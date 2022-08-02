https://ukraina.ru/20220802/1037087490.html

Вучич только намекнул. Балканский кризис в глобальной системе координат

Вучич только намекнул. Балканский кризис в глобальной системе координат

Вучич только намекнул. Балканский кризис в глобальной системе координат

Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T09:21

2022-08-02T09:21

2022-08-02T11:04

мнение

ростислав ищенко

александр вучич

сербия

сша

россия

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США попросили косовских албанцев отложить балканский кризис на один месяц, до первого сентября.Именно так, в день начала учебного года, если старушка Пелоси не успеет раньше начать войну между ядерными державами на Дальнем Востоке, произойдёт рестарт провокации в Косове, чреватой большой войной в Европе, с перспективой участия ядерных держав.Формальный спор из-за документов и автомобильных номеров не является столь принципиальной вещью, чтобы рисковать военными действиями. Косово де-факто «наслаждается» плодами независимости. Причём присоединение региона к Албании блокируют никак не сербы, у которых для этого нет возможностей, а США.Вполне либеральные и проевропейские белградские правительства, управлявшие страной после свержения Милошевича, с удовольствием давно бы развязались с косовским вопросом ради вступления в ЕС. Но ради этого им была нужна всего лишь небольшая уступка. Надо было, чтобы косовские албанцы отказались от суверенитета над теми приграничными регионами края, где подавляющее большинство (до 90%) составляют этнические сербы. Из более отдалённых микроскопических анклавов сербов можно было бы переселить на эти территории в порядке обмена населением (вряд ли бы местные албанцы захотели возвращаться в Сербию). В конечном итоге белградское правительство сказало бы своему народу, что оно вернуло часть земель и спасло всех сербов, а остальное пришлось отдать, но, во-первых, там сербов не осталось, а, во-вторых, путь в ЕС открыт.При всём сербском патриотизме, уверен, что экономические приоритеты (в Сербии очень плохо с работой, и многие выезжают на её поиски именно в ЕС, так что для них вступление в Евросоюз открывает вполне конкретные перспективы) сыграли бы свою роль. Без выражения недовольства не обошлось бы, но ничего критичного власти не угрожало. Тем более, за что бороться, если сербов южнее Косовской-Митровицы действительно не осталось.Со своей стороны косовские албанцы могли бы присоединиться к Албании, которая с 2020 года находится на стадии переговоров о вступлении в ЕС (последняя стадия перед технической процедурой приёма). Характерно, что в рамках ЕС, если бы Сербия и Албания туда вступили, разделив Косово, они должны были бы предоставить гражданам друг друга на своей территории аналогичные права со своими собственными гражданами.Казалось бы, если США и Европа желали полного урегулирования кризиса и признания новой реальности в Косове всеми сторонами, они должны бы были, пользуясь своим влиянием в Приштине и Белграде, а ещё каких-то десять лет назад оно было абсолютным (сербы любили Россию, но она была слишком далеко и ничем не могла помочь), убедить обе стороны пойти на компромисс. Подчеркну, что Белград неоднократно сигнализировал, что готов к компромиссному решению проблемы, но никогда не примирится с необходимостью бросить сербов в Косово на произвол судьбы, и тем более с их этнической чисткой и вытеснением в Сербию (по примеру ликвидации Сербской Крайны).США не только ничего не сделали для поиска компромиссного варианта, они неоднократно глушили любые попытки ЕС выйти на решение проблемы, приемлемое для обеих сторон. Вашингтон, только что оторвавший от Сербии Косово под предлогом реализации права албанцев на самоопределение, вдруг стал тотальным приверженцем принципа территориальной целостности. Ни косовские сербы не могли объединиться с Сербией, ни косовские албанцы с Албанией.Американцы не для того разрушали Югославию и ослабляли Сербию, чтобы усилить Албанию. Посмотрим на пример Македонии (или Северной Македонии, как её вынуждены называть по настоятельному требованию греков). США не позволили там задушить мятеж малочисленных, но активных албанских инсургентов. Но и местным албанцам они не позволили отделиться (тогда бы от Македонии почти ничего не осталось). Они заставили македонцев квотировать обязательное присутствие албанцев в своём парламенте, насадив в стране модель этнического квотирования политического представительства.Помимо того, что эта модель провалилась везде, где её с подачи США пытались применить, она ещё и противоречит демократии, так как население вынуждено выбирать не тех, кого хочет (кто лучше отражает их взгляды), а тех, кого предписано. Она также способствует быстрому росту националистических настроений и радикализации националистических сил. Сам этнический и/или религиозный принцип формирования парламентских фракций подталкивает к националистической пропаганде. Кроме того, одним всегда кажется, что их квота незаслуженно мала, а другим — что она незаслуженно велика. Конфликт, таким образом не только не гасится, но наоборот разгорается всё жарче и жарче.То есть США принудили Македонию заранее заложить в свою политическую систему конфликт. Аналогичным образом они действуют в Косове и Боснии. Конфликт, заложенный в местные политические системы не позволяет им выйти из состояния квазигосударств, полностью зависимых от США. Более того, заложницей этих конфликтов делается Сербия, имеющая весьма ограниченные возможности для поддержки своих соотечественников в Боснии, и практически не имеющая таких возможностей в Косово.США знают, что в определённой ситуации Сербия не сможет остаться в стороне и вынуждена будет броситься в гибельную войну хоть бы даже против всего НАТО, если её вынудят защищать косовских сербов от этнических чисток, традиционно ведущихся на Балканах с африканской жестокостью. Таким образом, создавая и поддерживая конфликтные зоны, Вашингтон пытается сохранить господство над этим крайне сложным регионом. Все всех ненавидят. В то же время все боятся войны, понимая, что она может кончиться не так, как хотелось бы, и поэтому все видят гарантию сохранения хрупкого статус-кво только в американском лидерстве (США — третейский судья).Поскольку текущий косовский кризис совершено очевидно имел целью наказать Сербию за её отказ от присоединения к антироссийским санкциям и загнать Белград в американское стойло, планировался он заранее, задолго до текущего обострения. США, прекрасно зная, что обострение будет, не сделали ровным счётом ничего, чтобы его предотвратить.Но тут внезапно выяснилось, что Вучич, вместо того, чтобы броситься искать правду в Вашингтоне, просто намекнул (даже не сказал прямо, а именно аккуратно намекнул) на возможность вторжения сербской армии в Косово, если албанцы перейдут красную черту. И тут же Вашингтон в один ход снял проблему — албанцы согласились перенести введение ограничительных мер на месяц.Почему на месяц? Американцы рассчитывают, что через месяц они разберутся с тайваньским кризисом, вызванным сумасбродными заявлениями и действиями престарелой спикера Пелоси. Тогда у них будут развязаны руки для активной поддержки косовских албанцев, при том, что Россия будет связана на Украине и не сможет оказать Сербии аналогичную поддержку.Расчёт не плох, но этот «мизер» имеет два пробоя. Во-первых, не факт, что ситуацию с Тайванем удастся утрясти до сентября. Даже если Пелоси, которая каждый час меняет решение (лететь/не лететь) спокойно пролетит мимо острова в Республику Корея и Японию, а потом так же спокойно вернётся домой, Китай обязательно постарается по максимуму воспользоваться своей моральной победой. Не зря же тратились на переброску войск, боевые стрельбы, полёты авиации и прочие зрелищные мероприятия.Давление Пекина на Тайвань усилится и Вашингтону надо будет либо реагировать (а это вновь наращивание военного противостояния), либо утираться и ждать, когда Пекин таки решит «провести учения» уже непосредственно на Тайване. Это не говоря о том, что Пелоси до сегодняшнего вечера ещё может приземлиться на Тайване и тогда уже Китаю придётся либо начинать войну (как он и обещал), либо утираться (что он явно не планирует делать). Так что не исключено, что к Дню знаний у американцев будет забот полон рот в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Во-вторых, в ходе спецоперации на Украине Россия, раньше очень далеко отодвинутая от Балкан, вплотную приблизилась к региону. Сейчас её от Сербии отделяют, только Николаев с Одессой, да территория Румынии. США, конечно, рассчитывают, что Украина продержится ещё полгода-год, но превратности боевых действий непредсказуемы, качество украинских войск ухудшается на глазах, а продвижение ВС РФ ускоряется. Если фронт в Донбассе рухнет в августе, большой вопрос — удастся ли Украине стабилизировать новую линию фронта по Днепру, или начнётся эффект домино.Даже сейчас в Средиземном море действует постоянно увеличивающееся численно и наращивающее свою боевую мощь соединение кораблей ВМФ России, опирающееся на базы в Сирии. После российской победы на Украине никакое НАТО не рискнёт воевать с Белградом из-за Косово — удар по американскому престижу будет сильнее, чем от потери Тайваня. При том, что на Тайване пока ещё даже не начинали, а на Украине дело идёт к концу (пусть, возможно, и не близкому, но точно неприятному для американцев).Без союзников по НАТО США делать резкие движения в Европе не будут. Придётся американцам бежать со своей самой большой в мире военной базы в Косово, как бежали из Афганистана.В Вашингтоне всё это прекрасно понимают, как понимают и то, что в данной комбинации ключевым является фактор времени. Кто быстрее высвободит достаточное количество ресурсов, тот и получит промежуточную победу на Балканах. Поэтому Россия ускоряется на Украине, где разгром донбасской группировки ВСУ и выход к Днепру в районе Запорожье — Днепропетровск, решает судьбу всей кампании. США же пытаются максимально затянуть сопротивление Киева, заставляя его бросать в бой уже не только необученных мужчин, но и женщин.Украина всё равно уходит из-под их власти, поэтому чем меньше украинцев достанется России, и чем большее количество украинских семей будет убито в этом конфликте, тем лучше американцам. Если же, прикрывшись Украиной, им ещё удастся сломать Сербию, заставив её хотя бы формально примкнуть к антироссийским санкциям, то этот размен вашингтонские СМИ преподнесут как великую победу демократии — полное разрешение балканского вопроса. А что касается изменения постсоветских границ и возможного исчезновения Украины с политической карты, в США скажут, что они всё равно не признают насильственные территориальные изменения и будут добиваться, чтобы Россия вернулась к границам февраля 2014 года. Американскому истеблишменту не впервой продавать своему народу катастрофические поражения за великие победы.В общем, сейчас судьба очередного балканского кризиса решается в водах Тихого океана и в степях Украины, где Россия с Китаем забивают осиновый кол и стреляют серебряной пулей в сердце питающейся свежей кровью американской гегемонии.

https://ukraina.ru/20220802/1037086219.html

https://ukraina.ru/20220801/1037079702.html

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2022

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

мнение, ростислав ищенко, александр вучич, сербия, сша, россия