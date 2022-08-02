Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ - 02.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ
Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ
Российские войска выбили 90% кадрового состава ВСУ, это уже сказывается на фронте, противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-02T06:30
2022-08-02T06:30
новости
всу
рф
украина
рожин
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Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.По его словам, по мере дальнейшего продвижения и перемалывания кадрового состава ВСУ проблема для противника будет нарастать и это скажется на качестве ведения боевых действий.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, рф, украина, рожин

Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ

06:30 02.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Российские войска выбили 90% кадрового состава ВСУ, это уже сказывается на фронте, противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.
Это уже сказывается. Бригады территориальной обороны менее устойчивые, чем кадровые бригады. Мы это уже видели в Северодонецке, где противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ. Эти бригады оказались несостоятельными в городских боях.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его словам, по мере дальнейшего продвижения и перемалывания кадрового состава ВСУ проблема для противника будет нарастать и это скажется на качестве ведения боевых действий.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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