Военкор "Варяг" рассказал, куда сейчас движутся союзнические войска
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220803/1037101448.html
Военкор "Варяг" рассказал, куда сейчас движутся союзные войска
Военкор "Варяг" рассказал, куда сейчас движутся союзнические войска
Военкор "Варяг" рассказал, куда сейчас движутся союзные войска
Изначально перед подразделениями Народной Милиции ДНР стояла задача сдерживать противника под Волновахой и Мариуполем, но в последнее время заговорили о том, что военные республики пошли в наступление. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Александр "Варяг" Матюшин
2022-08-03T05:00
2022-08-03T05:00
новости
военкор
александр "варяг" матюшин
войска
волноваха
мариуполь
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8011976e2b2d059b5af0559d4ee7d87.jpg
Он подтвердил, что изначально задача перед подразделением, действительно, стояла сдерживать ВСУ, однако уже в марте она поменялась, и 107-й батальон "Русский резерв" начал наступление на Марьинку."Отмечу сразу, что батальон состоял из резервистов или ополченцев, как я предпочитаю их называть, процентов сорок из личного состава имели опыт боевых действий ранее, процентов тридцать - опыт срочной службы, остальные о войне знали только из фильмов и компьютерных игр. При этом за два месяца батальон при поддержке кадровых частей взломал оборону противника и занял где-то сорок процентов Марьинки", - рассказал военкор.Он добавил, что вследствие того, что кадровые части были переброшены на луганский фронт, наступление союзнических войск забуксовало, но теперь движение возобновлено."Что же касается других направлений, то наши войска прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с нашими частями, перерезавшими трассу Авдеевка-Константиновка. Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель", - заявил "Варяг".Он уверен. Что уже после этого начнется полноценное наступление российских военных навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b4f4cc861d5f6776d3f4adb647346c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, военкор, александр "варяг" матюшин, войска, волноваха, мариуполь, донецк

Военкор "Варяг" рассказал, куда сейчас движутся союзные войска

05:00 03.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
Изначально перед подразделениями Народной Милиции ДНР стояла задача сдерживать противника под Волновахой и Мариуполем, но в последнее время заговорили о том, что военные республики пошли в наступление. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Александр "Варяг" Матюшин
Он подтвердил, что изначально задача перед подразделением, действительно, стояла сдерживать ВСУ, однако уже в марте она поменялась, и 107-й батальон "Русский резерв" начал наступление на Марьинку.
"Отмечу сразу, что батальон состоял из резервистов или ополченцев, как я предпочитаю их называть, процентов сорок из личного состава имели опыт боевых действий ранее, процентов тридцать - опыт срочной службы, остальные о войне знали только из фильмов и компьютерных игр. При этом за два месяца батальон при поддержке кадровых частей взломал оборону противника и занял где-то сорок процентов Марьинки", - рассказал военкор.
Он добавил, что вследствие того, что кадровые части были переброшены на луганский фронт, наступление союзнических войск забуксовало, но теперь движение возобновлено.
"Что же касается других направлений, то наши войска прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с нашими частями, перерезавшими трассу Авдеевка-Константиновка. Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель", - заявил "Варяг".
Он уверен. Что уже после этого начнется полноценное наступление российских военных навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.
Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:
Александр Матюшин интервью
Вчера, 06:29
Александр "Варяг" Матюшин: Конец августа для Донецка и Макеевки будет самым страшным
 
НовостивоенкорАлександр "Варяг" МатюшинвойскаВолновахаМариупольДонецк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41Победа – в пути. Пелоси на Тайване
07:38"Демонстрация недовольства": в КНР рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань
07:30Июньские обстрелы - цветочки: военкор сказал, когда ДНР ждут "поистине страшные дни"
07:25Вопреки предупреждениям Пекина: Пелоси прибыла на встречу с главой администрации Тайваня
07:15Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дронов
07:00Военкор "Варяг" рассказал о своем ранении на фронте
06:45"Собрали на коленках": Леонков раскрыл детали теракта в Севастополе
06:37Зачем Киеву понадобилась эвакуация Донбасса?
06:31Главное на 3 августа: в России и в мире
06:30"Дела обстоят сложно": военкор рассказал, чего не хватает Народной милиции ДНР на фронте
06:15Эксперт: чтобы понять всю правду о терроризме, нужно внимательно прочитать список США
06:00Доты: военкор рассказал об украинских позициях на марьинском и авдеевском направлениях
05:45"Ситуация не самая легкая": экономист о том, почему США и Китай не могут быть партнерами
05:30Военкор Матюшин назвал дату выхода союзных войск "на свои административные границы"
05:15"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии
05:00Военкор "Варяг" рассказал, куда сейчас движутся союзные войска
04:45Леонков о том, почему РФ не может полностью уничтожить западное оружие на Украине
04:30Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине
04:15"Такие твари": эксперт о том, почему поляки готовы на все, чтобы завладеть частью Украины
04:00"Щадящий режим": военный обозреватель о том, использует ли РФ новейшее оружие в СВО
Лента новостейМолния