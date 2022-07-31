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Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя
Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя - 31.07.2022 Украина.ру
Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя
Глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон подверг критике КНР за то, что она не поделилась информацией о траектории падения ракеты-носителя "Чанчжэн-5B". Об этом он написал 31 июля в своём Twitter
2022-07-31T18:10
2022-07-31T18:10
2022-07-31T18:10
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Ранее управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило о возвращении в атмосферу и приводнении в Тихом океане первой ступени ракеты. Часть ступени массой около 22 тонн и длиной 33 метров сгорела в атмосфере, несгоревшие остатки упали в море Сулу недалеко от филиппинского острова Палаван.
https://ukraina.ru/20220412/1033746514.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, nasa, кнр, космос, филиппины
Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя
Глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон подверг критике КНР за то, что она не поделилась информацией о траектории падения ракеты-носителя "Чанчжэн-5B". Об этом он написал 31 июля в своём Twitter