https://ukraina.ru/20220802/1037084095.html

Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска

Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска - 02.08.2022 Украина.ру

Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска

ВСУ будут смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого ВС РФ нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артемовском, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-02T06:45

2022-08-02T06:45

2022-08-02T07:11

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Он рассказал, что после освобождения славянско-краматорской агломерации "встанет вопрос Красноармейска (Покровск), там оборонительные позиции уже есть".По его мнению, если события в Донбассе пойдут по российскому плану, то к осени-зиме у РФ будут возможности для продвижения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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славянск, краматорск, артемовск, новости, вс рф, всу