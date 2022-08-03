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Военный эксперт описал, с чем столкнется Россия, когда выбьет ВСУ из Донбасса

Военный эксперт описал, с чем столкнется Россия, когда выбьет ВСУ из Донбасса - 03.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт описал, с чем столкнется Россия, когда выбьет ВСУ из Донбасса

После кампании в Донбассе, которая в течение этого года закончится, надо будет определяться, что делать дальше. Потому что эти бои ведут к серьезному разрушению всего, что мы занимаем. А у нас уже много крупных территорий, которые придется заново отстраивать. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-03T10:15

2022-08-03T10:15

2022-08-03T10:15

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Эксперт отметил, что тот же Славянск и Краматорск, откуда еще предстоит выбить ВСУ – это еще одна агломерация на 300 тысяч довоенного населения.По его словам, к концу этого года может сложиться ситуация, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил. Нам придется стесывать с Украины мужчин, а та будет посылать новых.Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, все будет зависеть от объемов западной помощи Украине, от того, у кого экономика будет быстрее адаптироваться к боям, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс