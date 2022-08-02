"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы - 02.08.2022 Украина.ру
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"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы
"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы - 02.08.2022 Украина.ру
"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за решения вернуть "Газпрому" турбину, об этом он заявил в интервью TheGlobe and Mail
2022-08-02T10:23
2022-08-02T10:23
новости
олаф шольц
фрг
газпром
канада
джастин трюдо
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По мнению Шольца, "Газпром" не "одурачивал" Трюдо, как заявляли об этом в Оттаве, критикуя премьер-министра. Именно его "твердое решение", по словам Шольца, привело к тому, что "Газпром" не сможет теперь самовольно сократить или остановить поток газа.Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" до 40%еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В Европе выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну, и в конце концов, 9 июля, Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома".Однако соответствующая документация тогда так и не была направлена российской стороне.И только на днях российская компания "Газпром" получила от властей Канады документы по турбине Siemens. В "Газпроме" изучили предоставленные материалы и констатировали, что документация не снимает ранее обозначенные риски и вызывает новые вопросы.В связи с этим, российская энергетическая компания снова сделала запрос к Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений по турбинам для "Северного потока".
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новости, олаф шольц, фрг, газпром, канада, джастин трюдо

"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы

10:23 02.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за решения вернуть "Газпрому" турбину, об этом он заявил в интервью TheGlobe and Mail

Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга "Газпрому". Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы... Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?

Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Олаф Шольц
Канцлер ФРГ
По мнению Шольца, "Газпром" не "одурачивал" Трюдо, как заявляли об этом в Оттаве, критикуя премьер-министра. Именно его "твердое решение", по словам Шольца, привело к тому, что "Газпром" не сможет теперь самовольно сократить или остановить поток газа.
Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" до 40%еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В Европе выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну, и в конце концов, 9 июля, Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома".
Однако соответствующая документация тогда так и не была направлена российской стороне.
И только на днях российская компания "Газпром" получила от властей Канады документы по турбине Siemens. В "Газпроме" изучили предоставленные материалы и констатировали, что документация не снимает ранее обозначенные риски и вызывает новые вопросы.
В связи с этим, российская энергетическая компания снова сделала запрос к Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений по турбинам для "Северного потока".
 
НовостиОлаф ШольцФРГГазпромКанадаДжастин Трюдо
 
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