Террористы, приказы из Вашингтона, напряжение вокруг Тайваня. Итоги 2 августа на Украине - 02.08.2022 Украина.ру
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Террористы, приказы из Вашингтона, напряжение вокруг Тайваня. Итоги 2 августа на Украине
Террористы, приказы из Вашингтона, напряжение вокруг Тайваня. Итоги 2 августа на Украине - 02.08.2022 Украина.ру
Террористы, приказы из Вашингтона, напряжение вокруг Тайваня. Итоги 2 августа на Украине
Решением суда "Азов"* признан террористической организацией на территории России, в Минобороны рассказали о том, как украинская армия применяет NIMARS и ктоотдает приказы, Нэнси Пелоси, прилетела на Тайвань, спровоцировав разговоры о начале открытого военного конфликта между КНР и США.
2022-08-02T19:00
2022-08-02T19:00
хроники
нэнси пелоси
"азов"
тайвань
минобороны рф
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"Азов"* - террористическая организацияУкраинский нацбатальон "Азов"* признан в России террористической организацией. 2 августа Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков."Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", - говорися в постановлении суда.Члены организации неоднократно становились фигурантами уголовных дел по статьям об экстремизме и терроризме, однако деятельность или упоминание организации (батальона) не была запрещена на территории Российской Федерации. Признание "Азова"* террористическим означает, что любой боевик батальона может с этого дня быть привлечен к уголовной ответственности. Согласно Уголовному Кодексу РФ, за участие в террористической организации предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, за создание организации - от 15 до 20 лет.Утром второго августа один из пленных "азовцев"*, сдавшийся на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе признался, что в полку практиковали каннибализм. Кроме того, пленный объяснил, что "азовцы"* в лагере военнопленных считались "белой костью", держась отдельно от солдат ВСУ и считая их "людьми второго сорта".Кроме, того пресс-служба Бассманного суда города Москвы 2 августа сообщила о вынесении приговора гражданину России Антону Королеву, который был участником террористического формирования "Азов"*.По сообщению ведомства, он признан виновным по статьям "Наемничество" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности".Агентство Reuters, сообщая о вердикте суда, написало, что “Азов”* имеет “крайне правые и ультранационалистические корни” – как и большинство западных СМИ, агентство избегает называть его неонацистским движением.Ответственность на ВашингтонеЗаявление Минобороны: ответственность за все атаки киевского режима по по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей, а также удар по СИЗО в Еленовке (ДНР), где погибли украинские военнопленные и боевики "Азова"*, лежит на Вашингтоне.Начальник Главного управления разведки вооруженных сил Украины генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию "Телеграф" заявил, что каждый запуск ракет HIMARS утверждается представителями разведслужб США, которые могут остановить любую атаку в случае недовольства выбранной целью.По заявлению ведомства, всю ответственность за удары американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, Стаханову, Красному Лучу, Донецку и Еленовке, администрация президента США Джо Байдена и Офис Президента Украины Владимира Зеленского несут в равной степени.Военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру сказал:Спецборт Пелоси приземлился на ТайванеСпецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту "Суншань" около 22.00 по местному времен (17.00 мск). Это событие транслировали все центральные СМИ острова.Вероятный визит Пелоси на Тайвань широко обсуждался в СМИ в последние несколько дней."В ночь на 28 июля по пекинскому времени председатель Си Цзиньпин провел прямой разговор с президентом Байденом. В том случае, если визит (Пелоси. — Прим. ред.) на Тайвань будет реализован, даже если само событие не станет "беспрецедентным", принимая во внимание трансформацию американо-китайских отношений в беспрецедентное стратегическое противостояние и обоюдное недоверие в последние несколько лет, серьезность кризиса может быть беспрецедентной с момента нормализации отношений между КНР и США в 1979 году", - объяснил накануне эксперт по Китаю Rakuten Securities Economic Research Institute и колумнист Ёсикадзу Като.Официальные лица КНР заявляли о решительном и, возможно, военном ударе. В частности, представитель МИД КНР Хуа Чуньин говорила что "Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань".За час до преземления спецборта Китай закрыл для гражданских самолетов воздушное пространства страны в направлении Тайваньского пролива, а за полчаса канал CGTN сообщил, что истребители КНР пересекли пролив и направляются к острову.В это же время в Тайбэе у отеля Grand Hyatt прошел стихийный митинг против визита Пелоси и обострения военного конфликта с материковым Китаем, который был разогнан полицией.В назначенное время борт, все же, приземлился в "Суншане", после чего МИД Китая сделал еще одно предупреждающее заявление."КНР выражает решительный протест и осуждение, заявил, что это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения китайско-американских коммюнике, призывает США не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем", - сказано в сообщении ведомства.Сама Пелоси дала комментарий о том, что США "поддерживают тайваньскую демократию и продолжают выступать против односторонних попыток "изменить статус-кво", заметив, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая. Ранее Белой Дом открестился от этого визита, а Джо Байден заявлял, что "не поддерживает" такую инициативу.* Запрещенная в России террористическая организация
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хроники, нэнси пелоси, "азов", тайвань, минобороны рф

Террористы, приказы из Вашингтона, напряжение вокруг Тайваня. Итоги 2 августа на Украине

19:00 02.08.2022
 
© president.gov.ua Ненси Пелоси
 Ненси Пелоси
© president.gov.ua
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Решением суда "Азов"* признан террористической организацией на территории России, в Минобороны рассказали о том, как украинская армия применяет NIMARS и ктоотдает приказы, Нэнси Пелоси, прилетела на Тайвань, спровоцировав разговоры о начале открытого военного конфликта между КНР и США.
"Азов"* - террористическая организация
Украинский нацбатальон "Азов"* признан в России террористической организацией. 2 августа Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.
"Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", - говорися в постановлении суда.
Члены организации неоднократно становились фигурантами уголовных дел по статьям об экстремизме и терроризме, однако деятельность или упоминание организации (батальона) не была запрещена на территории Российской Федерации.

Признание "Азова"* террористическим означает, что любой боевик батальона может с этого дня быть привлечен к уголовной ответственности. Согласно Уголовному Кодексу РФ, за участие в террористической организации предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, за создание организации - от 15 до 20 лет.
Утром второго августа один из пленных "азовцев"*, сдавшийся на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе признался, что в полку практиковали каннибализм. Кроме того, пленный объяснил, что "азовцы"* в лагере военнопленных считались "белой костью", держась отдельно от солдат ВСУ и считая их "людьми второго сорта".
Кроме, того пресс-служба Бассманного суда города Москвы 2 августа сообщила о вынесении приговора гражданину России Антону Королеву, который был участником террористического формирования "Азов"*.
С целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов вступил в связь с украинскими националистами Ковалев приехал на Украину, вступил в подразделение и принял участие в боях в Донбассе с силами Народного ополчения ДНР, регулярно получая материальное вознаграждение.
По сообщению ведомства, он признан виновным по статьям "Наемничество" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности".
Агентство Reuters, сообщая о вердикте суда, написало, что “Азов”* имеет “крайне правые и ультранационалистические корни” – как и большинство западных СМИ, агентство избегает называть его неонацистским движением.
Ответственность на Вашингтоне
Заявление Минобороны: ответственность за все атаки киевского режима по по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей, а также удар по СИЗО в Еленовке (ДНР), где погибли украинские военнопленные и боевики "Азова"*, лежит на Вашингтоне.
Начальник Главного управления разведки вооруженных сил Украины генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию "Телеграф" заявил, что каждый запуск ракет HIMARS утверждается представителями разведслужб США, которые могут остановить любую атаку в случае недовольства выбранной целью.
Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине.
Брифинг официального представителя министерства обороны РФ И.Конашенкова
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ
По заявлению ведомства, всю ответственность за удары американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, Стаханову, Красному Лучу, Донецку и Еленовке, администрация президента США Джо Байдена и Офис Президента Украины Владимира Зеленского несут в равной степени.
Военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру сказал:

США пытаются сделать так, чтобы удары из своей реактивной артиллерии на Украине наносили урон России, но чтобы это не привело к серьезным политическим последствиям

Спецборт Пелоси приземлился на Тайване
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту "Суншань" около 22.00 по местному времен (17.00 мск). Это событие транслировали все центральные СМИ острова.
Вероятный визит Пелоси на Тайвань широко обсуждался в СМИ в последние несколько дней.
"В ночь на 28 июля по пекинскому времени председатель Си Цзиньпин провел прямой разговор с президентом Байденом. В том случае, если визит (Пелоси. — Прим. ред.) на Тайвань будет реализован, даже если само событие не станет "беспрецедентным", принимая во внимание трансформацию американо-китайских отношений в беспрецедентное стратегическое противостояние и обоюдное недоверие в последние несколько лет, серьезность кризиса может быть беспрецедентной с момента нормализации отношений между КНР и США в 1979 году", - объяснил накануне эксперт по Китаю Rakuten Securities Economic Research Institute и колумнист Ёсикадзу Като.
Официальные лица КНР заявляли о решительном и, возможно, военном ударе. В частности, представитель МИД КНР Хуа Чуньин говорила что "Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань".
За час до преземления спецборта Китай закрыл для гражданских самолетов воздушное пространства страны в направлении Тайваньского пролива, а за полчаса канал CGTN сообщил, что истребители КНР пересекли пролив и направляются к острову.
В это же время в Тайбэе у отеля Grand Hyatt прошел стихийный митинг против визита Пелоси и обострения военного конфликта с материковым Китаем, который был разогнан полицией.
В назначенное время борт, все же, приземлился в "Суншане", после чего МИД Китая сделал еще одно предупреждающее заявление.
"КНР выражает решительный протест и осуждение, заявил, что это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения китайско-американских коммюнике, призывает США не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем", - сказано в сообщении ведомства.
Сама Пелоси дала комментарий о том, что США "поддерживают тайваньскую демократию и продолжают выступать против односторонних попыток "изменить статус-кво", заметив, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая. Ранее Белой Дом открестился от этого визита, а Джо Байден заявлял, что "не поддерживает" такую инициативу.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
ХроникиНэнси Пелоси"Азов"ТайваньМинобороны РФ
 
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