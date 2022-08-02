https://ukraina.ru/20220802/1037082922.html

Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ

Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ - 02.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ

Российские войска выбили 90% кадрового состава ВСУ, это уже сказывается на фронте, противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-02T06:30

2022-08-02T06:30

2022-08-02T06:30

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Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.По его словам, по мере дальнейшего продвижения и перемалывания кадрового состава ВСУ проблема для противника будет нарастать и это скажется на качестве ведения боевых действий.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037077731.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, рф, украина, рожин