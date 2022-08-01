На Ставрополье открылся "Южный дровопоток-3" - 01.08.2022 Украина.ру
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На Ставрополье открылся "Южный дровопоток-3"
На Ставрополье открылся "Южный дровопоток-3" - 01.08.2022 Украина.ру
На Ставрополье открылся "Южный дровопоток-3"
В Ставропольском крае создали шуточный объект — "Южный дровопоток-3", напоминающий по конструкции газовый трубопровод, только состоящий из дров. Об этом 1 августа написал Telegram-канал Украина.ру
2022-08-01T11:20
2022-08-01T11:20
новости
ставропольский край
дрова
санкции
энергетика
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Рядом с "дровопотоком" кто-то прикрепил табличку с названием, где указано также "Нравится, не нравится – топи, моя красавица", а еще есть отсылка к голливудским трейлерам: Winter is coming ("Зима близко").Таким образом местные жители отреагировали на антироссийские санкции, введенные Западом против Москвы. Ограничения Евросоюза, нацеленные сделать жизнь России хуже, привели к дефициту энергоресурсов для самого ЕС и серьезному росту мировых цен на них.К слову, в понедельник, 1 августа, вступает в силу очередная мера против России - полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. Соответствующая мера вошла в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля.
https://ukraina.ru/20220801/1037060870.html
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новости, ставропольский край, дрова, санкции, энергетика

На Ставрополье открылся "Южный дровопоток-3"

11:20 01.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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В Ставропольском крае создали шуточный объект — "Южный дровопоток-3", напоминающий по конструкции газовый трубопровод, только состоящий из дров. Об этом 1 августа написал Telegram-канал Украина.ру
Рядом с "дровопотоком" кто-то прикрепил табличку с названием, где указано также "Нравится, не нравится – топи, моя красавица", а еще есть отсылка к голливудским трейлерам: Winter is coming ("Зима близко").
Таким образом местные жители отреагировали на антироссийские санкции, введенные Западом против Москвы. Ограничения Евросоюза, нацеленные сделать жизнь России хуже, привели к дефициту энергоресурсов для самого ЕС и серьезному росту мировых цен на них.
К слову, в понедельник, 1 августа, вступает в силу очередная мера против России - полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. Соответствующая мера вошла в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля.
Угольный разрез Черниговский в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
08:36
В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского угляВ понедельник, 1 августа, вступает в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. Соответствующая мера вошла в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля
 
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