https://ukraina.ru/20220802/1037223687.html

Террористы, приказы из Вашингтона, напряжение вокруг Тайваня. Итоги 2 августа на Украине

Террористы, приказы из Вашингтона, напряжение вокруг Тайваня. Итоги 2 августа на Украине - 02.08.2022 Украина.ру

Террористы, приказы из Вашингтона, напряжение вокруг Тайваня. Итоги 2 августа на Украине

Решением суда "Азов"* признан террористической организацией на территории России, в Минобороны рассказали о том, как украинская армия применяет NIMARS и ктоотдает приказы, Нэнси Пелоси, прилетела на Тайвань, спровоцировав разговоры о начале открытого военного конфликта между КНР и США.

2022-08-02T19:00

2022-08-02T19:00

2022-08-02T19:00

хроники

нэнси пелоси

"азов"

тайвань

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/42/1033904257_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_f2ef1ea8a87c1f42df7cffa29536a604.jpg.webp

"Азов"* - террористическая организацияУкраинский нацбатальон "Азов"* признан в России террористической организацией. 2 августа Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков."Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", - говорися в постановлении суда.Члены организации неоднократно становились фигурантами уголовных дел по статьям об экстремизме и терроризме, однако деятельность или упоминание организации (батальона) не была запрещена на территории Российской Федерации. Признание "Азова"* террористическим означает, что любой боевик батальона может с этого дня быть привлечен к уголовной ответственности. Согласно Уголовному Кодексу РФ, за участие в террористической организации предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, за создание организации - от 15 до 20 лет.Утром второго августа один из пленных "азовцев"*, сдавшийся на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе признался, что в полку практиковали каннибализм. Кроме того, пленный объяснил, что "азовцы"* в лагере военнопленных считались "белой костью", держась отдельно от солдат ВСУ и считая их "людьми второго сорта".Кроме, того пресс-служба Бассманного суда города Москвы 2 августа сообщила о вынесении приговора гражданину России Антону Королеву, который был участником террористического формирования "Азов"*.По сообщению ведомства, он признан виновным по статьям "Наемничество" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности".Агентство Reuters, сообщая о вердикте суда, написало, что “Азов”* имеет “крайне правые и ультранационалистические корни” – как и большинство западных СМИ, агентство избегает называть его неонацистским движением.Ответственность на ВашингтонеЗаявление Минобороны: ответственность за все атаки киевского режима по по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей, а также удар по СИЗО в Еленовке (ДНР), где погибли украинские военнопленные и боевики "Азова"*, лежит на Вашингтоне.Начальник Главного управления разведки вооруженных сил Украины генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию "Телеграф" заявил, что каждый запуск ракет HIMARS утверждается представителями разведслужб США, которые могут остановить любую атаку в случае недовольства выбранной целью.По заявлению ведомства, всю ответственность за удары американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, Стаханову, Красному Лучу, Донецку и Еленовке, администрация президента США Джо Байдена и Офис Президента Украины Владимира Зеленского несут в равной степени.Военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру сказал:Спецборт Пелоси приземлился на ТайванеСпецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту "Суншань" около 22.00 по местному времен (17.00 мск). Это событие транслировали все центральные СМИ острова.Вероятный визит Пелоси на Тайвань широко обсуждался в СМИ в последние несколько дней."В ночь на 28 июля по пекинскому времени председатель Си Цзиньпин провел прямой разговор с президентом Байденом. В том случае, если визит (Пелоси. — Прим. ред.) на Тайвань будет реализован, даже если само событие не станет "беспрецедентным", принимая во внимание трансформацию американо-китайских отношений в беспрецедентное стратегическое противостояние и обоюдное недоверие в последние несколько лет, серьезность кризиса может быть беспрецедентной с момента нормализации отношений между КНР и США в 1979 году", - объяснил накануне эксперт по Китаю Rakuten Securities Economic Research Institute и колумнист Ёсикадзу Като.Официальные лица КНР заявляли о решительном и, возможно, военном ударе. В частности, представитель МИД КНР Хуа Чуньин говорила что "Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань".За час до преземления спецборта Китай закрыл для гражданских самолетов воздушное пространства страны в направлении Тайваньского пролива, а за полчаса канал CGTN сообщил, что истребители КНР пересекли пролив и направляются к острову.В это же время в Тайбэе у отеля Grand Hyatt прошел стихийный митинг против визита Пелоси и обострения военного конфликта с материковым Китаем, который был разогнан полицией.В назначенное время борт, все же, приземлился в "Суншане", после чего МИД Китая сделал еще одно предупреждающее заявление."КНР выражает решительный протест и осуждение, заявил, что это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения китайско-американских коммюнике, призывает США не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем", - сказано в сообщении ведомства.Сама Пелоси дала комментарий о том, что США "поддерживают тайваньскую демократию и продолжают выступать против односторонних попыток "изменить статус-кво", заметив, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая. Ранее Белой Дом открестился от этого визита, а Джо Байден заявлял, что "не поддерживает" такую инициативу.* Запрещенная в России террористическая организация

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

хроники, нэнси пелоси, "азов", тайвань, минобороны рф