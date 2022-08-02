https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html

Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины

Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины - 02.08.2022 Украина.ру

Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины

Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T15:11

2022-08-02T15:11

2022-08-02T17:22

ядерная война

переговоры

будапештский меморандум

украина

россия

сша

эксклюзив

ядерное оружие

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В понедельник, 1 августа, в Нью-Йорке открылась X Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ситуация более чем актуальная, особенно если вспомнить, что ситуация в мире сейчас крайне напряжённая — и в контексте СВО на Украине, и в контексте странных манёвров самолёта Пелоси вокруг китайского острова Тайвань.ДНЯО был одобрен Генассамблеей ООН 12 июня 1968 года и вступил в силу 5 марта 1970 года. На текущий момент он подписан большинством стран мира.В качестве ядерных государств к договору присоединились СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Не подписали договор Израиль, ЮАР, Индия, Пакистан и Южный Судан. Первые четыре государства имеют ядерное оружие собственной разработки (по поводу израильского есть сомнения: не американское ли оно). Южный Судан — торгуется. КНДР к договору присоединилась, но после конфликта с МАГАТЭ подпись отозвала и провела испытания ядерного оружия. Иран декларирует безъядерный статус, но постоянно обвиняется в готовности производить ядерное оружие (возможности для этого у него есть).Повестка дня конференцииОбзорные конференции по ДНЯО проходят каждые пять лет, но в апреле-мае 2020 года её пришлось отменить из-за карантина (как будто самоизоляция спасает от ядерной войны). С тех пор ситуация нисколько не улучшилась, а даже обострилась.Во-первых, после IX конференции, прошедшей в 2015 году, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу. Были проблемы и с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях. В общем, система контроля над ядерным оружием находится в не лучшем состоянии.Правда, 2 августа Джозеф Байден предложил принять новый договор, который заменит СНВ-III, чей срок действия истекает в 2026 году. Россия согласилась на переговоры.Во-вторых, сложная ситуация с нераспространением ядерного оружия.С одной стороны, продолжаются дискуссии вокруг иранской ядерной сделки. 1 августа Организация атомной энергии Ирана официально заявила о запуске нескольких сотен новых центрифуг для обогащения урана (технология обогащения — одна из самых сложных и вплотную подводит страну к обладанию ЯО).С другой стороны, США подозревают в том, что их ядерным оружием могут оперировать другие страны, в первую очередь Австралия (обсуждение передачи атомных подводных лодок в рамках соглашения AUKUS) и Германия (в декабре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Германия продолжит оставаться частью системы совместного использования ядерного оружия»).В-третьих, ширится движение за полный отказ от ядерного оружия. 7 июля 2017 был принят и 22 января 2021 года вступил в силу Договор о запрете ядерного оружия, к которому присоединилось 86 государств (65 из них его ратифицировали). Ядерные государства (включая Индию, Пакистан, КНДР и Израиль) не только не присоединились, но и осудили его как контрпродуктивный. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Россия неизменно привержена благородной цели построения безъядерного мира, однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которая предполагает искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения».Фактор УкраиныЗапад обвиняет Россию в том, что она способствует ухудшению ситуации вокруг неприменения и нераспространения ядерного оружия.Во-первых, российские официальные лица допускают высказывания, которые другие государства считают угрожающими. В первую очередь имеется в виду выступление Владимира Путина 24 февраля, в котором российский президент пригрозил странам, которые вмешаются в СВО, «такими последствиями, с которыми они в своей истории ещё никогда не сталкивались».Во-вторых, утверждается, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, то Россия не начала бы СВО, и тем самым даётся плохой пример другим странам, которые могут отказаться от получения или наличия ядерного оружия.То, что Великобритания объявила об увеличении ядерного арсенала в 2021 году, то есть до начала СВО, к делу, как вы понимаете, не относится.В-четвёртых, 26 июля представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман обвинил Россию в создании рисков для атомных электростанций на территории Украины.При этом, разумеется, игнорируются факторы, которые подтолкнули Россию к проведению СВО.Украина ратифицировала договор 16 ноября 1994 года, а вступил он в силу после подписания 5 декабря Будапештского меморандума (это было условием вступления в силу закона).С 2014 году украинская сторона обвиняла Россию в нарушении условий Будапештского меморандума, что, естественным образом, ставило вопрос о выходе из ДНЯО. 21 февраля 2018 года вступили в силу изменения Конституции, предполагающие вступление Украины в НАТО, что, в свою очередь, создаёт возможности для размещения на её территории ядерного оружия третьих стран.19 февраля 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума. При этом, если дополнительные гарантии не будут получены, Украина может выйти из ДНЯО.А у Украины есть научно-технические возможности для создания ядерного, не говоря о радиологическом («грязная бомба») оружии. Наличие информации о таких работах могло подтолкнуть Россию к проведению СВО.Уже после начала СВО на Украине говорили о возможности нанесения ударов по Нововоронежской и Курской АЭС, которые находятся в радиусе поражения ракет ATACMS для комплексов HIMARS. О том, что обе партии в Конгрессе США одобряют поставки таких боеприпасов на Украину, было заявлено 28 июля.Подлил масла в огонь и госсекретерь США Энтони Блинкен, заявивший, что «США будут рассматривать применение ядерного оружия только в экстремальных условиях — с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников».Между тем во «Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности», подписанном Байденом в 2021 году, указывается, что к жизненным интересам США относятся: защита безопасности американского народа; расширение экономического процветания и возможностей США; осознание и защита демократических ценностей, лежащих в основе американского образа жизни. Формулировки, надо отметить, расплывчатые: защита киевского режима соответствует всем трём…А в июле RAND Corporation издала доклад, в котором указала, что «риск того, что Россия примет решение перейти непосредственно к удару по союзникам по НАТО, будет связан с тем, что Москва осознает неизбежность крупномасштабных прямых атак НАТО на российские Вооруженные силы».РезюмеДискуссия на конференции обещает быть жёсткой. Система ограничения использования и распространения ядерного оружия трещит по всем швам, а договаривающиеся стороны испытывают острый дефицит взаимного доверия. А договариваться надо… В последние годы угроза глобальной ядерной войны опять стала реальной, а разморозка сразу нескольких крупных конфликтов в разных концах Земли сделала ситуацию особенно взрывоопасной.

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ядерная война, переговоры, будапештский меморандум, украина, россия, сша, эксклюзив, ядерное оружие