https://ukraina.ru/20220803/1037231485.html

Люди против снарядов? Военный эксперт о том, когда на Украине уже все закончится

Люди против снарядов? Военный эксперт о том, когда на Украине уже все закончится - 03.08.2022 Украина.ру

Люди против снарядов? Военный эксперт о том, когда на Украине уже все закончится

В ходе спецоперации к концу года может сложиться ситуация, когда ни Россия, ни Украина не смогут радикально поменять баланс сил. Нам придется за счет огневой мощи стесывать с Украины мужчин, а киевский режим будет посылать новых. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-03T09:49

2022-08-03T09:49

2022-08-03T09:49

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украина

снаряды

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Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, отметил эксперт.Не надо рассчитывать на то, что противник сломается. Да, ломать его надо, но не стоит думать, что это произойдет завтра. А загадывать на пять лет вперед – глупо и контрпродуктивно, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, снаряды