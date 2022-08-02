Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска - 02.08.2022 Украина.ру
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Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска
Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска - 02.08.2022 Украина.ру
Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска
ВСУ будут смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого ВС РФ нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артемовском, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-02T06:45
2022-08-02T07:11
славянск
краматорск
артемовск
новости
вс рф
всу
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Он рассказал, что после освобождения славянско-краматорской агломерации "встанет вопрос Красноармейска (Покровск), там оборонительные позиции уже есть".По его мнению, если события в Донбассе пойдут по российскому плану, то к осени-зиме у РФ будут возможности для продвижения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html
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славянск, краматорск, артемовск, новости, вс рф, всу

Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска

06:45 02.08.2022 (обновлено: 07:11 02.08.2022)
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВСУ будут смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого ВС РФ нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артемовском, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что после освобождения славянско-краматорской агломерации "встанет вопрос Красноармейска (Покровск), там оборонительные позиции уже есть".
Надо еще решать вопрос группировки, которая опирается на Угледар, Марьинку, Курахово и Новоселово. Они еще попытаются оборонять Дзержинск (Торецк). Потом противник будет смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артемовском. Там уже местность чуть попроще, там уже будет поменьше укрепленных позиций.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его мнению, если события в Донбассе пойдут по российскому плану, то к осени-зиме у РФ будут возможности для продвижения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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СлавянскКраматорскАртемовскНовостиВС РФВСУ
 
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