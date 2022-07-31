https://ukraina.ru/20220731/1037056916.html

Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя

Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя - 31.07.2022 Украина.ру

Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя

Глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон подверг критике КНР за то, что она не поделилась информацией о траектории падения ракеты-носителя "Чанчжэн-5B". Об этом он написал 31 июля в своём Twitter

2022-07-31T18:10

2022-07-31T18:10

2022-07-31T18:10

новости

nasa

кнр

космос

филиппины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103307/45/1033074550_0:5:3623:2043_1920x0_80_0_0_41523e97f0b191b5133832d99ca94788.jpg

Ранее управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило о возвращении в атмосферу и приводнении в Тихом океане первой ступени ракеты. Часть ступени массой около 22 тонн и длиной 33 метров сгорела в атмосфере, несгоревшие остатки упали в море Сулу недалеко от филиппинского острова Палаван.

https://ukraina.ru/20220412/1033746514.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, nasa, кнр, космос, филиппины