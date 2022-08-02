https://ukraina.ru/20220802/1037219553.html

Пушкина, Горького, Маяковского, Чкалова и Суворова "отменят" на Украине

Пушкина, Горького, Маяковского, Чкалова и Суворова "отменят" на Украине - 02.08.2022 Украина.ру

Пушкина, Горького, Маяковского, Чкалова и Суворова "отменят" на Украине

Министерство культуры и информационной политики Украины 2 августа опубликовало новый список имен исторических и культурных деятелей, которые должны быть вычеркнуты из украинских топонимов

2022-08-02T17:27

2022-08-02T17:27

2022-08-02T17:27

новости

пушкин

владимир маяковский

отмена

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По мнению Экспертного совета Минкульта, эти деятели "не имеют никакого отношения к Украине" и являются наследием "тоталитаризма".Среди имен:Юрий Гагарин, Александр Пушкин (отбывавший ссылку в Екатеринославе (Днепропетровске), воспевавший Полтаву и Днепровские пороги), Иван Мичурин, Валерий Чкалов (памятники которому стоят по всей Украине), Максим Горький (путешествовавший по югу Украины и написавший обращение к украинскому народу), Михаил Лермонтов, Александр Суворов, Владимир Маяковский, уроженец Екатеринослава (Днепропетровска) герой Советского Союза Александр Матросов, космонавт Владимир Комаров."Проанализировав ситуацию, которая сложилась в топонимическом пространстве Украины, Экспертный совет обратил внимание на то, что значительное количество имен собственных, которые обозначают такие элементы пространственной структуры города как улицы, площади, проспекты – связана с россиянами, чьи жизни и деятельность, по большому счету, не имеют отношения к Украине", - говорится в сообщении Минкульта.Ранее министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung 2 июля выступила против бойкота русской культуры и пообещала не позволить России "забрать Чехова".

https://ukraina.ru/20220415/1033770828.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пушкин, владимир маяковский, отмена