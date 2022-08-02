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Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию
Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию - 02.08.2022 Украина.ру
Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, кто заинтересован в событиях вокруг... Украина.ру, 02.08.2022
2022-08-02T16:45
2022-08-02T16:45
2022-08-02T16:45
видео
вассерман
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Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, кто заинтересован в событиях вокруг Косово и почему украинский терроризм приобрёл действующую форму:00:47 - События вокруг Косово: что это было и почему кризис перенесли на месяц?03:48 - Будут ли сербы столь доверчивы к Западу, помня события в Югославии?07:12 - Удар украинским дроном по штабу ЧФ в Севастополе: стоит ли проводить подобные мероприятия в условиях действующего конфликта?12:10 – Зачем киевский режим совершает самообстрел?16:45 – Какую цель преследует Украина, нанося удары по СИЗО и разбрасывая "лепестки" в жилых кварталах Донецка?В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает "конструктивную позицию Белграда, о которой заявил Александр Вучич". "Ситуация лишь отложена на месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон",— добавил Дмитрий Песков.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, вассерман, видео
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, кто заинтересован в событиях вокруг Косово и почему украинский терроризм приобрёл действующую форму:
00:47 - События вокруг Косово: что это было и почему кризис перенесли на месяц?
03:48 - Будут ли сербы столь доверчивы к Западу, помня события в Югославии?
07:12 - Удар украинским дроном по штабу ЧФ в Севастополе: стоит ли проводить подобные мероприятия в условиях действующего конфликта?
12:10 – Зачем киевский режим совершает самообстрел?
16:45 – Какую цель преследует Украина, нанося удары по СИЗО и разбрасывая "лепестки" в жилых кварталах Донецка?
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает "конструктивную позицию Белграда, о которой заявил Александр Вучич". "Ситуация лишь отложена на месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон",— добавил Дмитрий Песков.