https://ukraina.ru/20220803/1037101991.html

Военкор Матюшин назвал дату выхода союзных войск "на свои административные границы"

Матюшин назвал дату выхода союзных войск "на свои административные границы"

Военкор Матюшин назвал дату выхода союзных войск "на свои административные границы"

Кадровые части были переброшены на луганский фронт, поэтому наступление в направлении севера ДНР временно забуксовало, но теперь движение продолжилось, и уже можно сделать выводы о сроках освобождения Донецкой народной республики, сказал в интервью изданию Украина.ру военкор Александр "Варяг" Матюшин

2022-08-03T05:30

2022-08-03T05:30

2022-08-03T05:30

новости

военкор

александр "варяг" матюшин

дата

войска

днр

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По его словам, союзные войска уже прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с частями, перерезавшими трассу Авдеевка-Константиновка."Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель. После этого начнется наше полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что украинский фронт в скором времени рухнет, и самое позднее в октябре мы выйдем на свои административные границы", - сказал военкор.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военкор, александр "варяг" матюшин, дата, войска, днр