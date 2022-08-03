Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРепетиция парада, посвященного Дню ВМФ России
Киевский режим использует хитрую тактику боевых действий, они любую систему противовоздушной, противоракетной обороны пытаются перегрузить количеством целей, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что у Черноморского флота сейчас нелегкие дни, потому что им пришлось пересмотреть защиту систем ПВО.
Противник отнюдь не слаб, это никакая не колониальная война. Он достаточно мотивирован. Дело в том, что используется очень хитрая тактика. Любую систему противовоздушной, противоракетной обороны можно перегрузить количеством целей.
По его мнению, сейчас произошло довооружение российских кораблей средствами ПРО и ПВО.
Флот РФ поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
13 апреля, 07:47«Российская армия и украинская — это небо и земля». Чем морская пехота Черноморского флота поразила жителей МариуполяМорская пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает сдаваться в плен в Мариуполе, об этом сообщают в социальных сетях. Бросить оружие украинских военных заставили российские морпехи и военные Донецкой народной республики (ДНР) - те, кто ведут бои и удивляют местных жителей