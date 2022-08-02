Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на Украине - 02.08.2022 Украина.ру
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Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на Украине
Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на Украине - 02.08.2022 Украина.ру
Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на Украине
Подразделения ВДВ в ходе спецоперации на Украине выполняют функции обычной пехоты. В ВС РФ сейчас не так много мотивированной и подготовленной пехоты, а любая классическая десантная операция сопряжена с огромными угрозами и трудностями. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T15:00
2022-08-02T15:00
новости
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россия
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Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции.Поэтому со стороны России не следует ожидать крупных десантов в стиле "Market Garden" времен Второй мировой войны. Возможны лишь тактические высадки, пояснил эксперт.ВДВ – это очень боеспособная часть российских войск. Но в ближайшие годы ее ждет серьезная реформа. Десантников будут использовать либо как легкую пехоту, либо для штурмовых задач, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, вдв, россия, украина

Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на Украине

15:00 02.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские десантники взяли под контроль аэродром в Гостомеле
Российские десантники взяли под контроль аэродром в Гостомеле
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Подразделения ВДВ в ходе спецоперации на Украине выполняют функции обычной пехоты. В ВС РФ сейчас не так много мотивированной и подготовленной пехоты, а любая классическая десантная операция сопряжена с огромными угрозами и трудностями. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции.
Поэтому со стороны России не следует ожидать крупных десантов в стиле "Market Garden" времен Второй мировой войны. Возможны лишь тактические высадки, пояснил эксперт.
"ВДВ будут помаленьку реформировать в аэромобильную пехоту. Потому что в наше время парашютные и посадочные десанты – рискованное дело. Это показала практика 2014 года, когда в Луганске один выстрел из ПЗРК обнулил роту десанта. По сути один человек с "Иглой" уничтожил 50 человек", - уточнил Норин.
ВДВ – это очень боеспособная часть российских войск. Но в ближайшие годы ее ждет серьезная реформа. Десантников будут использовать либо как легкую пехоту, либо для штурмовых задач, заключил собеседник издания.
 
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