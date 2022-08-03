Люди против снарядов? Военный эксперт о том, когда на Украине уже все закончится - 03.08.2022 Украина.ру
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Люди против снарядов? Военный эксперт о том, когда на Украине уже все закончится
Люди против снарядов? Военный эксперт о том, когда на Украине уже все закончится - 03.08.2022 Украина.ру
Люди против снарядов? Военный эксперт о том, когда на Украине уже все закончится
В ходе спецоперации к концу года может сложиться ситуация, когда ни Россия, ни Украина не смогут радикально поменять баланс сил. Нам придется за счет огневой мощи стесывать с Украины мужчин, а киевский режим будет посылать новых. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T09:49
2022-08-03T09:49
новости
украина
снаряды
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Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, отметил эксперт.Не надо рассчитывать на то, что противник сломается. Да, ломать его надо, но не стоит думать, что это произойдет завтра. А загадывать на пять лет вперед – глупо и контрпродуктивно, заключил собеседник издания.
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новости, украина, снаряды

Люди против снарядов? Военный эксперт о том, когда на Украине уже все закончится

09:49 03.08.2022
 
© vk.com / WARCATS.RUЕвгений Норин
Евгений Норин - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© vk.com / WARCATS.RU
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В ходе спецоперации к концу года может сложиться ситуация, когда ни Россия, ни Украина не смогут радикально поменять баланс сил. Нам придется за счет огневой мощи стесывать с Украины мужчин, а киевский режим будет посылать новых. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, отметил эксперт.
"Во всяком случае новые снаряды мы наделаем быстрее, чем Украина – людей. Потому что солдату с автоматом должно исполниться минимум 18 лет. Все будет зависеть от объемов западной помощи, от того, у кого экономика будет быстрее адаптироваться к боям", - сказал Норин, отвечая на вопрос, может ли вооруженный конфликт продлиться пять лет.
Не надо рассчитывать на то, что противник сломается. Да, ломать его надо, но не стоит думать, что это произойдет завтра. А загадывать на пять лет вперед – глупо и контрпродуктивно, заключил собеседник издания.
 
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