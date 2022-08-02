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Хроника событий на Украине на 17:00 2 августа

Хроника событий на Украине на 17:00 2 августа - 02.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 17:00 2 августа

“Азов” признан террористической организацией в РФ, Минобороны проведёт Антифашистский конгресс, продолжаются обстрелы Донбасса

2022-08-02T17:23

2022-08-02T17:23

2022-08-02T17:23

спецоперация

"азов"

сергей шойгу

конашенков

обстрелы

терроризм

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Верховный суд России признал полк "Азов" (*) Национальной гвардии Украины террористической организацией. Это решение было вынесено по иску генпрокуратуры РФ и вступает в силу немедленно.Теперь любой член вооружённого формирования "Азов"* может быть привлечён к уголовной ответственности за участие в террористической организации. Согласно Уголовному Кодексу РФ, за это предусмотрен срок от 5 до 20 лет лишения свободы.Подразделение было сформировано в мае 2014 года в Мариуполе на базе нескольких националистических организаций. По многочисленным сообщениям российских, украинских и западных СМИ, его высшее руководство и многие рядовые бойцы исповедуют ультраправые и нацистские взгляды. Подразделение причастно к многочисленным преступлениям против мирного населения Донбасса.В 2015 году Палата представителей Конгресса США поддержала поправку членов палаты Джона Коньерса и Теда Йохо, запрещающую оказание американской помощи „Азову“. Аргументируя свою поправку, Коньерс охарактеризовал его как неонацистское формирование.“Лучше поздно, чем никогда”, - отреагировал на вердикт Верховного суда РФ военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.Агентство Reuters, сообщая о вердикте суда, написало, что “Азов” имеет “крайне правые и ультранационалистические корни” – как и большинство западных СМИ, агентство избегает называть его неонацистским движением.В свою очередь, аргентинский сайт Infobae, имеющий большую аудиторию в испаноязычном мире и выступающий там как инструмент американской пропаганды, и вовсе не упоминает об идеологических предпочтениях руководства “Азова”, сообщая лишь, что это подразделение “знаменито своей защитой города Мариуполь на Украине”.Антифашистский конгрессВ августе в рамках форума "Армия", проводящегося под руководством министерства оброны РФ, пройдёт Международный антифашистский конгресс. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам Шойгу, к участию в конгрессе приглашены представители 74 стран, “дружественных России”.Министр отметил, что мероприятие должно стать платформой отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также инструментом борьбы с распространением нацистской идеологии.Обстрелы Донбасса.По городу Стаханов в ЛНР было выпущено 6 ракет из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).Гораздо большим разрушениям продолжает подвергаться территория ДНР. Как сообщило представительство этой республики в СЦКК, в течении дня отмечены многочисленные попадания выпущенных ВСУ снарядов в школу и магазин, а также многоквартирные и частные дома в Донецке и Горловке.В настоящее время полной информации о числе погибших и пострадавших нет, в данный момент известно только об одном раненом. Позже данные будут уточнены.Потери ВСУНа брифинге в Минобороны России его официальный представитель Игорь Конашенков на заявил о серьёзных потерях киевского режима в ходе спецоперации. В частности, он сообщил об ударе ВКС России по пункту дислокации иностранных наёмников под Николаевом.Он также сообщил, что в населённых пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 военнослужащих 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники.В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска (Бахмута), уничтожено более 130 военных противника.Он также сообщил, что понёсший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населённого пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу войск киевского режима и был практически полностью ликвидирован.Бои на Украине продолжаются.(*) Организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"азов", сергей шойгу, конашенков, обстрелы, терроризм