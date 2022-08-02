Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организацией - 02.08.2022 Украина.ру
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Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организацией
Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организацией - 02.08.2022 Украина.ру
Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организацией
Полк "Азов"*, входящий в состав Национальной гвардии Украины 2 августа признан Верховным судом России террористической организации, сообщает РИА Новости.
2022-08-02T13:53
2022-08-02T14:14
экстремизм
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новости
"азов"
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Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России.Несмотря на тот факт, что множество членов полка "Азов"* были возбуждены уголовные дела по статьям об экстремизме и терроризме, сама организация до 2 августа не являлась запрещенной.С постановлением Верховного суда любой член вооруженного формирования "Азов"* может быть привлечен к уголовной ответственности за участие в террористической организации. Согласно Уголовному Кодексу РФ, за участие в террористической организации предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, за создание организации - от 15 до 20 лет.При этом закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации, разумеется, до задержания и начала следственных действий.В ходе заседания суда сообщалось о том, что члены "Азова"* были замешаны в людоедстве.* Запрещенная в России террористическая организация
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экстремизм, всу, украина, нацизм, новости, "азов"

Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организацией

13:53 02.08.2022 (обновлено: 14:14 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Полк "Азов"*, входящий в состав Национальной гвардии Украины 2 августа признан Верховным судом России террористической организации, сообщает РИА Новости.
Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России.

Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России

Несмотря на тот факт, что множество членов полка "Азов"* были возбуждены уголовные дела по статьям об экстремизме и терроризме, сама организация до 2 августа не являлась запрещенной.
С постановлением Верховного суда любой член вооруженного формирования "Азов"* может быть привлечен к уголовной ответственности за участие в террористической организации. Согласно Уголовному Кодексу РФ, за участие в террористической организации предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, за создание организации - от 15 до 20 лет.
При этом закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации, разумеется, до задержания и начала следственных действий.
В ходе заседания суда сообщалось о том, что члены "Азова"* были замешаны в людоедстве.
* Запрещенная в России террористическая организация
Присяга батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
13:25
Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедствоОдин из пленных, сдавшихся на "Азовстали", сознался в том, что в полку "Азов" практиковался каннибализм. Об этом рассказал Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков на заседании Верховного суда РФ о признании "Азова" террористической организацией, сообщает РИА Новости 2 августа
 
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