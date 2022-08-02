https://ukraina.ru/20220802/1037217334.html

Укрепление рубля, катастрофа США. О чём говорили эксперты 2 августа

Укрепление рубля, катастрофа США. О чём говорили эксперты 2 августа - 02.08.2022 Украина.ру

Укрепление рубля, катастрофа США. О чём говорили эксперты 2 августа

Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T16:51

2022-08-02T16:51

2022-08-02T16:51

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Союзные войска в Донбассе будут продвигаться еще несколько месяцев, рубль может и дальше укрепляться, а США совершили роковую ошибку, вступив в противостояние с Россией. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 2 августа.Ситуация на фронте в ДонбассеИз Донбасса приходили сообщения о продвижении союзных войск в Авдеевке, но на линии Северск-Артемовск (Бахмут) противнику удалось стабилизировать фронт.Это естественно, что где-то фронт более или менее прочный, поясняет военный историк Евгений Норин. По его словам, мы находим слабое место, пробиваем его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит."Иногда это вообще это объясняется субъективными моментами, когда какая-нибудь рота достигает тактического успеха, продвигается, а за ней кто-то другой продвигается.В какой-то момент наступает перенапряжение и большой участок фронта схлопывается. Этого перенапряжения может и не наступить. Противник может понять, что конфигурация изменилась и надо оттуда канать", – рассказал Норин.Поэтому, продолжил он, сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев."Мы будем действовать через одного. Сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Это продлится несколько месяцев", – прогнозирует историк.Рубль может укрепляться, но ему не даютКаким будет курс доллара в России к концу года, спрогнозировал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.Если смотреть на платежный баланс России, у нас рекордный профицит за всю историю, пояснил эксперт. Более того, еще и начала восстанавливаться добыча сырья. Рубль обречен к укреплению в этой ситуации."Притом, что у нас обработка снижается, у нас проблемы с логистикой, у нас торговая война с Европой. Перерабатывающая промышленность достаточно сильно зависит от поставок импорта, это поставки дорогие, потому что издержки достаточно высокие по всем логистическим цепочкам.Импорт восстанавливается медленно. Экспорт восстанавливается быстрее. Как в этой ситуации рубль может слабеть? Он слабеть не может, но дело в том, что правительству очень нужно, чтобы он слабел, потому что это – вопрос бюджета", – сообщил Голубовский.По его словам, сильный рубль резко сокращает налоговые платежи экспортеров, поэтому всеми силами Минфин, Центральный Банк ищут какую-то возможность реализации валютной выручки. Сейчас они обсуждают новые бюджетные правила. Минфин хочет накапливать резервы, но уже не в долларах и евро, как это было раньше, а в юанях и в рупиях – валютах дружественных стран."Пока эта точка зрения доминирует – рубль будут пытаться ослаблять. Если она победит, а также, если действительно в ноябре-сентябре начнется достаточно тяжелая рецессия в Америке с падением спроса на сырье – тогда рубль может ослабнуть.Учитывая то, что желание правительства ослабить рубль и глобальные экономические тенденции совпадают – скорее всего, следует ожидать сокращения профицита торгового баланса России в связи с падением цен на энергоносители, которые будут связаны с сильным финансовым и экономическим кризисом, который надвигается на весь мир, в первую очередь на США и Европу сейчас", – сказал эксперт.Для России, отмечает он, комфортен был бы курс 70 или 80 рублей за доллар. Бюджет на 2022 год сверстан, исходя из курса 72 за доллар."Думаю, что куда-нибудь в район 70 рубль загонят, может быть, 75. Это будет где-то в сентябре-ноябре", – дал прогноз Голубовский."Ситуация в США – катастрофическая"Экономист и публицист Михаил Хазин ответил на вопрос, что выгоднее для США в экономическом плане: развязать войну с Китаем или быть с ним в партнерстве?Хазин говорит, что США не могут быть партнерами КНР по банальной причине: внутреннее производство в Китае дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки.По этой причине, если исходить из логики "мы печатаем деньги, а они нам на эти деньги поставляют товары", в этом случае США спрашивают, а что они будут поставлять? До какого-то времени США поставляли технологии, и реально были мировыми технологическими лидерами. Сегодня в условиях кризиса эти новые технологии не очень нужны.К тому же, отмечает экономист, в США все делается в долг."У вас кто будет покупать долговые инструменты, кто будет давать в кредит, когда доходность сегодня по долговым бумагам минус восемь, минус десять процентов? Если вы даете в долг на десять лет, то через десять лет выясняется, что вам уже ничего не должны", – сообщил Хазин.В этом смысле, продолжил он, ситуация – катастрофическая. Начавшийся в четвертом квартале прошлого года кризис идет почти десять месяцев, целью является сжечь избыточные деньги."Другое дело, что процесс сжигания капиталов, если он начался, может и не закончиться. Поэтому будущее современной западной экономики – печально.Через восемь-десять лет, когда кризис точно закончится, мы увидим совершенно другую картину, сильно напоминающую руины. Начнется ли восстановление потом – это отдельная тема, потому что это будет другая модель, которой сегодня еще нет", – прогнозирует экономист.В этом смысле то, что США начали с Россией схватку после начала спецоперации – принципиальная и роковая ошибка, убеждён Хазин, "потому что невозможно начинать войну, если у вас в тылу пожар". Но они пока не понимают, насколько силен пожар.

https://ukraina.ru/20220802/1037103523.html

https://ukraina.ru/20220802/1037080054.html

https://ukraina.ru/20220601/1034069006.html

https://ukraina.ru/20220802/1037099719.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, донбасс, всу, украина, сша, китай, рубль