https://ukraina.ru/20220803/1037097931.html

Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине

Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине - 03.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине

Киевский режим использует хитрую тактику боевых действий, они любую систему противовоздушной, противоракетной обороны пытаются перегрузить количеством целей, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру

2022-08-03T04:30

2022-08-03T04:30

2022-08-03T04:30

черноморский флот

всу

россия

новости

украина

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Он рассказал, что у Черноморского флота сейчас нелегкие дни, потому что им пришлось пересмотреть защиту систем ПВО.По его мнению, сейчас произошло довооружение российских кораблей средствами ПРО и ПВО.Флот РФ поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220413/1033752725.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

черноморский флот, всу, россия, новости, украина