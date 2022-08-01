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Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ

Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ - 01.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ

В середине августа Украину постигнет военная катастрофа. Ей придется каким-то образом идти на капитуляцию. Это очевидные вещи, о которых говорят многие. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-01T10:47

2022-08-01T10:47

2022-08-01T10:47

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Эксперт отметил, что украинская профессиональная армия сейчас выбита на 90%, и если Россия через два три недели выбьет оставшихся кадровых военных, оборона противника посыплется.Линия Славянск — Краматорск будет последней линией обороны, а дальше начнется лесостепь, где не будет городских застроек, которые столько лет укреплялись ВСУ, а на оборону других крупных городов у противника нет ресурсов, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу