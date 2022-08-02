https://ukraina.ru/20220802/1037082922.html
Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ
Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ
Российские войска выбили 90% кадрового состава ВСУ, это уже сказывается на фронте, противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-02T06:30
2022-08-02T06:30
2022-08-02T06:30
новости
всу
рф
украина
рожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/77/1034307743_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_5f533d6d51bb0925490975c83e551b7e.jpg.webp
Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.По его словам, по мере дальнейшего продвижения и перемалывания кадрового состава ВСУ проблема для противника будет нарастать и это скажется на качестве ведения боевых действий.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037077731.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/77/1034307743_49:0:1332:962_1920x0_80_0_0_62bc9e8cb3543021e95f51789a6aa405.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, рф, украина, рожин
Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ
Российские войска выбили 90% кадрового состава ВСУ, это уже сказывается на фронте, противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру