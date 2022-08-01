https://ukraina.ru/20220801/1037063308.html
Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ
Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ - 01.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ
В середине августа Украину постигнет военная катастрофа. Ей придется каким-то образом идти на капитуляцию. Это очевидные вещи, о которых говорят многие. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T10:47
2022-08-01T10:47
2022-08-01T10:47
новости
россия
всу
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Эксперт отметил, что украинская профессиональная армия сейчас выбита на 90%, и если Россия через два три недели выбьет оставшихся кадровых военных, оборона противника посыплется.Линия Славянск — Краматорск будет последней линией обороны, а дальше начнется лесостепь, где не будет городских застроек, которые столько лет укреплялись ВСУ, а на оборону других крупных городов у противника нет ресурсов, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ
В середине августа Украину постигнет военная катастрофа. Ей придется каким-то образом идти на капитуляцию. Это очевидные вещи, о которых говорят многие. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что украинская профессиональная армия сейчас выбита на 90%, и если Россия через два три недели выбьет оставшихся кадровых военных, оборона противника посыплется.
"Вопрос встанет политический, до какого предела будет идти наступление милиционеров и российских войск. Я думаю, что оно должно идти до естественных границ Украинской республики советской, то есть до Львова. Это мое личное мнение", - констатировал Подберезкин.
Линия Славянск — Краматорск будет последней линией обороны, а дальше начнется лесостепь, где не будет городских застроек, которые столько лет укреплялись ВСУ, а на оборону других крупных городов у противника нет ресурсов, заключил собеседник издания.