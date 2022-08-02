https://ukraina.ru/20220802/1037118133.html

Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организацией

Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организацией - 02.08.2022 Украина.ру

Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организацией

Полк "Азов"*, входящий в состав Национальной гвардии Украины 2 августа признан Верховным судом России террористической организации, сообщает РИА Новости.

2022-08-02T13:53

2022-08-02T13:53

2022-08-02T14:14

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"азов"

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Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России.Несмотря на тот факт, что множество членов полка "Азов"* были возбуждены уголовные дела по статьям об экстремизме и терроризме, сама организация до 2 августа не являлась запрещенной.С постановлением Верховного суда любой член вооруженного формирования "Азов"* может быть привлечен к уголовной ответственности за участие в террористической организации. Согласно Уголовному Кодексу РФ, за участие в террористической организации предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, за создание организации - от 15 до 20 лет.При этом закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации, разумеется, до задержания и начала следственных действий.В ходе заседания суда сообщалось о том, что члены "Азова"* были замешаны в людоедстве.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20220802/1037102630.html

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экстремизм, всу, украина, нацизм, новости, "азов"