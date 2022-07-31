Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ
Две донецкие шахты остались без напряжения в результате обстрела города войсками киевского режима, под землей находятся более 70 человек. Об этом сообщает 31 июля Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики в своём Telegram-канале
"В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 15:27 обесточено два угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в первой из шахт под землёй находятся 72 горняка, во второй – пятеро.
27 декабря 2019, 15:42Горняки одной из шахт Донетчины отказались подниматься из-за долгов по зарплатеЧетверо шахтеров в Донецкой области Украины остались под землей и отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по заработной плате. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 27 декабря
На предприятия вызваны подразделения военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР, которые будут действовать по плану ликвидации подобных аварий, говорится в сообщении.