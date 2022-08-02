https://ukraina.ru/20220802/1037091705.html

"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы

"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы - 02.08.2022 Украина.ру

"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за решения вернуть "Газпрому" турбину, об этом он заявил в интервью TheGlobe and Mail

2022-08-02T10:23

2022-08-02T10:23

2022-08-02T10:23

новости

олаф шольц

фрг

газпром

канада

джастин трюдо

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По мнению Шольца, "Газпром" не "одурачивал" Трюдо, как заявляли об этом в Оттаве, критикуя премьер-министра. Именно его "твердое решение", по словам Шольца, привело к тому, что "Газпром" не сможет теперь самовольно сократить или остановить поток газа.Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" до 40%еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В Европе выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну, и в конце концов, 9 июля, Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома".Однако соответствующая документация тогда так и не была направлена российской стороне.И только на днях российская компания "Газпром" получила от властей Канады документы по турбине Siemens. В "Газпроме" изучили предоставленные материалы и констатировали, что документация не снимает ранее обозначенные риски и вызывает новые вопросы.В связи с этим, российская энергетическая компания снова сделала запрос к Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений по турбинам для "Северного потока".

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новости, олаф шольц, фрг, газпром, канада, джастин трюдо