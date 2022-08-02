https://ukraina.ru/20220802/1037214247.html

Что говорили об Украине в мире 2 августа

Что говорили об Украине в мире 2 августа - 02.08.2022 Украина.ру

Что говорили об Украине в мире 2 августа

Британцы раскусили украинскую армию, Германия закрыта для украинцев

2022-08-02T16:50

2022-08-02T16:50

2022-08-02T16:50

эксклюзив

украина

александр лукашенко

зерно

германия

беженцы

мины

всу

иносми

обстрел

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Фейкам о российских военных европейцы не верятРоссийская журналистка Марина Ахмедова опубликовала в своём Telegram-канале видео, как военнослужащий ДНР обезвреживает противопехотные мины «Лепесток», которыми ВСУ обстреливают территорию Донбасса. Скриншот из этого сюжета разместила на своих страницах британская газета The Daily Mail, полностью переврав ситуацию: якобы солдат — украинский, а мины — российские.«Вы гляньте только на этих британских врунов. Взяли видео из моего канала с нашим Мирославом, обезвреживающим "лепесток", прилетевший с Украины, тиснули в своей газетёнке и назвали "бравым украинским солдатом", который обезвреживает российские снаряды. Мирослав кусает кулаки в кровь. Он, может, и бравый, но в 14-м служил в "Востоке" Ходаковского, и в целом вполне дээнэровский парень», — написала Ахмедова.Впрочем, подлог The Daily Mail читатели издания тоже раскусили. Они призвали прекратить распространять лживую информацию, подчеркнув, что солдат вовсе не украинский.«На нём не украинская форма. "Лепестки" распространяют украинцы. Очередная извращённая пропаганда. Это ужасно», — заявил east. european.Россия не применяет противопехотные мины «Лепесток», в отличие от Украины, которая, присоединившись в 2006-м к Оттавской конвенции 1997 года о запрещении противопехотных мин, должна была уничтожить около 6 миллионов «Лепестков», но, судя по всему, своих обязательств не выполнила. Таким образом Киев также нарушает Женевские конвенции 1949 года — комплекс международных соглашений, регулирующих методы ведения войны.«Лжецы! Всё наоборот. Солдат в этом видео — русский, и он подрывает украинские мины», — написала пользователь Yulia Nodel.Политические игры вокруг украинского зернаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что тема украинского зерна в скором времени сойдёт на нет, поскольку её значение сильно преувеличено — даже в лучшие времена Украина обеспечивала лишь 1,5% экспорта зерна, а это очень мало. По его словам, продовольственная сделка, заключённая Россией, Украиной, Турцией и ООН, стала выходом из ситуации, которую создали США и их сателлиты.«Ну вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас "голодную Африку накормят". Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры», — подчеркнул глава государства.Лукашенко напомнил, что он и президент РФ Владимир Путин вместе разобрались в ситуации и предоставили возможные маршруты для транспортировки украинского зерна.«Пожалуйста, вывозите. Хотите? Самое дешёвое — через Беларусь, везите. А нет, жаба давит. Как это? Пришли опять к диктатору просить, чтобы зерно помог вывезти? Хотя по чайной ложке, наверное, вывозят, железной дороге какая-то оплата была, как мне премьер-министр доложил. Они (Запад. – Ред.) начали обвинять и нас, и Россию, что мы агрессоры, не даём вывезти огромное количество украинского зерна, поэтому голод», — заявил он.Однако угроза мирового продовольственного кризиса возникла не в этом году, как напоминал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 19 мая, посвящённом теме конфликтов и продовольственной безопасности. О возможности «голода библейского масштаба» исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, объявил ещё в 2020 году и назвал причины: конфликты, экстремальные погодные явления и экономические потрясения. Сложившуюся ситуацию эксперты связывают и с другими факторами: сбои производственно-сбытовых цепочек, удорожание фрахта и страхования, спровоцированные локдауном из-за пандемии COVID-19; беспрецедентное повышение цен на минеральные удобрения, что автоматически приводит к подорожанию зерна; неблагоприятные погодные условия в последние годы, в частности в США, Канаде, Австралии, Франции; спекуляции на западных фьючерсных рынках пищевых продуктов, что также способствовало росту цен на сырьё (включая пшеницу, кукурузу и зернобобовые).Кроме того, по словам Небензи, своё влияние оказал и навязываемый всему миру скачкообразный переход к «зелёной энергетике» вместо продуманного плавного энергоперехода и откровенная политизация энергетического сотрудничества рядом стран из-за что резко взлетели цены на энергоносители. К тому же сказался резкий рост антикризисных финансовых вливаний в экономику, — на эти цели США, ЕС и Япония потратили более $8 трлн, — что разогнало спрос и привело к всплеску инфляции. Никуда не делись и развязанные торговые войны, застарелые противоречия в регулировании аграрных рынков.План по беженцам перевыполнен. Двери в Германию закрываютсяНемецкая газета Süddeutsche Zeitung пишет, что отдельные районы, коммуны и целые федеральные земли Германии вводят запрет на приём беженцев с Украины. Даже если украинцы сами найдут жильё в частном секторе, по закону они не смогут зарегистрироваться в регионе.Власти Саксонии, и так принявшей на 4800 беженцев больше допустимой нормы, объясняют необходимость ограничительных мер превышением максимальное число лиц, имеющих право на получение социальных пособий, (правда, у кого на территории федеральной земли проживают близкие родственники, сохраняют право на въезд), Бранденбурга — плотной заселенностью региона, округа Потсдам-Миттельмарк — отсутствием мест в детских садах и школах.Вместе с наплывом беженцев жителей европейских стран всё больше возмущает их поведение: приезжие жалуются на условия мест, предоставленных местными властями для проживания, и в курортных районах ЕС отказывались покидать гостиничные номера в преддверии приезда туристов. Кроме того, оставляют после себя поломанную сантехнику и мебель, не платят по счетам в ресторанах и салонах красоты, получив услуги, и просто хотят жить на пособия, не думая о трудоустройстве и интеграции в общество.По сведениям ООН на 2 августа, с начала военной спецоперации РФ, с 24 февраля, Украину покинули 10 107 957 человек, то есть каждый 4-й житель страны, обратно вернулись порядка 4,2 млн, из находящихся в Европе 6,1 млн беженцев своё пребывание легализовали 3,7 млн человек.Среди стран, принявших наибольшее количество украинцев, Польша (4 944 264 человека), Россия (1 857 122), Венгрия (1 041 762), Румыния (890 168), Словакия (627 555), Молдавия (549 333), Белоруссия (16 680).

https://ukraina.ru/20220802/1037213123.html

https://ukraina.ru/20220527/1034042599.html

https://ukraina.ru/20220602/1034083703.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, александр лукашенко, зерно, германия, беженцы, мины, всу, иносми, обстрел