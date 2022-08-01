Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ - 01.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ
Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ - 01.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ
В середине августа Украину постигнет военная катастрофа. Ей придется каким-то образом идти на капитуляцию. Это очевидные вещи, о которых говорят многие. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T10:47
2022-08-01T10:47
новости
россия
всу
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Эксперт отметил, что украинская профессиональная армия сейчас выбита на 90%, и если Россия через два три недели выбьет оставшихся кадровых военных, оборона противника посыплется.Линия Славянск — Краматорск будет последней линией обороны, а дальше начнется лесостепь, где не будет городских застроек, которые столько лет укреплялись ВСУ, а на оборону других крупных городов у противника нет ресурсов, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу

Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ

10:47 01.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской народной республике
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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В середине августа Украину постигнет военная катастрофа. Ей придется каким-то образом идти на капитуляцию. Это очевидные вещи, о которых говорят многие. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что украинская профессиональная армия сейчас выбита на 90%, и если Россия через два три недели выбьет оставшихся кадровых военных, оборона противника посыплется.
"Вопрос встанет политический, до какого предела будет идти наступление милиционеров и российских войск. Я думаю, что оно должно идти до естественных границ Украинской республики советской, то есть до Львова. Это мое личное мнение", - констатировал Подберезкин.
Линия Славянск — Краматорск будет последней линией обороны, а дальше начнется лесостепь, где не будет городских застроек, которые столько лет укреплялись ВСУ, а на оборону других крупных городов у противника нет ресурсов, заключил собеседник издания.
 
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