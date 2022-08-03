Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине - 03.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине
Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине - 03.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине
Киевский режим использует хитрую тактику боевых действий, они любую систему противовоздушной, противоракетной обороны пытаются перегрузить количеством целей, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
2022-08-03T04:30
2022-08-03T04:30
черноморский флот
всу
россия
новости
украина
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Он рассказал, что у Черноморского флота сейчас нелегкие дни, потому что им пришлось пересмотреть защиту систем ПВО.По его мнению, сейчас произошло довооружение российских кораблей средствами ПРО и ПВО.Флот РФ поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220413/1033752725.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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черноморский флот, всу, россия, новости, украина

Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине

04:30 03.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРепетиция парада, посвященного Дню ВМФ России
Репетиция парада, посвященного Дню ВМФ России - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Киевский режим использует хитрую тактику боевых действий, они любую систему противовоздушной, противоракетной обороны пытаются перегрузить количеством целей, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что у Черноморского флота сейчас нелегкие дни, потому что им пришлось пересмотреть защиту систем ПВО.
Противник отнюдь не слаб, это никакая не колониальная война. Он достаточно мотивирован. Дело в том, что используется очень хитрая тактика. Любую систему противовоздушной, противоракетной обороны можно перегрузить количеством целей.
Александр Артамонов интервью
Александр Артамонов
Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру"
По его мнению, сейчас произошло довооружение российских кораблей средствами ПРО и ПВО.
Флот РФ поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Левобережный район Мариуполя после ухода ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 07:47
«Российская армия и украинская — это небо и земля». Чем морская пехота Черноморского флота поразила жителей МариуполяМорская пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает сдаваться в плен в Мариуполе, об этом сообщают в социальных сетях. Бросить оружие украинских военных заставили российские морпехи и военные Донецкой народной республики (ДНР) - те, кто ведут бои и удивляют местных жителей
 
Черноморский флотВСУРоссияНовостиУкраина
 
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