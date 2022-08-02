https://ukraina.ru/20220802/1037084769.html

Военный обозреватель предположил, когда начнется контрнаступление со стороны ВСУ

Военный обозреватель предположил, когда начнется контрнаступление со стороны ВСУ - 02.08.2022 Украина.ру

Военный обозреватель предположил, когда начнется контрнаступление со стороны ВСУ

Контрнаступление ВС РФ начнутся не ранее, чем действия украинской армии, но они готовятся к этому и прощупывают позиции, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру

2022-08-02T07:15

2022-08-02T07:15

2022-08-02T07:15

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По его мнению, контрнаступления со стороны ВСУ пока еще не началось, они только прощупывают позиций, и бомбардировки по мостам доказывают, что все готовится.По его словам, чуть севернее, чем Херсон, со стороны Снегиревки начнется наступление ВСУ с охватом группировки, выдвинувшейся против российских позиций.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037079702.html

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