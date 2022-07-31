Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя - 31.07.2022 Украина.ру
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Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя
Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя - 31.07.2022 Украина.ру
Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя
Глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон подверг критике КНР за то, что она не поделилась информацией о траектории падения ракеты-носителя "Чанчжэн-5B". Об этом он написал 31 июля в своём Twitter
2022-07-31T18:10
2022-07-31T18:10
новости
nasa
кнр
космос
филиппины
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Ранее управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило о возвращении в атмосферу и приводнении в Тихом океане первой ступени ракеты. Часть ступени массой около 22 тонн и длиной 33 метров сгорела в атмосфере, несгоревшие остатки упали в море Сулу недалеко от филиппинского острова Палаван.
https://ukraina.ru/20220412/1033746514.html
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новости, nasa, кнр, космос, филиппины

Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя

18:10 31.07.2022
 
© NASA / Перейти в фотобанкFalcon 9
Falcon 9
© NASA
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Глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон подверг критике КНР за то, что она не поделилась информацией о траектории падения ракеты-носителя "Чанчжэн-5B". Об этом он написал 31 июля в своём Twitter

"Все космические державы должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену такой информацией заранее, чтобы обеспечить надёжное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается таких тяжёлых ракет-носителей, как "Чанчжэн-5B""

Билл Нельсон
Глава NASA
Ранее управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило о возвращении в атмосферу и приводнении в Тихом океане первой ступени ракеты.
Космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 12:45
Космос зовёт. Герои Донбасса на околоземной орбитеВ понедельник, 12 апреля, исполняется 61 год с момента первого полёта человека в космос. Поэт и публицист Анна Ревякина рассказывает о космонавтах Донбасса
Часть ступени массой около 22 тонн и длиной 33 метров сгорела в атмосфере, несгоревшие остатки упали в море Сулу недалеко от филиппинского острова Палаван.
 
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19:00Терроризм как проверенный метод. Итоги 31 июля на Украине
18:31Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ
18:10Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя
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