https://ukraina.ru/20220801/1037069848.html

В ВСУ пожаловались, что волонтеры поставляют им "убитые" автомобили

В ВСУ пожаловались, что волонтеры поставляют им "убитые" автомобили - 01.08.2022 Украина.ру

В ВСУ пожаловались, что волонтеры поставляют им "убитые" автомобили

Украинские волонтеры поставляют в войска "убитые" автомобили, которые быстро выходят из строя и не могут быть отремонтированы в полевых условиях, сказал капитан находящейся в оккупированной Киевом части ДНР 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, экс-глава львовского областного совета Александр Ганущин

2022-08-01T14:04

2022-08-01T14:04

2022-08-01T14:29

украина

всу

тероборона

автомобили

днр

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"Целый ряд автомобилей стоит спрятанный в лесу, а ехать не может, потому что их ресурс исчерпан, а ремонтировать нечем", - заявил Ганущин в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, чего больше всего не хватает украинским войскам.Ганущин подчеркнул, что поставляемые в войска волонтерами автомобили зачастую настолько выработали свой ресурс, что практически сразу выходят из строя.При этом волонтерские организации не озаботились обслуживанием автомобилей, которые поставляют в войска, поэтому, по словам Ганущина, проблема с транспортом на передовой в Донбассе стоит в украинских войсках наиболее остро.

https://ukraina.ru/20220801/1037027537.html

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украина, всу, тероборона, автомобили, днр