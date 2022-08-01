https://ukraina.ru/20220801/1037063651.html

На Ставрополье открылся "Южный дровопоток-3"

На Ставрополье открылся "Южный дровопоток-3" - 01.08.2022 Украина.ру

На Ставрополье открылся "Южный дровопоток-3"

В Ставропольском крае создали шуточный объект — "Южный дровопоток-3", напоминающий по конструкции газовый трубопровод, только состоящий из дров. Об этом 1 августа написал Telegram-канал Украина.ру

2022-08-01T11:20

2022-08-01T11:20

2022-08-01T11:20

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Рядом с "дровопотоком" кто-то прикрепил табличку с названием, где указано также "Нравится, не нравится – топи, моя красавица", а еще есть отсылка к голливудским трейлерам: Winter is coming ("Зима близко").Таким образом местные жители отреагировали на антироссийские санкции, введенные Западом против Москвы. Ограничения Евросоюза, нацеленные сделать жизнь России хуже, привели к дефициту энергоресурсов для самого ЕС и серьезному росту мировых цен на них.К слову, в понедельник, 1 августа, вступает в силу очередная мера против России - полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. Соответствующая мера вошла в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля.

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новости, ставропольский край, дрова, санкции, энергетика