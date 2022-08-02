Украинским чиновникам снова можно брать "подарки": Верховная Рада дает добро
Украинский парламент отменил ограничения на подарки чиновникам, но идти они должны на нужды ВСУ или гуманитарную помощь, об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка от партии "Голос" 2 августа
Главная цель законопроекта, по информации издания – "обеспечение правовой определенности применения ограничений на получение подарков для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненных к ним лиц в условиях военного положения".
"В документе указано, что в законе "О предотвращении коррупции" появится новый пункт, согласно которому ограничения на максимальную стоимость подарков, установленные ч. 2 ст. 23 для чиновников и депутатов, не распространяются на случаи получения денежных средств", - сообщил Железняк.
Ранее размер подарков в денежном эквиваленте был строго регламентирован украинским законом.
29 июля, 04:30"Было ощущение, что временно": Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что после 1991 года сами граждане не верили, что Украина может просуществовать долго