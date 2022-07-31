Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ - 31.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ
Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ - 31.07.2022 Украина.ру
Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ
Две донецкие шахты остались без напряжения в результате обстрела города войсками киевского режима, под землей находятся более 70 человек. Об этом сообщает 31 июля Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики в своём Telegram-канале
2022-07-31T18:31
2022-07-31T18:31
спецоперация
новости
шахты
днр
обстрел
всу
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По данным министерства, в первой из шахт под землёй находятся 72 горняка, во второй – пятеро.На предприятия вызваны подразделения военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР, которые будут действовать по плану ликвидации подобных аварий, говорится в сообщении.
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новости, шахты, днр, обстрел, всу

Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ

18:31 31.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШахта "Мащинская" в Луганской области
Шахта Мащинская в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Две донецкие шахты остались без напряжения в результате обстрела города войсками киевского режима, под землей находятся более 70 человек. Об этом сообщает 31 июля Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики в своём Telegram-канале

"В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 15:27 обесточено два угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в первой из шахт под землёй находятся 72 горняка, во второй – пятеро.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2019
27 декабря 2019, 15:42
Горняки одной из шахт Донетчины отказались подниматься из-за долгов по зарплатеЧетверо шахтеров в Донецкой области Украины остались под землей и отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по заработной плате. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 27 декабря
На предприятия вызваны подразделения военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР, которые будут действовать по плану ликвидации подобных аварий, говорится в сообщении.
 
СпецоперацияНовостишахтыДНРобстрелВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Терроризм как проверенный метод. Итоги 31 июля на Украине
18:31Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ
18:10Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя
17:43“Неадекватно и сюрреалистично”: Захарова высказалась об азиатском турне Пелоси
17:13Шойгу: Российский флот успешно защищает страну
16:44Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
16:30Хроника событий на Украине на 16:00 31 июля: потери ВСУ, зерно, опасность в Севастополе
16:19Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии
15:59Смерть олигарха: версии гибели Алексея Вадатурского
15:41В США рассказали, какую роль сыграет Одесса в военных действиях на Украине
14:41Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ
14:35Кому Киев всучит зерно и зачем послы G7 ринулись в Одессу - Баширов
14:15В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов
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13:28Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России
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