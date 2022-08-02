https://ukraina.ru/20220802/1037219631.html

Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию

Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию - 02.08.2022 Украина.ру

Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию

Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, кто заинтересован в событиях вокруг... Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T16:45

2022-08-02T16:45

2022-08-02T16:45

видео

вассерман

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Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, кто заинтересован в событиях вокруг Косово и почему украинский терроризм приобрёл действующую форму:00:47 - События вокруг Косово: что это было и почему кризис перенесли на месяц?03:48 - Будут ли сербы столь доверчивы к Западу, помня события в Югославии?07:12 - Удар украинским дроном по штабу ЧФ в Севастополе: стоит ли проводить подобные мероприятия в условиях действующего конфликта?12:10 – Зачем киевский режим совершает самообстрел?16:45 – Какую цель преследует Украина, нанося удары по СИЗО и разбрасывая "лепестки" в жилых кварталах Донецка?В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает "конструктивную позицию Белграда, о которой заявил Александр Вучич". "Ситуация лишь отложена на месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон",— добавил Дмитрий Песков.

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