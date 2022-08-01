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Не беспилотники. Военный эксперт о том, от какой иллюзии z-операция избавила нас всех

Не беспилотники. Военный эксперт о том, от какой иллюзии z-операция избавила нас всех - 01.08.2022 Украина.ру

Не беспилотники. Военный эксперт о том, от какой иллюзии z-операция избавила нас всех

Ранее и Россия, и НАТО с прохладцей относились к вопросам логистики. Но в ходе спецоперации на Украине на первый план вышла серьезная нагрузка на тыл воюющей армии. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-01T09:15

2022-08-01T09:15

2022-08-01T09:15

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Считалось, что современные боевые действия пройдут быстро, воюющим подразделениям и частям хватит собственных запасов, а через несколько дней логистика вернется в режим мирного времени. Но спецоперация уже показала, что современный конфликт может пожирать вооружение и боевую технику так же быстро, как в годы Великой Отечественной войны, констатировал эксперт.Поэтому вопрос работы тыловиков играет важную роль. Нужно понять, как рассредоточить склады, учитывая поступающие HIMARSы, как скрытно перемещаться, добавил специалист.Нужно провести множество сложнейших операций, которые, на первый взгляд, кажутся неважными. От многочисленных систем ПВО и беспилотников до старой доброй артиллерии и пехоты на передовой. И чтобы такая работа шла бесперебойно, все зависит от тыловиков, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво