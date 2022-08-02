Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию - 02.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037219631.html
Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию
Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию - 02.08.2022 Украина.ру
Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, кто заинтересован в событиях вокруг... Украина.ру, 02.08.2022
2022-08-02T16:45
2022-08-02T16:45
видео
вассерман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037217121_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c038dbcbf0434f6187336dc2313281a.jpg
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, кто заинтересован в событиях вокруг Косово и почему украинский терроризм приобрёл действующую форму:00:47 - События вокруг Косово: что это было и почему кризис перенесли на месяц?03:48 - Будут ли сербы столь доверчивы к Западу, помня события в Югославии?07:12 - Удар украинским дроном по штабу ЧФ в Севастополе: стоит ли проводить подобные мероприятия в условиях действующего конфликта?12:10 – Зачем киевский режим совершает самообстрел?16:45 – Какую цель преследует Украина, нанося удары по СИЗО и разбрасывая "лепестки" в жилых кварталах Донецка?В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает "конструктивную позицию Белграда, о которой заявил Александр Вучич". "Ситуация лишь отложена на месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон",— добавил Дмитрий Песков.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037217121_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ed8559cf9d5286a7b7f133a00fd218e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, вассерман, видео

Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию

16:45 02.08.2022
 
Читать в
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, кто заинтересован в событиях вокруг Косово и почему украинский терроризм приобрёл действующую форму:
00:47 - События вокруг Косово: что это было и почему кризис перенесли на месяц?
03:48 - Будут ли сербы столь доверчивы к Западу, помня события в Югославии?
07:12 - Удар украинским дроном по штабу ЧФ в Севастополе: стоит ли проводить подобные мероприятия в условиях действующего конфликта?
12:10 – Зачем киевский режим совершает самообстрел?
16:45 – Какую цель преследует Украина, нанося удары по СИЗО и разбрасывая "лепестки" в жилых кварталах Донецка?
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает "конструктивную позицию Белграда, о которой заявил Александр Вучич". "Ситуация лишь отложена на месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон",— добавил Дмитрий Песков.
 
ВидеоВассерман
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Военный эксперт рассказал о кошмаре, который ВСУ устроят жителям Донбасса в августе
17:28В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины
17:27Пушкина, Горького, Маяковского, Чкалова и Суворова "отменят" на Украине
17:23Хроника событий на Украине на 17:00 2 августа
17:16Беженцев с Ближнего Востока в ЕС принудительно отправляют воевать на Украину - СМИ
17:00Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой
16:59Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна
16:51Укрепление рубля, катастрофа США. О чём говорили эксперты 2 августа
16:50Что говорили об Украине в мире 2 августа
16:45Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию
16:38В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески
16:30Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ
16:22Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"
16:21Зерно, металл и оружие. Что Украина получит от "зерновой сделки"
15:55Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию
15:44Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ
15:40Умер весь район Киева? Военный эксперт о том, как России сломать боевой дух ВСУ
15:38Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины
15:23Ударил молотком – рубль. Военный эксперт о том, как США стреляют по России из HIMARS`ов
15:11Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
Лента новостейМолния