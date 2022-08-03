https://ukraina.ru/20220803/1037101448.html

Военкор "Варяг" рассказал, куда сейчас движутся союзные войска

Военкор "Варяг" рассказал, куда сейчас движутся союзнические войска

Военкор "Варяг" рассказал, куда сейчас движутся союзные войска

Изначально перед подразделениями Народной Милиции ДНР стояла задача сдерживать противника под Волновахой и Мариуполем, но в последнее время заговорили о том, что военные республики пошли в наступление. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Александр "Варяг" Матюшин

2022-08-03T05:00

2022-08-03T05:00

2022-08-03T05:00

новости

военкор

александр "варяг" матюшин

войска

волноваха

мариуполь

донецк

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Он подтвердил, что изначально задача перед подразделением, действительно, стояла сдерживать ВСУ, однако уже в марте она поменялась, и 107-й батальон "Русский резерв" начал наступление на Марьинку."Отмечу сразу, что батальон состоял из резервистов или ополченцев, как я предпочитаю их называть, процентов сорок из личного состава имели опыт боевых действий ранее, процентов тридцать - опыт срочной службы, остальные о войне знали только из фильмов и компьютерных игр. При этом за два месяца батальон при поддержке кадровых частей взломал оборону противника и занял где-то сорок процентов Марьинки", - рассказал военкор.Он добавил, что вследствие того, что кадровые части были переброшены на луганский фронт, наступление союзнических войск забуксовало, но теперь движение возобновлено."Что же касается других направлений, то наши войска прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с нашими частями, перерезавшими трассу Авдеевка-Константиновка. Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель", - заявил "Варяг".Он уверен. Что уже после этого начнется полноценное наступление российских военных навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военкор, александр "варяг" матюшин, войска, волноваха, мариуполь, донецк