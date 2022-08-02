Саблезубые кошки и светящиеся стены: в Крыму открыли пещеру Таврида
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Саблезубые кошки и светящиеся стены: в Крыму открыли пещеру Таврида
Саблезубые кошки и светящиеся стены: в Крыму открыли пещеру Таврида
Саблезубые кошки и светящиеся стены: в Крыму открыли пещеру Таврида
Украина.ру, 02.08.2022
2022-08-02T07:33
2022-08-02T08:25
эксклюзив
пещера
таврида
крым
туризм
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Возраст подземелья насчитывает несколько миллионов летПещера Таврида — это совершенно новый туристический объект в Крыму. Ее обнаружили в 2018 году при строительстве федеральной трассы. Прокладывая дорогу в сторону Симферополя, рабочие наткнулись на глубокий колодец. Его уже готовы были залить бетоном, но вовремя на месте оказались крымские учёные.Словно предчувствуя сенсацию, они приостановили стройку и вскрыли карстовую полость. Колодцем оказалась древнейшая пещера, возраст которой насчитывает не один миллион лет. Найденные здесь кости доисторических животных позволили палеонтологам определить, что пещера была логовом хищников.Сюда стаскивали добычу саблезубые кошки, высотой в холке больше метра, огромные гиены, медведи и волки. Они кормили тут детёнышей, сменяя друг друга. Буквально в первый же день работ учёные откопали в пещере целый мешок костей — челюсти волка, фалангу огромного медведя, кости антилопы, мамонта, мелких грызунов. Поскольку долгое время пещера была законсервирована, все останки отлично сохранились.Весь костный материал специалисты промыли и обработали специальным раствором. Теперь их показывают посетителям.Причём прикоснутся можно не только к костям, но и к минералам, возраст которых около 45 миллионов лет. В пещере представлена целая экспозиция горных пород, которые, кстати, встречаются по всему Крыму.При этом уникальны не только найденные здесь минералы, но и сами стены пещеры Таврида — они светятся под лучом фонарика! Фосфоресценцию первыми заметили сварщики, которые монтировали здесь ограждения. Во время работ на стенах появлялись зелёные блики. Учёные объясняют этот эффект содержанием в составе стен органики, кальцитов, апатитов и некоторых металлов.Но увидеть свечение с помощью обычного или светодиодного фонарика не получится. Луч должен был с ультрафиолетом.ГДЕ НАХОДИТСЯ ПЕЩЕРАТаврида находится в посёлке Зуя, в 20 километрах от Симферополя. Вход в неё расположен рядом с одноимённой трассой. Его оборудовали таким образом, чтобы возможность посетить пещеру была и у людей с ограниченными физическими возможностями.«На объекте практически отсутствуют ступеньки, а ширина дорожек позволяет свободно перемещаться людям на инвалидных колясках», — рассказывает директор Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера "Таврида"» КФУ Сергей Грещенко.Продолжительность участка, который открыли для туристов — 485 метров. При этом сама пещера тянется на десятки километров. Изучить удалось пока первые две тысячи метров. Огромная работа учёных ещё впереди. Сейчас палеонтологи заняты раскопкой природного входа в пещеру и даже рассчитывают обнаружить здесь останки древнего человека. Сами исследования в пещере будут продолжаться ещё минимум 10—15 лет.«Мы выяснили, что под землёй в этом месте находится много пустот. Это не теория, у нас есть хорошее оборудование, которое просвечивает землю и позволяет нам определить, где под землёй есть пустота. На самом деле это целый подземный "город", который может протянуться на несколько десятков километров», — отмечает старший преподаватель КФУ им. Вернадского и первооткрыватель пещеры Геннадий Самохин.По словам специалистов, большим преимуществом пещеры является транзитный проход. Это даёт возможность запускать экскурсии с промежутком в 10—15 минут.ЭКСКУРСИИ РАДИ НАУКИКаждая экскурсия длится час. Их проводят группами по 20 человек. Стоимость взрослого билета 500 рублей, детского (до 14 лет) — 350 рублей.В комплексе работают шесть экскурсоводов, все они студенты Крымского федерального университета.Вскоре на поверхности для туристов планируют обустроить парк отдыха с детской площадкой и реконструкцией древних животных, останки которых были найдены в пещере Таврида, фуд-кортами и музеем минералогии «Камни Крыма». Это будет первый подобный музей под открытым небом. Здесь же будут организованы и практики для студентов профильных специальностей.«Чем "Таврида" отличается от многих других спелеологических и экскурсионных объектов? Они делают уклон на рекреацию и коммерческую прибыль, мы же выбираем научный подход. Наша главная задача — популяризация науки. И мы подготовили экскурсии, в том числе и для детей, позволяющие нам продемонстрировать научную составляющую», — отмечает Самохин.О научном подходе говорят и сами экскурсии. Чтобы наглядно показать туристам древних обитателей уникальной пещеры, здесь используют голограмму и звуковые эффекты. Полное погружение в атмосферу доисторических времён гарантировано!Кстати, одними из первых эту атмосферу на себе прочувствовала съёмочная группа мистической драмы под названием «Пещера». Во время съёмок в подземелье, которые проходили в июне, актёры и режиссёр слышали странный гул, который доносился из глубин после команды: «Начали, тишина!». Каждый раз после окончания съёмок звук пропадал.
https://ukraina.ru/20211001/1032370746.html
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452
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эксклюзив, пещера, таврида, крым, туризм

Саблезубые кошки и светящиеся стены: в Крыму открыли пещеру Таврида

07:33 02.08.2022 (обновлено: 08:25 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкОткрытие пещеры "Таврида" для посетителей в Крыму
Открытие пещеры Таврида для посетителей в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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Никита Рассказов
автор Украина.ру
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Возраст подземелья насчитывает несколько миллионов лет
Пещера Таврида — это совершенно новый туристический объект в Крыму. Ее обнаружили в 2018 году при строительстве федеральной трассы. Прокладывая дорогу в сторону Симферополя, рабочие наткнулись на глубокий колодец. Его уже готовы были залить бетоном, но вовремя на месте оказались крымские учёные.
Словно предчувствуя сенсацию, они приостановили стройку и вскрыли карстовую полость. Колодцем оказалась древнейшая пещера, возраст которой насчитывает не один миллион лет. Найденные здесь кости доисторических животных позволили палеонтологам определить, что пещера была логовом хищников.
Сюда стаскивали добычу саблезубые кошки, высотой в холке больше метра, огромные гиены, медведи и волки. Они кормили тут детёнышей, сменяя друг друга. Буквально в первый же день работ учёные откопали в пещере целый мешок костей — челюсти волка, фалангу огромного медведя, кости антилопы, мамонта, мелких грызунов. Поскольку долгое время пещера была законсервирована, все останки отлично сохранились.
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Весь костный материал специалисты промыли и обработали специальным раствором. Теперь их показывают посетителям.
Причём прикоснутся можно не только к костям, но и к минералам, возраст которых около 45 миллионов лет. В пещере представлена целая экспозиция горных пород, которые, кстати, встречаются по всему Крыму.
При этом уникальны не только найденные здесь минералы, но и сами стены пещеры Таврида — они светятся под лучом фонарика! Фосфоресценцию первыми заметили сварщики, которые монтировали здесь ограждения. Во время работ на стенах появлялись зелёные блики. Учёные объясняют этот эффект содержанием в составе стен органики, кальцитов, апатитов и некоторых металлов.
Но увидеть свечение с помощью обычного или светодиодного фонарика не получится. Луч должен был с ультрафиолетом.
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ГДЕ НАХОДИТСЯ ПЕЩЕРА
Таврида находится в посёлке Зуя, в 20 километрах от Симферополя. Вход в неё расположен рядом с одноимённой трассой. Его оборудовали таким образом, чтобы возможность посетить пещеру была и у людей с ограниченными физическими возможностями.
«На объекте практически отсутствуют ступеньки, а ширина дорожек позволяет свободно перемещаться людям на инвалидных колясках», — рассказывает директор Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера "Таврида"» КФУ Сергей Грещенко.
Продолжительность участка, который открыли для туристов — 485 метров. При этом сама пещера тянется на десятки километров. Изучить удалось пока первые две тысячи метров. Огромная работа учёных ещё впереди. Сейчас палеонтологи заняты раскопкой природного входа в пещеру и даже рассчитывают обнаружить здесь останки древнего человека. Сами исследования в пещере будут продолжаться ещё минимум 10—15 лет.
«Мы выяснили, что под землёй в этом месте находится много пустот. Это не теория, у нас есть хорошее оборудование, которое просвечивает землю и позволяет нам определить, где под землёй есть пустота. На самом деле это целый подземный "город", который может протянуться на несколько десятков километров», — отмечает старший преподаватель КФУ им. Вернадского и первооткрыватель пещеры Геннадий Самохин.
По словам специалистов, большим преимуществом пещеры является транзитный проход. Это даёт возможность запускать экскурсии с промежутком в 10—15 минут.
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ЭКСКУРСИИ РАДИ НАУКИ
Каждая экскурсия длится час. Их проводят группами по 20 человек. Стоимость взрослого билета 500 рублей, детского (до 14 лет) — 350 рублей.
В комплексе работают шесть экскурсоводов, все они студенты Крымского федерального университета.
Вскоре на поверхности для туристов планируют обустроить парк отдыха с детской площадкой и реконструкцией древних животных, останки которых были найдены в пещере Таврида, фуд-кортами и музеем минералогии «Камни Крыма». Это будет первый подобный музей под открытым небом. Здесь же будут организованы и практики для студентов профильных специальностей.
«Чем "Таврида" отличается от многих других спелеологических и экскурсионных объектов? Они делают уклон на рекреацию и коммерческую прибыль, мы же выбираем научный подход. Наша главная задача — популяризация науки. И мы подготовили экскурсии, в том числе и для детей, позволяющие нам продемонстрировать научную составляющую», — отмечает Самохин.
О научном подходе говорят и сами экскурсии. Чтобы наглядно показать туристам древних обитателей уникальной пещеры, здесь используют голограмму и звуковые эффекты. Полное погружение в атмосферу доисторических времён гарантировано!
Кстати, одними из первых эту атмосферу на себе прочувствовала съёмочная группа мистической драмы под названием «Пещера». Во время съёмок в подземелье, которые проходили в июне, актёры и режиссёр слышали странный гул, который доносился из глубин после команды: «Начали, тишина!». Каждый раз после окончания съёмок звук пропадал.
 
ЭксклюзивпещераТавридаКрымтуризм
 
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