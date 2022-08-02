Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедство
13:25 02.08.2022 (обновлено: 14:14 02.08.2022)
Один из пленных, сдавшихся на "Азовстали", сознался в том, что в полку "Азов" практиковался каннибализм. Об этом рассказал Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков на заседании Верховного суда РФ о признании "Азова" террористической организацией, сообщает РИА Новости 2 августа
По его словам, один из пленных в разговоре с ним сознался в этом.
Боевики, сдавшиеся в плен на "Азовстали", боялись не российскую армию, которая обращалась с ними гуманно, не тех, кто их охранял, а они боялись возмездия местных жителей, которых "азовцы" терроризовали восемь лет.
Волков добавил, что даже в лагере для военнопленных в ДНР "азовцы" держатся обособленно от украинских военных, "считая их людьми второго сорта" и не упуская возможности их терроризировать.
Накануне по СИЗО "Еленовка" в ДНР, где содержались пленные бойцы полка "Азов" ВСУ нанесли ракетный удар, свыше 50 человек погибли.
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