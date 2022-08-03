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Военный эксперт описал, с чем столкнется Россия, когда выбьет ВСУ из Донбасса
Военный эксперт описал, с чем столкнется Россия, когда выбьет ВСУ из Донбасса - 03.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт описал, с чем столкнется Россия, когда выбьет ВСУ из Донбасса
После кампании в Донбассе, которая в течение этого года закончится, надо будет определяться, что делать дальше. Потому что эти бои ведут к серьезному разрушению всего, что мы занимаем. А у нас уже много крупных территорий, которые придется заново отстраивать. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T10:15
2022-08-03T10:15
2022-08-03T10:15
новости
россия
всу
донбасс
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Эксперт отметил, что тот же Славянск и Краматорск, откуда еще предстоит выбить ВСУ – это еще одна агломерация на 300 тысяч довоенного населения.По его словам, к концу этого года может сложиться ситуация, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил. Нам придется стесывать с Украины мужчин, а та будет посылать новых.Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, все будет зависеть от объемов западной помощи Украине, от того, у кого экономика будет быстрее адаптироваться к боям, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, донбасс
Военный эксперт описал, с чем столкнется Россия, когда выбьет ВСУ из Донбасса
После кампании в Донбассе, которая в течение этого года закончится, надо будет определяться, что делать дальше. Потому что эти бои ведут к серьезному разрушению всего, что мы занимаем. А у нас уже много крупных территорий, которые придется заново отстраивать. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что тот же Славянск и Краматорск, откуда еще предстоит выбить ВСУ – это еще одна агломерация на 300 тысяч довоенного населения.
"Сейчас там воюет армия многочисленная, но не вероятно многочисленная. А у Украины еще миллиона четыре человек, которых можно поставить под ружье. Понятно, что четыре миллиона мы не убьем. Сейчас украинские потери исчисляются десятками тысяч убитыми, но вряд ли счет пойдет на сотни тысяч", - рассуждает Норин.
По его словам, к концу этого года может сложиться ситуация, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил. Нам придется стесывать с Украины мужчин, а та будет посылать новых.
Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, все будет зависеть от объемов западной помощи Украине, от того, у кого экономика будет быстрее адаптироваться к боям, заключил собеседник издания.