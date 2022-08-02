Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедство - 02.08.2022 Украина.ру
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Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедство
Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедство - 02.08.2022 Украина.ру
Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедство
Один из пленных, сдавшихся на "Азовстали", сознался в том, что в полку "Азов" практиковался каннибализм. Об этом рассказал Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков на заседании Верховного суда РФ о признании "Азова" террористической организацией, сообщает РИА Новости 2 августа
2022-08-02T13:25
2022-08-02T14:14
людоедство
украина
днр
суд
"азов"
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По его словам, один из пленных в разговоре с ним сознался в этом.Волков добавил, что даже в лагере для военнопленных в ДНР "азовцы" держатся обособленно от украинских военных, "считая их людьми второго сорта" и не упуская возможности их терроризировать.Накануне по СИЗО "Еленовка" в ДНР, где содержались пленные бойцы полка "Азов" ВСУ нанесли ракетный удар, свыше 50 человек погибли.
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людоедство, украина, днр, суд, "азов"

Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедство

13:25 02.08.2022 (обновлено: 14:14 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПрисяга батальона "Азов" в Киеве
Присяга батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Один из пленных, сдавшихся на "Азовстали", сознался в том, что в полку "Азов" практиковался каннибализм. Об этом рассказал Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков на заседании Верховного суда РФ о признании "Азова" террористической организацией, сообщает РИА Новости 2 августа
По его словам, один из пленных в разговоре с ним сознался в этом.
Боевики, сдавшиеся в плен на "Азовстали", боялись не российскую армию, которая обращалась с ними гуманно, не тех, кто их охранял, а они боялись возмездия местных жителей, которых "азовцы" терроризовали восемь лет.
Георгий Волков
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы
Волков добавил, что даже в лагере для военнопленных в ДНР "азовцы" держатся обособленно от украинских военных, "считая их людьми второго сорта" и не упуская возможности их терроризировать.
Накануне по СИЗО "Еленовка" в ДНР, где содержались пленные бойцы полка "Азов" ВСУ нанесли ракетный удар, свыше 50 человек погибли.
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
24 июня, 06:40
«Гадину нужно давить до конца!»: Кофман предложил, как надо наказать боевиков «Азова»Над сдавшимися на «Азовстали» боевиками «Азова» хотят провести трибунал, а без смертной казни - это будет «судилище», сказал председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман в интервью Украина.ру
 
людоедствоУкраинаДНРСуд"Азов"
 
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