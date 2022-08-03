https://ukraina.ru/20220803/1037237018.html

В МИД объяснили, почему приобретение Украиной ядерного оружия может быть катастрофой

В МИД объяснили, почему приобретение Украиной ядерного оружия может быть катастрофой - 03.08.2022 Украина.ру

В МИД объяснили, почему приобретение Украиной ядерного оружия может быть катастрофой

Киев не соблюдает свои обязательства по Будапештскому меморандуму, допускает в стране национализм и шовинизм, потому приобретение Украиной ядерного оружия подорвало бы режим его нераспространения и глобальные основы безопасности, заявил в ходе Обзорной конференции ДНЯО представитель российской делегации Александр Трофимов 1 августа

2022-08-03T11:14

2022-08-03T11:14

2022-08-03T11:14

новости

украина

ядерное оружие

будапештский меморандум

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По его словам, Украина не соблюдает свои обязательства по Будапештским договорённостям на протяжении многих лет. В частности, отметил он, те из них, которые были призваны противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине.По результату конференции Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Россия неизменно привержена благородной цели построения безъядерного мира, однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которая предполагает искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения".Перед началом СВО президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном "пересмотре" Будапештского меморандума.

https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html

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новости, украина, ядерное оружие, будапештский меморандум