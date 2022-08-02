https://ukraina.ru/20220802/1037077007.html

"Начинает "искрить" всюду и везде: эксперты о кризисе на Балканах

"Начинает "искрить" всюду и везде: эксперты о кризисе на Балканах - 02.08.2022 Украина.ру

"Начинает "искрить" всюду и везде: эксперты о кризисе на Балканах

Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T06:17

2022-08-02T06:17

2022-08-02T06:18

эксклюзив

балканы

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Новое обострение на Балканах в канун годовщины вступления в первую Мировую войну России – событие знаковое и опасное. Кровавый конфликт между Сербией и Косово может вспыхнуть в одну секунду.Новая война в центре Европы в свою очередь может вновь перерасти в глобальный кризис, учитывая, что поджигателей на разных континентах скопилось критическое количество. Эксперты в России и Украине дали свои прогнозы, кому сегодня выгодно расшатывать Балканы.Политолог Сергей Марков дал свой прогноз развития событий: "Косово. Война не случилась. После того как посол США попросил власти Косово отложить принятие мер на месяц. А от сербов потребовали разобрать баррикады.За этот месяц надавят на Сербию и добьются согласия руководства Сербии. Вероятно, даже сменят президента Сербии Вучича.Меры, которые в Косово хотят принять, - чтобы все документы для сербов, которые живут в Косово, были именно косовские, а не сербские.В чем суть конфликта?1. Все знают, что Косово было военным путем отделено от Сербии.2. Основания - хотя Косово историческая Сербия много столетий, за последние десятилетия демографически там стало большинство албанцев.3. На севере Косово есть район где абсолютное большинство живет сербов, Косовска Митровица.4. Сербию США и ЕС заставляют признать отделение Косово.5. Сербы Косово не признали, но неофициально предлагают, чтобы населенный сербами север Косово, то есть Митровица, вошла в Сербию, а все Косово тогда Сербия признает окончательно.6. Но США и ЕС не хотят отдавать населенный сербами север Косово Сербии. Причин две. Первая, они хотят унизить сербов за упрямство сербское и за пророссийские настроения. Вторая, у них идеология, что не должно быть этнически однородных стран, а должен быть мультикультурализм.7. Сербы пока на севере жили очень автономно. И делали вид, что они чуть ли не в Сербии де факто. И даже пользовались сербскими документами. Например, паспортами и автомобильными номерами. И об этом были договоренности 10 лет назад, как о временном решении.8. И вот теперь власти Косово решили убрать все эти сербские документы.9. Сербы почти начали восстание.10. Президент Сербии Вучич приехал в Генштаб ночью.11. Тогда США решили отложить все на месяц. За этот месяц будут по тихому руководство Сербии дожимать.12. Причина кризиса - слишком хорошие отношения Сербии и с Россией и с Китаем.13. А у США, которые контролируют власти Косово, отношения с Россией и с Китаем очень плохие. Вот США ведут зачистку заднего двора.14. Война реально мало вероятна. Сербов уже сильно обломали, обломали их волю. Будет косоваризация и албанизация севера Косово. Часть сербов уедет в Сербию. Часть примет новые правила частичной и унизительной для сербов автономии.15. За 3 дня до кризиса глава Госдепа США Блинкен встречался с президентом и премьером Косово. Там они все и организовали. Блинкен, между прочим ненавидит православных".Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган уверен, что ситуация накаляется по всему миру: "Несколько слов о ситуации в Косово. С одной стороны, неплохо, что власти Косово вняли голосу разума и объявили о готовности на месяц отложить принятие закона о непризнании сербских документов. С другой стороны, это откладывание конфликта на "завтра".Правда, президент Сербии надеется, что в ближайшее время можно будет выработать компромиссные решения и взрывоопасная ситуация сойдет на нет. Хочется верить.Меня в данной ситуации волнует несколько иное. Мы видим, как начинает "искрить" всюду и везде. Только что – волнения по поводу Тайваня. Уже на следующий день – Косово. Что дальше? Ведь искрящих точек очень и очень много.Глобальная ситуация располагает к тому, чтобы искрило. Много и в различных местах.Что это означает для каждого из нас?Похоже, мы ещё не один раз проснемся и поймем, что мир изменился навсегда. И так, как было и как мы привыкли, уже не будет.К тому, что произошло полгода назад, большинство из нас были явно не готовы.Но если понимать, что мир меняется на наших глазах, и мы можем и должны быть к этому готовы, что тогда? Ответ на этот вопрос – важен и очень актуален. подготовиться ко всему нереально. Но многое можно предусмотреть…"Общественный Дмитрий Спивак считает, что именно сейчас идет большой торг и переговоры о миру на Украине: "Вашингтонский анклав Косово и российский анклав Сербия решили немного продемонстрировать миру (особенно Британии) контуры прямого столкновения НАТО и России. Спичку зажгли и тут же затушили. И дали месяц на подумать. До 1 сентября.Зачем? Чтобы начать решать вопрос по Украине. США, Германия, Франция и Россия хотят "закрыть вопрос". Бриты против. Наоборот. Готовы разжигать. Вот американцы и демонстрируют им возможные варианты развития событий.Тем более, Вашингтон спешит решить украинский вопрос после "выстрела в ногу" с Тайванем, до которого не долетала Нэнси. А тут ещё и в Ираке зажигают. И в Сирии неспокойно. Но Сербия и Косово - это в самой Европе. Показательно. Вот за этим и была зерновая сделка, как прообраз большой Сделки.Чья возьмёт? Посмотрим. Кто в нашей стране поддерживает чью ставку, всем уже очевидно? Различных организаций одного известного венгра у нас много.В общем, август начался. До сентября определится, кто с кем и о чем договорился. До этого момента Ленд-лиза не будет. А до Саммита G20 все точки должны быть расставлены на карте мира. Иначе, возможна и Большая война. Мир, как никогда, близок к этому".Украинский балканист Виталий Кулик дал свои пояснение ситуации на Балканах и как обычно возложил всю ответственность на Россию. "Войны на Балканах сейчас не будет. Сербия не вступит в непосредственное военное столкновение с косоварами. Поводом нынешнего обострения стало решение руководства Косово о том, что с 1 августа граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию края, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. Косово на своей территории признает недействительными документы, выданные сербскими властями, как ответный шаг на действия Сербии, которая не признает документы, выданные Косово. Эта паспортная война тянется уже достаточно давно с периодическим обострением. У конфликта есть давние корни и нет политического решения. Это история замороженного межэтнического конфликта, имеющего потенциал к возобновлению. Сейчас очередная фаза обострения. Россияне делают все возможное, чтобы поджечь старый спор косоваров и сербов. Но есть несколько "но". Во-первых, поднятие ставок в противостоянии Белграда и Приштины выгодно каждой стороне. Косовские албанцы хотят покончить с ситуацией правовой неопределенности проживающих на территории края сербов. Сербы игнорируют власти Косово. Вучич, на фоне надвигающегося экономического и энергетического кризиса, требует мобилизации общества, а это лучше всего сделать путем "защиты территориальной целостности Сербии". Напомню, что Украина не признает Косово как независимое государство. Во-вторых, ни албанцы, ни сербы не готовы к масштабной войне. Это не значит, что ее не будет. Но по состоянию на данный момент у Белграда и Приштины мало военных сил для ведения больших боевых действий. Сербское руководство понимает, что в случае эскалации ему придется воевать не с косовской полицией, а с вооруженными албанскими формированиями, которые получат тяжелое вооружение от Албании и поддержку коллективного Запада. В-третьих, сколько бы не было в голове у президента Сербии Александра Вучича и сколько бы газа он ни получил от России, в Белграде все еще смотрят в сторону Евросоюза. В мае этого года тот же Вучич заявил: "Сербия стремится быть на европейском пути, а наша цель – полное членство в Европейском Союзе". За первые три месяца 2022 г. объемы торговли Сербии с ЕС выросли на 33%, и ЕС является крупнейшим инвестором в Сербии с показателем примерно 67% общих инвестиций. Не Россия. В-четвертых, Россия всегда "бросала" сербов. Подталкивала к войне, провоцировала, играла на славянской солидарности и бросала в наиболее ответственный момент. Как отмечает Мария Кучеренко, путинская Россия поставила миф о российско-сербской дружбе в основу своей внешнеполитической линии на Балканах. Путину необходимо противопоставить себя Ельцину, который решительно отказался от прямого военного вмешательства России как государства в Югославские войны”.Россия не заинтересована в установлении контроля Сербии над частью Косово с компактным сербским населением (считавшим реванш на минималках в Белграде). Москва стремится спровоцировать большую гибридную войну на Балканах: в Болгарии, Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине. Сербы здесь только играют роль спички. Как дело дойдет до войны Россия ограничится символической партией "вагнеровцев", потому что живой силы не хватает на украинских фронтах. Так что ждать? "Войнушку". Что-то похожее на события 2016/2017 гг. Был такой инцидент с "поездом дружбы" из Белграда в Косово, расписанным надписями "Косово – это Сербия" на 21 языке, включая албанский. Правительство Косово отнеслось к этому со всей серьезностью: был отдан приказ любой ценой, вплоть до применения оружия, не пускать "провокаторов из Белграда" на территорию края. В Белграде экстренно собрался Совет Безопасности, а президент Сербии Томислав Николич заявил, что если в ходе операции по восстановлению железнодорожного сообщения пострадает хоть один серб, будет задействована армия и он будет готов лично взять в руки оружие. Но затем премьер-министр Сербии отдал приказ остановить поезд на пограничной станции Рашко, поскольку, по его словам, поступили угрозы о заминировании железнодорожных путей. Конфликт снова перешел на страницы медиа и социальных сетей. В этот раз нас тоже может ожидать конфликт с камерами с малой кровью. Без обстрелов городами и этнических чисток. Всего этого очень хочет Россия. Москве нужен "второй фронт" на Балканах. Но стороны противостояния к этому не готовы. Еще раз – ПОКА еще не готовы. Это не значит, что сербы и албанцы не захотят силой решить проблемные вопросы в будущем. Когда баланс сил в регионе или глобально изменится. Когда разрушится планетарная архитектура безопасности, каждый будет пытаться получить "свое". Хаотизация создает возможности. Но это будет точно не сейчас".Украинские эксперты и политики вообще на этом фоне предложили признать Косово в пику сербам. Народный депутат Алексей Гончаренко пошел еще дальше: "Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать"Аналитик-прогнозист Владимир Стус предложил остыть и не создавать своими решениями прецедент для Крыма: "Тут все дружно начали писать о Косово и в качестве истинных знатоков давать советы. Хочу напомнить этим "знатокам", что Украина не признаёт независимость Косово. Официальная позиция Украины - Косово это часть Сербии. Логика Украины в данном вопросе проста и прозрачна. Косово является частью Сербии по той же причине, что Крым и ОРДЛО являются частью Украины. Также не признают независимость Косово Испания, Греция и ряд других стран. А поскольку эти страны являются членами НАТО, то никакое вмешательство альянса в события, происходящие в сербской провинции Косово невозможно по определению. А теперь "знатоки" могут продолжать писать свои содержательные советы".

https://ukraina.ru/20220801/1037070778.html

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https://ukraina.ru/20220719/1036647971.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, балканы, кризис, соцсети, обострение, сергей марков, гончаренко