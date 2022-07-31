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Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ

Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ - 31.07.2022 Украина.ру

Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ

Две донецкие шахты остались без напряжения в результате обстрела города войсками киевского режима, под землей находятся более 70 человек. Об этом сообщает 31 июля Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики в своём Telegram-канале

2022-07-31T18:31

2022-07-31T18:31

2022-07-31T18:31

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По данным министерства, в первой из шахт под землёй находятся 72 горняка, во второй – пятеро.На предприятия вызваны подразделения военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР, которые будут действовать по плану ликвидации подобных аварий, говорится в сообщении.

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новости, шахты, днр, обстрел, всу