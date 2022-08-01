В ВСУ пожаловались, что волонтеры поставляют им "убитые" автомобили - 01.08.2022 Украина.ру
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В ВСУ пожаловались, что волонтеры поставляют им "убитые" автомобили
В ВСУ пожаловались, что волонтеры поставляют им "убитые" автомобили - 01.08.2022 Украина.ру
В ВСУ пожаловались, что волонтеры поставляют им "убитые" автомобили
Украинские волонтеры поставляют в войска "убитые" автомобили, которые быстро выходят из строя и не могут быть отремонтированы в полевых условиях, сказал капитан находящейся в оккупированной Киевом части ДНР 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, экс-глава львовского областного совета Александр Ганущин
2022-08-01T14:04
2022-08-01T14:29
украина
всу
тероборона
автомобили
днр
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"Целый ряд автомобилей стоит спрятанный в лесу, а ехать не может, потому что их ресурс исчерпан, а ремонтировать нечем", - заявил Ганущин в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, чего больше всего не хватает украинским войскам.Ганущин подчеркнул, что поставляемые в войска волонтерами автомобили зачастую настолько выработали свой ресурс, что практически сразу выходят из строя.При этом волонтерские организации не озаботились обслуживанием автомобилей, которые поставляют в войска, поэтому, по словам Ганущина, проблема с транспортом на передовой в Донбассе стоит в украинских войсках наиболее остро.
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украина, всу, тероборона, автомобили, днр

В ВСУ пожаловались, что волонтеры поставляют им "убитые" автомобили

14:04 01.08.2022 (обновлено: 14:29 01.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украинские волонтеры поставляют в войска "убитые" автомобили, которые быстро выходят из строя и не могут быть отремонтированы в полевых условиях, сказал капитан находящейся в оккупированной Киевом части ДНР 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, экс-глава львовского областного совета Александр Ганущин
"Целый ряд автомобилей стоит спрятанный в лесу, а ехать не может, потому что их ресурс исчерпан, а ремонтировать нечем", - заявил Ганущин в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, чего больше всего не хватает украинским войскам.
Ганущин подчеркнул, что поставляемые в войска волонтерами автомобили зачастую настолько выработали свой ресурс, что практически сразу выходят из строя.
При этом волонтерские организации не озаботились обслуживанием автомобилей, которые поставляют в войска, поэтому, по словам Ганущина, проблема с транспортом на передовой в Донбассе стоит в украинских войсках наиболее остро.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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