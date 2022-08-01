В США "надули" российский бронетранспортер БТР-90 ради учений - 01.08.2022 Украина.ру
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В США "надули" российский бронетранспортер БТР-90 ради учений
В США "надули" российский бронетранспортер БТР-90 ради учений - 01.08.2022 Украина.ру
В США "надули" российский бронетранспортер БТР-90 ради учений
В Калифорнии провели учения Национальной гвардии на базе Кэмп-Робертс. В ходе маневров военные использовали надувные макеты российских бронетранспортеров на шасси автомобилей Humvee. Подробности на днях сообщил Defence Blog
2022-08-01T09:57
2022-08-01T09:57
новости
бронетранспортеры
учения
сша
россия
макеты
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В Калифорнии провели учения Национальной гвардии на базе Кэмп-Робертс. В ходе маневров военные использовали надувные макеты российских бронетранспортеров на шасси автомобилей Humvee. Подробности на днях сообщил Defence BlogВ публикации отмечается, что эксплуатация таких автомобилей дешевле, чем использование реальных танков и боевых машин пехоты. Известно, что для учений надувные макеты оснастили лазерной системой MILES, которая позволяет регистрировать условные попадания.БТР-90 была впервые представили в 1994 году. Плавающий бронетранспортер имеет днище V-образной формы, что усиливает противоминную защиту., а также в арсенал БТР-90 входит пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, гранатомет АГС-17, пулемет и противотанковые ракеты.К слову, это не первые учения США с использованием макетов российской техники, в феврале стало известно, что американские военные получат макеты танков Т-72Б3М и китайских боевых машин пехоты (БМП) VN17 на шасси БМП M2 Bradley.
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новости, бронетранспортеры, учения, сша, россия, макеты

В США "надули" российский бронетранспортер БТР-90 ради учений

09:57 01.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденные районы Мариуполя
Освобожденные районы Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В Калифорнии провели учения Национальной гвардии на базе Кэмп-Робертс. В ходе маневров военные использовали надувные макеты российских бронетранспортеров на шасси автомобилей Humvee. Подробности на днях сообщил Defence Blog
В Калифорнии провели учения Национальной гвардии на базе Кэмп-Робертс. В ходе маневров военные использовали надувные макеты российских бронетранспортеров на шасси автомобилей Humvee. Подробности на днях сообщил Defence Blog
В публикации отмечается, что эксплуатация таких автомобилей дешевле, чем использование реальных танков и боевых машин пехоты. Известно, что для учений надувные макеты оснастили лазерной системой MILES, которая позволяет регистрировать условные попадания.
БТР-90 была впервые представили в 1994 году. Плавающий бронетранспортер имеет днище V-образной формы, что усиливает противоминную защиту., а также в арсенал БТР-90 входит пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, гранатомет АГС-17, пулемет и противотанковые ракеты.
К слову, это не первые учения США с использованием макетов российской техники, в феврале стало известно, что американские военные получат макеты танков Т-72Б3М и китайских боевых машин пехоты (БМП) VN17 на шасси БМП M2 Bradley.
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