https://ukraina.ru/20220802/1037102630.html

Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедство

Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедство - 02.08.2022 Украина.ру

Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедство

Один из пленных, сдавшихся на "Азовстали", сознался в том, что в полку "Азов" практиковался каннибализм. Об этом рассказал Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков на заседании Верховного суда РФ о признании "Азова" террористической организацией, сообщает РИА Новости 2 августа

2022-08-02T13:25

2022-08-02T13:25

2022-08-02T14:14

людоедство

украина

днр

суд

"азов"

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По его словам, один из пленных в разговоре с ним сознался в этом.Волков добавил, что даже в лагере для военнопленных в ДНР "азовцы" держатся обособленно от украинских военных, "считая их людьми второго сорта" и не упуская возможности их терроризировать.Накануне по СИЗО "Еленовка" в ДНР, где содержались пленные бойцы полка "Азов" ВСУ нанесли ракетный удар, свыше 50 человек погибли.

https://ukraina.ru/20220624/1034216548.html

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людоедство, украина, днр, суд, "азов"