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Умер весь район Киева? Военный эксперт о том, как России сломать боевой дух ВСУ

Умер весь район Киева? Военный эксперт о том, как России сломать боевой дух ВСУ - 02.08.2022 Украина.ру

Умер весь район Киева? Военный эксперт о том, как России сломать боевой дух ВСУ

Большие потери ВСУ не приведут к слому боевого духа Украины. Военкомат в условиях военного положения — это такая штука, что можно долго ждать, пока противник разбежится. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T15:40

2022-08-02T15:40

2022-08-02T15:40

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россия

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киев

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Украинские потери серьезные, но они не несут угрозу для демографии. Там нет такого, что все мужчины какого-нибудь района Киева ушли на фронт и все умерли, уточнил эксперт.По его мнению, к концу этого года может сложиться патовая ситуация, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил: России придется стесывать с Украины мужчин, а та будет посылать новых.Если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, потери всу, киев