерного оружия может быть катастрофой
Киев не соблюдает свои обязательства по Будапештскому меморандуму, допускает в стране национализм и шовинизм, потому приобретение Украиной ядерного оружия подорвало бы режим его нераспространения и глобальные основы безопасности, заявил в ходе Обзорной конференции ДНЯО представитель российской делегации Александр Трофимов 1 августа
2022-08-03T11:14
2022-08-03T11:14
2022-08-03T11:14
новости
украина
ядерное оружие
будапештский меморандум
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По его словам, Украина не соблюдает свои обязательства по Будапештским договорённостям на протяжении многих лет. В частности, отметил он, те из них, которые были призваны противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине.По результату конференции Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Россия неизменно привержена благородной цели построения безъядерного мира, однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которая предполагает искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения".Перед началом СВО президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном "пересмотре" Будапештского меморандума.
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ядерное оружие, будапештский меморандум
В МИД объяснили, почему приобретение Украиной ядерного оружия может быть катастрофой
Киев не соблюдает свои обязательства по Будапештскому меморандуму, допускает в стране национализм и шовинизм, потому приобретение Украиной ядерного оружия подорвало бы режим его нераспространения и глобальные основы безопасности, заявил в ходе Обзорной конференции ДНЯО представитель российской делегации Александр Трофимов 1 августа
Подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Киева по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности.
По его словам, Украина не соблюдает свои обязательства по Будапештским договорённостям на протяжении многих лет. В частности, отметил он, те из них, которые были призваны противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине.
По результату конференции Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Россия неизменно привержена благородной цели построения безъядерного мира, однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которая предполагает искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения".
Перед началом СВО президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном "пересмотре" Будапештского меморандума.