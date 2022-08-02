Военный обозреватель предположил, когда начнется контрнаступление со стороны ВСУ
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Контрнаступление ВС РФ начнутся не ранее, чем действия украинской армии, но они готовятся к этому и прощупывают позиции, сказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
По его мнению, контрнаступления со стороны ВСУ пока еще не началось, они только прощупывают позиций, и бомбардировки по мостам доказывают, что все готовится.
Думаю, что наши действия начнутся не ранее, чем начнутся действия украинской армии. По той причине, что, выйдя из Николаева, украинская армия фактически оголит Николаев. Двинувшись вперед на Херсон и попав на гладкую, как стол, местность, фактически в ловушку, в окружение водных преград, она в то же самое время оставит Николаев без прикрытия.
По его словам, чуть севернее, чем Херсон, со стороны Снегиревки начнется наступление ВСУ с охватом группировки, выдвинувшейся против российских позиций.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.