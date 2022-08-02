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Военный эксперт рассказал о кошмаре, который ВСУ устроят жителям Донбасса в августе
Военный эксперт рассказал о кошмаре, который ВСУ устроят жителям Донбасса в августе - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о кошмаре, который ВСУ устроят жителям Донбасса в августе
Коренного перелома на донецком направлении следует ждать к концу августа. При этом для мирных жителей Донецка и Макеевки это будут поистине страшными днями, несмотря на наши успехи на фронте. Об этом рассказал военкор и ополченец Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T17:30
2022-08-02T17:30
2022-08-02T17:30
всу
донбасс
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Люди, ментально убившие в себе русского, при своем отступлении будут по максимуму физически уничтожать людей, не захотевших этого сделать. Поэтому варварские обстрелы Донецка второй половины июня этого года покажутся нам цветочками, уверен эксперт.По его словам, наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель, после этого начнется наше полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что украинский фронт в скором времени рухнет, и самое позднее в октябре мы выйдем на свои административные границы, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, донбасс
Военный эксперт рассказал о кошмаре, который ВСУ устроят жителям Донбасса в августе
Коренного перелома на донецком направлении следует ждать к концу августа. При этом для мирных жителей Донецка и Макеевки это будут поистине страшными днями, несмотря на наши успехи на фронте. Об этом рассказал военкор и ополченец Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру
Люди, ментально убившие в себе русского, при своем отступлении будут по максимуму физически уничтожать людей, не захотевших этого сделать. Поэтому варварские обстрелы Донецка второй половины июня этого года покажутся нам цветочками, уверен эксперт.
"Но к концу сентября, я уверен, жители тех городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, наконец-то, забудут про обстрелы (хоть это и будет нелегко), а в освобождённые нами города вновь потянутся волонтёры, чтобы помочь новым гражданам Русского мира пережить те потери, которые они понесут в связи с их освобождением", - указал Матюшин.
По его словам, наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель, после этого начнется наше полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск.
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что украинский фронт в скором времени рухнет, и самое позднее в октябре мы выйдем на свои административные границы, заключил собеседник издания.