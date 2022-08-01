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Есть ли смысл в переименовании Киевского вокзала? Опрос в Москве
Есть ли смысл в переименовании Киевского вокзала? Опрос в Москве - 01.08.2022 Украина.ру
Есть ли смысл в переименовании Киевского вокзала? Опрос в Москве
В Госдуме появилась инициатива о переименовании Киевского вокзала в Брянский (до 1934 года он так и назывался). Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк решил... Украина.ру, 01.08.2022
2022-08-01T12:29
2022-08-01T12:29
2022-08-01T12:29
вокзал
опрос
видео
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В Госдуме появилась инициатива о переименовании Киевского вокзала в Брянский (до 1934 года он так и назывался). Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк решил спросить у москвичей и гостей столицы о том, что они думают об этой идее и почему. А как вы относитесь к данной инициативе? Пишите в комментариях! Напомним, депутат Госдумы от ЛДПР Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский. Предложение о переименовании направлено в мэрию Москвы.По словам депутата, идея в том, чтобы вынести вопрос на голосование через платформу "Активный гражданин".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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вокзал, опрос, видео, видео