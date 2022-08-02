https://ukraina.ru/20220802/1037212842.html
Умер весь район Киева? Военный эксперт о том, как России сломать боевой дух ВСУ
Умер весь район Киева? Военный эксперт о том, как России сломать боевой дух ВСУ - 02.08.2022 Украина.ру
Умер весь район Киева? Военный эксперт о том, как России сломать боевой дух ВСУ
Большие потери ВСУ не приведут к слому боевого духа Украины. Военкомат в условиях военного положения — это такая штука, что можно долго ждать, пока противник разбежится. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T15:40
2022-08-02T15:40
2022-08-02T15:40
новости
россия
потери всу
киев
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Украинские потери серьезные, но они не несут угрозу для демографии. Там нет такого, что все мужчины какого-нибудь района Киева ушли на фронт и все умерли, уточнил эксперт.По его мнению, к концу этого года может сложиться патовая ситуация, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил: России придется стесывать с Украины мужчин, а та будет посылать новых.Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, потери всу, киев
Умер весь район Киева? Военный эксперт о том, как России сломать боевой дух ВСУ
Большие потери ВСУ не приведут к слому боевого духа Украины. Военкомат в условиях военного положения — это такая штука, что можно долго ждать, пока противник разбежится. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Украинские потери серьезные, но они не несут угрозу для демографии. Там нет такого, что все мужчины какого-нибудь района Киева ушли на фронт и все умерли, уточнил эксперт.
«Сейчас там воюет армия многочисленная, но не невероятно многочисленная. А у Украины еще миллиона четыре человек, которых можно поставить под ружье. Понятно, что четыре миллиона мы не убьем. Сейчас украинские потери исчисляются десятками тысяч убитыми, но вряд ли счет пойдет на сотни тысяч. Поэтому я бы не стал ждать, что они начнут разваливаться и бежать. Во всяком случае, это произойдет не завтра», — рассуждает Норин.
По его мнению, к концу этого года может сложиться патовая ситуация, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил: России придется стесывать с Украины мужчин, а та будет посылать новых.
Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, заключил собеседник издания.