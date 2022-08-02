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Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на Украине

Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на Украине - 02.08.2022 Украина.ру

Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на Украине

Подразделения ВДВ в ходе спецоперации на Украине выполняют функции обычной пехоты. В ВС РФ сейчас не так много мотивированной и подготовленной пехоты, а любая классическая десантная операция сопряжена с огромными угрозами и трудностями. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T15:00

2022-08-02T15:00

2022-08-02T15:00

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции.Поэтому со стороны России не следует ожидать крупных десантов в стиле "Market Garden" времен Второй мировой войны. Возможны лишь тактические высадки, пояснил эксперт.ВДВ – это очень боеспособная часть российских войск. Но в ближайшие годы ее ждет серьезная реформа. Десантников будут использовать либо как легкую пехоту, либо для штурмовых задач, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вдв, россия, украина