Террористы, приказы из Вашингтона, напряжение вокруг Тайваня. Итоги 2 августа на Украине
Решением суда "Азов"* признан террористической организацией на территории России, в Минобороны рассказали о том, как украинская армия применяет NIMARS и ктоотдает приказы, Нэнси Пелоси, прилетела на Тайвань, спровоцировав разговоры о начале открытого военного конфликта между КНР и США.
"Азов"* - террористическая организация
Украинский нацбатальон "Азов"* признан в России террористической организацией. 2 августа Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.
"Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", - говорися в постановлении суда.
Члены организации неоднократно становились фигурантами уголовных дел по статьям об экстремизме и терроризме, однако деятельность или упоминание организации (батальона) не была запрещена на территории Российской Федерации.
Признание "Азова"* террористическим означает, что любой боевик батальона может с этого дня быть привлечен к уголовной ответственности. Согласно Уголовному Кодексу РФ, за участие в террористической организации предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, за создание организации - от 15 до 20 лет.
Признание "Азова"* террористическим означает, что любой боевик батальона может с этого дня быть привлечен к уголовной ответственности. Согласно Уголовному Кодексу РФ, за участие в террористической организации предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, за создание организации - от 15 до 20 лет.
Утром второго августа один из пленных "азовцев"*, сдавшийся на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе признался, что в полку практиковали каннибализм. Кроме того, пленный объяснил, что "азовцы"* в лагере военнопленных считались "белой костью", держась отдельно от солдат ВСУ и считая их "людьми второго сорта".
Кроме, того пресс-служба Бассманного суда города Москвы 2 августа сообщила о вынесении приговора гражданину России Антону Королеву, который был участником террористического формирования "Азов"*.
С целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов вступил в связь с украинскими националистами Ковалев приехал на Украину, вступил в подразделение и принял участие в боях в Донбассе с силами Народного ополчения ДНР, регулярно получая материальное вознаграждение.
По сообщению ведомства, он признан виновным по статьям "Наемничество" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности".
Агентство Reuters, сообщая о вердикте суда, написало, что “Азов”* имеет “крайне правые и ультранационалистические корни” – как и большинство западных СМИ, агентство избегает называть его неонацистским движением.
Ответственность на Вашингтоне
Заявление Минобороны: ответственность за все атаки киевского режима по по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей, а также удар по СИЗО в Еленовке (ДНР), где погибли украинские военнопленные и боевики "Азова"*, лежит на Вашингтоне.
Начальник Главного управления разведки вооруженных сил Украины генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию "Телеграф" заявил, что каждый запуск ракет HIMARS утверждается представителями разведслужб США, которые могут остановить любую атаку в случае недовольства выбранной целью.
Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине.
По заявлению ведомства, всю ответственность за удары американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, Стаханову, Красному Лучу, Донецку и Еленовке, администрация президента США Джо Байдена и Офис Президента Украины Владимира Зеленского несут в равной степени.
Военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру сказал:
США пытаются сделать так, чтобы удары из своей реактивной артиллерии на Украине наносили урон России, но чтобы это не привело к серьезным политическим последствиям
Спецборт Пелоси приземлился на Тайване
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту "Суншань" около 22.00 по местному времен (17.00 мск). Это событие транслировали все центральные СМИ острова.
Вероятный визит Пелоси на Тайвань широко обсуждался в СМИ в последние несколько дней.
"В ночь на 28 июля по пекинскому времени председатель Си Цзиньпин провел прямой разговор с президентом Байденом. В том случае, если визит (Пелоси. — Прим. ред.) на Тайвань будет реализован, даже если само событие не станет "беспрецедентным", принимая во внимание трансформацию американо-китайских отношений в беспрецедентное стратегическое противостояние и обоюдное недоверие в последние несколько лет, серьезность кризиса может быть беспрецедентной с момента нормализации отношений между КНР и США в 1979 году", - объяснил накануне эксперт по Китаю Rakuten Securities Economic Research Institute и колумнист Ёсикадзу Като.
Официальные лица КНР заявляли о решительном и, возможно, военном ударе. В частности, представитель МИД КНР Хуа Чуньин говорила что "Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань".
За час до преземления спецборта Китай закрыл для гражданских самолетов воздушное пространства страны в направлении Тайваньского пролива, а за полчаса канал CGTN сообщил, что истребители КНР пересекли пролив и направляются к острову.
В это же время в Тайбэе у отеля Grand Hyatt прошел стихийный митинг против визита Пелоси и обострения военного конфликта с материковым Китаем, который был разогнан полицией.
В назначенное время борт, все же, приземлился в "Суншане", после чего МИД Китая сделал еще одно предупреждающее заявление.
"КНР выражает решительный протест и осуждение, заявил, что это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения китайско-американских коммюнике, призывает США не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем", - сказано в сообщении ведомства.
Сама Пелоси дала комментарий о том, что США "поддерживают тайваньскую демократию и продолжают выступать против односторонних попыток "изменить статус-кво", заметив, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая. Ранее Белой Дом открестился от этого визита, а Джо Байден заявлял, что "не поддерживает" такую инициативу.
* Запрещенная в России террористическая организация