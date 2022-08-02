https://ukraina.ru/20220802/1037084095.html
Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска
Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска - 02.08.2022 Украина.ру
Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска
ВСУ будут смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого ВС РФ нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артемовском, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-02T06:45
2022-08-02T06:45
2022-08-02T07:11
славянск
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Он рассказал, что после освобождения славянско-краматорской агломерации "встанет вопрос Красноармейска (Покровск), там оборонительные позиции уже есть".По его мнению, если события в Донбассе пойдут по российскому плану, то к осени-зиме у РФ будут возможности для продвижения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
славянск, краматорск, артемовск, новости, вс рф, всу
Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска
06:45 02.08.2022 (обновлено: 07:11 02.08.2022)
ВСУ будут смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого ВС РФ нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артемовском, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру