Под обстрелом школы и магазины: в Донецке сообщают о прилетах ВСУ
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Под огнем школы и магазины: в Донецке сообщают об обстрелах ВСУ
Под обстрелом школы и магазины: в Донецке сообщают о прилетах ВСУ
Под огнем школы и магазины: в Донецке сообщают об обстрелах ВСУ
Штаб теробороны ДНР 2 августа сообщает, что Киевский и Ленинский районы города подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. Известно о попавших под удары артиллерии школах и магазине
2022-08-02T12:31
2022-08-02T12:38
новости
донецк
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обстрелы
всу
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школа
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В Киевском районе Донецка под огонь попал магазин. Также известно, что украинские боевики нанесли удар по школе №84 в Петровском районе города.В числе пострадавших не только Донецк, повреждения в поде обстрела получила и 42-я школа по ул. Туполева в Горловке.В настоящее время полной информации о числе погибших и пострадавших нет, в данный момент известно только об одном раненом. Позже данные будут уточнены.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.
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новости, донецк, днр, обстрелы, всу, магазин, школа

Под огнем школы и магазины: в Донецке сообщают об обстрелах ВСУ

12:31 02.08.2022 (обновлено: 12:38 02.08.2022)
 
© Украина.ру / Фёдор ГромовДонецк обстрел
Донецк обстрел - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Украина.ру / Фёдор Громов
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Штаб теробороны ДНР 2 августа сообщает, что Киевский и Ленинский районы города подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. Известно о попавших под удары артиллерии школах и магазине
В Киевском районе Донецка под огонь попал магазин. Также известно, что украинские боевики нанесли удар по школе №84 в Петровском районе города.
В числе пострадавших не только Донецк, повреждения в поде обстрела получила и 42-я школа по ул. Туполева в Горловке.
В настоящее время полной информации о числе погибших и пострадавших нет, в данный момент известно только об одном раненом. Позже данные будут уточнены.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.
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